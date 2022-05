Introducción

Hace unos años, me encontré con un amigo quién me dijo. “Te he escuchado y leído muchas veces explicando las distintas formas en que nos comportamos y sus por qué”.

Necesito que me ayudes a entender qué pasó, con quién se casó el gran amor de mi vida:

“Me encontré con ella, y me relató el infierno que vivió junto a su marido. Una vida llena de abusos de toda índole, sexuales, afectivos, económicos.”

“Como leo tus columnas, y escuchaba tu Escuela para Padres, o la veía en la televisión, en el matinal, le dije que creía que se había casado con un psicópata, ya que, de acuerdo a tus descripciones, me calzaba totalmente”.

Pues bien, me comprometí con él, a escribir esta columna, que será un epítome de casos conocidos por mí, de relatos y, de “todo” lo que hoy sabemos de quien es el psicópata y, aunque me he tardado, aquí se las dejo para ayudar a muchas mujeres y familias a entender y comprender que:

Existe un tipo de hombre:

Depredador;

Sin empatía;

Disfrazado de príncipe azul, que se nutre de:

Mujeres débiles; Solas;

Desoladas que, por alguna razón, han perdido la esperanza de tener y encontrar “el amor vestido de hombre”.

Es decir, hablamos de:

Un perverso y estafador ser;

Estafador en lo respecta a lo económico porque:

El CP contempla una serie de figuras penales en que el enriquecimiento a costa de lo ajeno se produce mediante el despliegue de la imaginería humana a través de la falsedad, el engaño y abuso de confianza. Como vamos a ver, ellos se enriquecen de forma ilícita estafando a la mujer de turno, apropiándose de su dinero o engañando que no tienen, guardándose sueldo u otros, viviendo a expensas de ella.

Perverso porque es un:

Abusador emocional y sexual.

Estoy hablando del psicópata integrado o psicópata subclínico, a quién, de acuerdo a nuestra habla, (Chile) definimos como:

Un cafiche, con el agravante de que, como es un psicópata, no es capaz de amar y más grave aún, odia a las mujeres.

Cafiche en el concepto popular en Chile significa:

Hombre que es mantenido económicamente por su mujer;

Hombre que hace dinero a costa de ir cuenteando a muchas mujeres que le compran sus cuentos . https://diccionariochileno.cl/term/Cafiche

. https://diccionariochileno.cl/term/Cafiche La psicopatía es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por respuestas emocionales deficientes, falta de empatía y controles conductuales deficientes, lo que comúnmente da como resultado una desviación antisocial persistente y un comportamiento delictivo.

Creo que es vital que cada mujer que me lea, le haga llegar a sus amistades, parientes y conocidas la presente, puesto que, lo que expondré a continuación, es de una gravedad tal, que me lleva a reflexionar por qué hablamos tan poco de estos seres tan perversos, cuando, como podrán inferir al leer mi columna, que no sólo es el presente y futuro de una familia la que está en juego, está la perpetuación de estos entes perversos mediante la herencia.

¿Qué se sabe de la información genética del padre? Hoy sabemos que los psicópatas tienen factores hereditarios que transmitirán a sus descendientes, tarde o temprano;

Los psicópatas

¿ Con que coligamos usualmente el término psicópata? Pues clara y erróneamente en forma única con:

El criminal; El violador; Con el asesino en serie. Los Mass media han contribuido a una distorsión importante de lo que sabemos de los (as) psicópatas.

En los últimos días, hemos podido informarnos con tres sucesos de la vida real y que representan a los distintos tipos de psicópatas:

La película The Tinder Swindler, “El estafador de Tinder”- que ha estado en el primer lugar de películas más vista en Chile por Netflix: https://www.netflix.com/cl/title/81254340 A través del juicio del chileno juzgado en Francia, cuyo link del diario La Tercera comparto con el perfil psicológico , de un psiquiatra y psicóloga forense francés : https://interactivo.latercera.com/habitacion-106-juicio-a-nicolas-zepeda/?utm_source=widgethomelt&utm_medium=web&utm_campaign=habitacion106 Cadena perpetua calificada para los “psicópatas de Longaví:

https://www.septimapaginanoticias.cl/cadena-perpetua-calificada-para-los-psicopatas-de-longavi

Indudablemente somos “ignorantes” que cada día, los psicópatas están cometiendo delitos:

En vuestra casa;

En la calle; En cuarteles; Colegios;

Entidades bancarias, los llamados delincuentes de cuello y corbata.

Ha llegado la hora de denunciarlos y combatirlos.

Estadística;

El mayor porcentaje de la población psicopática pertenece al género masculino y afecta entre el 1 al 3% de la población:

La razón del mayor porcentaje de hombres, se genera en que, el niño es mucho más sensible y por lo mismo, dañado por la presencia materna nociva;

Es decir, y he aquí lo grave, en nuestro país existen, afligiendo a nuestros seres queridos o a nosotros, más menos quinientos setenta mil –(570.000)- psicópatas, con un rango de afectación de a lo menos 5 millones quinientas mil personas -(5.500.000)-

La ciencia estima que hay un psicópata por cada cien personas y que por lo menos interaccionamos o nos cruzamos con un psicópata al día;

y que por lo menos interaccionamos o nos cruzamos con un psicópata al día; Yo creo que, en Chile, hay a lo menos 300.000 psicópatas “puros” y entre uno a dos millones de psicópatas integrados, “normalizados”, lobos vestidos con piel de cordero.

Deberíamos aclarar conceptos:

“Psicópatas puros”:

Son aquellos que delinquen abiertamente, que violan, matan,– ya sea en serie o no- y que viven una vida muy violenta, la mayoría está en la cárcel, entrando y saliendo;

“Psicópatas integrados o subclínicos”:

Son quienes son capaces de aparentar y camuflarse con los “normales” pero, que se esconden detrás de profesiones y/o conductas que son muy engañosas y que es el tema central de esta columna, cuyos delitos los cometen con sus cercanos;

En cuanto a las profesiones las más elegidas por este tipo de psicópatas son:

Abogado; https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2021/05/04/abogado-es-acusado-de-envenenar-a-su-socia-para-cobrar-seguro-de-vida-en-quilpue.html

Policía;

Presentador de TV o radio;

Cirujano;

Periodista;

Religiosos;

Políticos.

El veterano del FBI, Joe Navarro, ha explicado algunas de las razones por las que considera a los psicópatas individuos depredadores, lo que abarca ciertos trastornos y patologías.

En este sentido, ha asegurado que los depredadores intentan pertenecer a organizaciones por diferentes razones que son útiles y beneficiosas pero que pueden no estar claras para el común de la gente.

pero que pueden no estar claras para el común de la gente. Por ejemplo, el hecho de que las organizaciones, en este caso religiosas y de policías, pueden proporcionar un medio para que las personas exploten a otros, mientras que también dan legitimidad a sus acciones. Además, es fácil hacer alianzas, lo que les puede dar la ventaja de acceder a información sensible, según Psychology Today https://www.businessinsider.es/profesiones-psicopatas-mundo-ciencia-706307

En los psicópatas encontramos tres tipos de conductas:

Conducta “enmascarada”:

Es la de la careta, es la que hace que nadie, si no lo observa o tiene una convivencia íntima, podría figurarse que está ante y frente a un psicópata integrado, pero, que son realmente funestos para todos aquellos que tendrán la mala suerte de cruzarse en su camino y caer en la trampa que tienden a sus víctimas.

Actuar “psicopático”:

Es la actuación psicopática que desarrolla y ejerce sobre quienes ha elegido como sus víctimas, en determinadas circunstancias y situaciones ;

“Tormenta psicopática”:

Es cuando este siniestro personaje desarrolla toda su maldad y perversidad, pudiendo pasar de una psicopatía disfrazada a una psicopatía totalmente desbordada con todos los matices y grados posibles. También puede ser el actuar propio del psicópata “puro”, verbigracia, famoso fue en nuestro país, el caso de los psicópatas de Viña del Mar.

Creo necesario desde ya, dejar establecido que no todos los psicópatas o las personas con trastorno de personalidad psicopática, son asesinos, pero que:

Pueden perpetrar todo el amplio espectro de los actos “criminales” y/o civiles en contra de otras personas.

Nos concentramos en el “psicópata integrado o subclínico” que es el que está enquistado en nuestra sociedad en forma subrepticia y al que queremos develar y denunciar para ustedes y su protección.

Por otra parte, debemos entender de una vez por todas, que, no se puede desentrañar, empáticamente, la mente de un psicópata, tenemos que verlos desde su verdadera perspectiva, quizás nos ayude que, según el DSM-V[1], los psicópatas sufren de un trastorno conocido como “trastorno antisocial de la personalidad”, este trastorno se caracteriza por un patrón de actitudes alejadas de las normas sociales, agresividad, incapacidad para planificar el futuro, impulsividad, falta de remordimientos.

DSM-5 definition of mental disorder. A mental disorder is a syndrome characterized by clinically significant disturbance in an individual’s cognition, emotion regulation, or behavior that reflects a dysfunction in the psychological, biological, or development processes underlying mental functioning..

La Máscara

Por lo tanto, este tipo de psicópata se disfraza de “normal” y por lo mismo, sus “delitos” los comete en una escala íntima:

Con sus “amigos” y compañeros de trabajo;

Grave, gravísimo, con:

Sus parejas; Hijos; Hermanos; Padres;

Todo ocurre en el seno de sus relaciones afectivas, laborales, económicas y sexuales según sea el caso:

Para el psicópata el otro es una cosa de su pertenencia, subyugado a su querer.

En forma muy cercana, vi como a una expareja, su hermano, que había sido declarado peligro para la sociedad por un Ministro, en colusión con un abogado, llevó a cabo una serie de actos de carácter patrimonial, mediante los cuales, se apropió de la mitad del patrimonio de su padre, y posteriormente, mediante otros actos, también de carácter patrimonial, celebró actos y contratos con su madre, para que ésta le “vendiera” el otro 50% de su patrimonio, la manipuló diciéndole que sus otros dos hijos -hermanos del psicópata- la iban a despojar de sus bienes y que se protegiera transfiriéndole todo a él.

El psicópata entonces es:

Un abusador;

Explotador, de allí que le conectemos con el cafiche;

Manipulador;

Violador encubierto , ya que, durante el tiempo que existe la relación con su víctima, ya sea esposa, pareja, amante, tarde o temprano, la violará;

, ya que, durante el tiempo que existe la relación con su víctima, ya sea esposa, pareja, amante, Entablará una relación “normal”, para pasar a la relación brusca y finalmente cuando por tal razón su pareja se niegue a la relación consentida, la tomará a la fuerza, violándola, y culpándola por actuar así , debido a su negativa a mantener relaciones sexuales;

para pasar a la relación brusca y finalmente y culpándola por actuar así , debido a su negativa a mantener relaciones sexuales; Se excusará conque lleva tantos días sin sexo , que por eso actúa así;

La degradará diciéndole que ella no puede hacer feliz a ningún hombre;

Recurrirá, a la mentira, si es el caso, arguyendo que su actuar es porque es hijo único, y que así son los hijos únicos, como es, en el caso que expondré de la señora de mi amigo;

como es, en el caso que expondré de la señora de mi amigo; En suma, con distintos argumentos intenta manipular, y justificar todos sus actos perversos, logrando confundir a su pareja.

EL Depredador

El psicópata ya lo dijimos, es un depredador que está constantemente buscando una presa. Ella será, de allí en adelante, su “víctima” en términos económicos y sexuales, o, si es el caso, en lo laboral, para trepar en su oficio.

Digo “víctima” entre comillas, significa que, para mi, en realidad, ésta no cumple con la “perfección del concepto”, puesto que, en ella y en la interacción coexiste la figura “del complementario” y, éstas (os) necesitan los psicópatas, inconscientemente los buscan y desean, motivo por el cual, a los “complementarios” los describo como, “ neuróticos del afecto”.

Los psicópatas son especialistas en buscar:

Las debilidades de sus posibles víctimas, -aquí quiero dejar establecida la primera afirmación que seguramente molestará a muchas de quienes han elegido y mantenido una relación “amorosa “con un psicópata y estén leyendo la presente columna-, ellos sólo se aprovechan, explotan y establecen relaciones exclusivamente con:

Personas con baja autoestima; “débiles”;

Fracasadas emocionalmente;

Excesivamente optimistas;

Con estructuras obsesivas y/o histéricas, ya que ambas son fácilmente manipulables.

La Perversión Disfrazada de Príncipe Azul

No nos convertimos en lo que somos sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros». Sartre

“La Pareja Perfecta”

Como podemos apreciar en la película mencionada, El Estafador de Tinder, en el comienzo ellos se presentan como el sueño de toda mujer:

Les hacen sentir y creer que los cuentos de hadas son posibles;

Sus proyectos de vida son exactamente lo mismo que deseas y quieres:

Formar una familia; Tener hijos y más halagador aún, contigo;

Tienen tus mismos gustos, en suma, son tu “alma gemela”;

En síntesis, sientes y crees que tus años de soledad, desengaños y búsqueda del amor de tu vida “ha concluido”.

Manipulación Mediante El Lenguaje

El Discurso construye realidad, ya que, el lenguaje, es una cualidad muy importante del ser humano gracias al cual se comunica, conoce su pasado, puede analizar, interpretar y comprender su presente y, consiguientemente, proyectarse hacia el futuro como individuo y ser social.

El apotegma de Heidegger: “el lenguaje es la morada del ser”, nos hace meditar como si reconocemos la intención de lo dicho, podemos llegar a la falsedad del ser a partir de la falsedad maquiavélica del discurso del psicópata .

“Por sus frutos los conoceréis”. (San Mateo 7, 16). La variante Por sus frutosse conoce el árbol también figura en la Biblia (San Lucas 6,44)

Les distingue su gran habilidad en el uso del lenguaje, siendo su gran arma para engañar a los que le rodean y poder sacar el mayor provecho de las personas:

Se ponen así mismos en un pedestal de una manera sutil, con el propósito de encandilar al otro (a);

Se dan aires de ser trascendentes;

Lo que les torna muy atractivo para personas fracasadas o solitarias;

Quienes no pueden creer que se haya fijado en ella;

Por ello, le estarán “eternamente agradecidas”;

Por las características psicológicas y emocionales de su “presa” es muy difícil que descubra que está siendo manipulada:

Ese es precisamente su primer objetivo:

Predisponer a su elegida (o) como presa, a que crea todo lo que él dice.

Cuando niños nos decían del dicho al hecho hay mucho trecho, y en este caso, el de los psicópatas, es terrible darse cuenta que ellos usan el lenguaje para:

Embaucar;

Dañar;

Estafar;

Abusar ;

Disfrazarse de buenas y nobles personas.

El psicópata… ¿nace o se hace?

“Deberíamos conocer lo que nos confunde de aquellos con los que vivimos y a los que queremos” N. Maclean

Hoy sabemos que esta patología tiene un origen genético, sobre todo, en cuanto a la frialdad y la falta de empatía, sin que podamos descartar la importancia de la parte ambiental y educativa, que cada día se demuestra como determinante, sobre todo, en este tipo de casos:

La dinámica familiar y la interacción amorosa con la madre es:

“Inexistente”;

Fría;

Rencorosa;

Con sentimientos más bien de odio hacia ella.

La Niñez

En la mayoría de los casos, las manifestaciones comienzan en la niñez temprana, que son un indicador que podría existir la tendencia a la psicopatía:

https://www.abc.es/historia/abci-mary-bell-psicopata-cara-angelical-asesino-y-mutilo-ninos-11-anos-201803181627_noticia.html

https://psicologiaymente.com/forense/ninos-psicopatas-asesinos-menores-edad

https://www.infobae.com/historias/2019/11/21/el-atroz-pasado-y-el-misterioso-presente-de-los-ninos-asesinos-que-mutilaron-a-un-pequeno-de-2-anos/

Las primeras señales las encontramos, según los especialistas, a los cinco o seis años de edad, aunque algunos, la mayoría, postulan los 9 -10 años;

A partir de entonces, principia a manifestarse paulatinamente, hasta consolidarse en forma sistémica;

Por eso, se dice que no tenemos una psicopatía, somos psicópatas.

Algunos de los comportamientos que aparecen y que pueden estar advirtiéndonos que nuestro su hijo es un psicópata en potencia son:

Tiene tendencia a la crueldad;

Es abusador con los débiles;

Desde niño, es vengativo;

No tiene remordimientos por sus malas acciones y no se arrepiente de ellas;

No es capaz de tener sentimientos de culpa;

Grave, gravísimo, llega a pensar que la otra persona se merece lo que él le ha hecho y esta sensación le acompañará toda la vida, acrecentado por su tremendo egocentrismo;

Es perverso

Desafía permanentemente:

Los límites y las normas;

La autoridad en general.

El hijo es quien tiene el “poder” en la interacción familiar.

Es extremadamente egocéntrico y exigente:

Lo pretende todo y lo quiere inmediatamente;

Cuando no obtiene lo que desea o que se haga su voluntad, después de intentar halagar o manipular, como será su patrón de conducta en general en la vida:

Agrede, insulta o cualquier acto agresivo que le permite descargar su ira por el ataque a su ego, es decir, no soporta ni soportará jamás “la injuria a su yo”;

que le permite descargar su ira por el ataque a su ego, es decir, no soporta ni soportará jamás “la injuria a su yo”; Lo que lo tornará un sujeto extremadamente peligroso en sus relaciones adultas, ya que, su rencor y odio hacia el “otro” despertarán su deseo de aniquilar;

Maquinará su venganza , no descansará hasta dañar y si es posible, destruir al otro;

, Considera que merece tener privilegios, y cuando cree que han sido injustos con él, su réplica siempre es hacer daño;

Es un mitómano y lo será siempre;

Descubre que, para salirse con la suya, debe mentir, ya que los demás son fáciles de embaucar;

Los castigos le esquían, puesto que, jamás aceptará normas, y si lo hace, será sólo por conveniencia, por astucia, son como los zorros.

Esta es la mayor razón por la cual los psicópatas deben estar encerrados para siempre, ser castrados químicamente o merecer la pena de muerte;

Todo esto tendrá gravísimas implicaciones en sus interacciones con otros, ya que:

Ultimará, todo esto, en que el otro no es importante, que no vale nada, que no es un ser, sino una “cosa” un “objeto” y por la misma razón;

No podrán nunca tener la empatía para reconocer el daño que causan, puesto que, son incapaces de experimentarlo;

Al no sentir remordimiento alguno, por nada, le es factible violar los derechos de los demás , sin que se interponga sentimiento alguno.

Les dejo este terrible link que debe servir para que reflexionemos sobre dos vitales hechos:

La herencia

La crianza de nuestros hijos.

Beth, la niña psicópata https://www.youtube.com/watch?v=fNnHIPQJp7s

Ciertamente, muchas de nuestras conductas y desórdenes psicológicos, son determinadas por los daños sufridos en nuestra infancia, ya sea, por abusos, golpes, abandonos, y, que estos transformarán a estos niños en adultos monstruosos, que gozarán dañándonos, pero que, sí o sí debemos hacerles responsables e imputables de sus actos.

Esa es nuestra labor de padres:

Primero que todo, asumir nuestra responsabilidad de entregar a la sociedad seres humanos que se merezcan tal denominación, íntegros;

Luego, enseñarles que, de quien, desgraciadamente deben tomar todo tipo de precauciones, ya que, es el único que podrá dañarles ,sólo por el placer de gozar con su sufrimiento , es otro ser humano;

Los psicópatas , no importa el grado de su psicopatía, es el que encabeza la lista.

Las Investigaciones

BBC Mundo – Noticias –

¿Qué causa la psicopatía?

“Al igual que muchas otras condiciones, en parte su origen se debe a la genética y en parte al entorno”.

Gracias al estudio de mellizos, sabemos que existe hasta un 50% de posibilidades de heredar rasgos psicopáticos.

Es posible tener una predisposición genética a la psicopatía , pero crecer sin convertirse en una persona manipuladora, descuidada y peligrosa para los demás.

, pero crecer sin convertirse en una persona manipuladora, descuidada y peligrosa para los demás. Son por lo general los efectos devastadores de una infancia cruel, de haber sufrido abusos y negligencia los que sacan a flote estos rasgos y dan como resultados individuos peligrosos, que son los que asociamos con el término de “psicópata”.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120905_respuestas_curiosos_septiembre_8lp#:~:text=Los%20expertos%20han%20identificado%20a,existen%20entre%20las%20c%C3%A9lulas%20nerviosas

El Cerebro de los Psicópatas

Hay un estudio que sugiere que el origen de una maduración acelerada de algunas regiones cerebrales está en haber sufrido situaciones de estrés emocional en edades tempranas.

“En un contexto de estrés emocional, el niño desencadena una sobremaduración que implica, por un lado, un bloqueo para evadir el sufrimiento y, por otro lado, convierte a la persona en alguien no escrupuloso y carente de remordimientos”, señala el doctor Pujol.

Al madurar rápidamente, el niño amplía la capacidad de tolerancia al sufrimiento y logra evadirse de esa situación emocional que le hiere.

Sin embargo, este sistema de defensa provoca daños colaterales: “no tienen freno emocional”, sintetiza Pujol.

En la práctica, esta alteración cerebral provoca que, ante un dilema moral, la activación de los dos sistemas (el cognitivo y el emocional) se bloquee.

Ni su capacidad de razonamiento ni sus sentimientos o emociones están anulados;

Lo que ocurre es que “la asociación entre emoción y cognición en la toma de decisiones está bloqueada”, aclara el facultativo. Con todo, señala, “son responsables de sus actos”.

https://elpais.com/elpais/2018/12/13/ciencia/1544726930_213001.html

Y favor abrir y leer el siguiente link https://www.abc.es/ciencia/abci-si-cerebro-psicopata-diferente-201705261404_noticia.html

Empatía

“Debemos resolver la gran paradoja, y no es otra que el psicópata siempre, es obscuro e inhumano, sin embargo, comparte nuestra cama y come en nuestra mesa”. Sforzini

Si bien es cierto que los psicópatas parecen hábiles en captar lo que el otro siente y asumir su perspectiva, verbigracia:

Necesidad de ser querida o valorada por un “otro”;

Sin embargo, es una habilidad, por lo mismo, la emplean para poder manipular y detectar víctimas fáciles de vulnerar, así dominarán la situación, y sacarán el máximo de provecho a las necesidades y debilidades que han podido detectar, pero no por empatía.

El depredador, en la naturaleza, cuando detecta a su víctima, ya sea, por su vejez, cojera u otro, no empatiza con ella, solo ve su próxima comida.

Por este mismo motivo, sabemos que las personalidades psicópatas son incapaces de amar dado su egocentrismo patológico, pues amar significa:

La posibilidad de tener un vínculo donde el otro es importante;

Donde le reconozco al otro sus necesidades diferentes de las mías;

Siento el deseo auténtico de cuidarle y vincularme con él;

De compartir, sobre todo, su alegría, sus “sueños” y también su dolor ;

Donde yo me puedo sentir vulnerable;

El “otro” es mi oasis y, yo lo soy para ella, en un mundo tan impersonal;

Los psicópatas son incapaces de hacer sentir e integrar e integrarse en forma sistémica con un “otro”.

Ellos son, “al revés de los cristianos como diría mi madre”, puesto que, una de sus grandes necesidades es sentir, provocar y disfrutar de la debilidad, el dolor del otro, les excita;

Dije en una columna anterior que existen tres formas de relacionarse afectivamente:

Yo o Tú: Relación que, define la forma de “interacción amorosa” del psicópata; https://www.radiosantiago.cl/archivo/66152

Yo y Tú: Es la prehistoria de la relación afectiva;

Nosotros: Corresponde a la verdadera relación amorosa, muere el yo de cada uno de los integrantes para dar nacimiento al nosotros

Las dos últimas, son formas completamente desconocidas e imposibles para un psicópata e iluso es quién espera algo así de tan perverso ser.

Por la nomenclatura de nuestra columna, me referiré solamente a las relaciones afectivas y no al actuar del psicópata con los otros cuando usa todo tipo de artimañas para estafar o escalar en su profesión, pero, quién necesite referencias, consultar el siguiente link:

https://lamenteesmaravillosa.com/psicopatas-corporativos-lideres-que-alcanzan-el-exito-y-hacen-dano/

Robert Hare, psicólogo experto en psicología criminal, define a los psicópatas corporativos como serpientes con traje. Son líderes con comportamientos manipulativos y altamente dañinos que dejan serias secuelas entre todos los miembros de las empresas.

Dejaré la siguiente reflexión, que les permitirá concluir y mirar con otros ojos el actuar de algunos que habitan a vuestro alrededor: “A ciencia cierta, día a día reparas en más de alguien pugnando por llegar a la cúspide, sin pararse jamás a meditar lo que puede causar a los que escarnece en su camino. Ese es un psicópata. Sforzini

La Conquista:

No hay nada tan común como el deseo de ser elogiado (Shakespeare)

Los psicópatas son excesivamente encantadores, se disfrazan de tu príncipe azul al principio, por lo que desde ya:

Si usted es portador y/o portadora de una baja autoestima.

De una gran dificultad para generar una relación válida con otro (a):

Protéjase contra los zalameros, halagadores, aduladores;

Mejor, busque terapia para fortalecer ese “yo” débil , y pueda así obtener lo que se merece de verdad y no se entregue a este tipo de interacción simbiótica-tóxica.

Fase de acecho y seducción

Psicópata en acción: Los reconocerán por sus acciones

En esta fase usa la gran capacidad que tiene para encontrar y analizar los puntos débiles y establecer sus planes, ya sea en el plano laboral, sexual, de pareja.

Como lo que me interesa en referirme por sobre todo a la interacción psicópata-pareja-víctima, describiré su presentación-actuación:

15 »Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. 16 Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. 17 Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. 18 El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. 19 Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. 20 De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Mateo 7:15-20

Siguiendo con su maquiavélico y predeterminado plan, mediante conversaciones “inocentes”, extrae toda la información necesaria de:

Todas vuestras necesidades, frustraciones y anhelos.

Se transforma en lo que denominaré su “eco”, es decir, posteriormente le repite a su ya elegida presa, todo lo que ella quiere:

Si ella quiere hijos, él desea lo mismo;

Le gusta una cosa, pues “extrañamente” a él también;

Aborda y seduce a través de mentiras, su charlatanería y locuacidad , erigiendo así una falsa imagen de su persona ante ella;

Estos siniestros personajes hacen de “espejo” de su potencial presa y proyectan la imagen al exterior, sobre ellas mismas;

Por eso, “parecen ser nuestras almas gemelas” y allí es dónde logran hacer creer que son el hombre o la mujer soñada

y allí es dónde logran hacer creer que son el hombre o la mujer soñada Para ello, en el proceso de conquista-acecho, adula, usa frases que seducirá a quién está sola, buscando “el amor” soñado.

Comienza lo que se ha denominado el “ bombardeo de amor”, que, en el caso de la señora de mi amigo, por todo lo que estaba en juego para el psicópata, ya que éste no tenía donde vivir, después de conocerla, durante un mes y un poco más, solo le hablo diariamente por teléfono, indagando primero y el bombardeo amoroso después.

Con halagos, diciéndole que había fracasado en su matrimonio porque su mujer había delinquido, que con ella tendría los hijos soñados, que los otros eran unos vagos; que ella era única, para pasar a los sueños eróticos …

Es decir, no la vio, hasta que “ya era de él” antes de una primera cita.

En los comienzos de los setenta , este concepto sirvió para describir una de las estrategias de manipulación que usaban los grupos manipulativos para captar a sus adeptos”.

¿Como Acomete un Psicópata a su Víctima?

El bombardeo de amor es un acto ineluctable, maquiavélico, patológico, muy diferente con los halagos y actos que una persona “normal” lleva a cabo, que son anhelados, íntegros y forma parte del inicio de la conquista y de una reciprocidad basada en el respeto y en la verdadera felicidad de conocer “ese otro que me mueve” Sforzini 2000. Radio Universidad de Chile FM102.5. Programa “Porque a Ud., le Interesa” con Gerardo Ayala, sección “Escuela para Padres”.

Reseñaré sus características más distintivas:

Es zalamero como de ningún modo, alguien lo ha sido;

En términos normales, – excepto para el complementario-, el zalamero no es muy bien calificado porque todos sabemos quienes recurren a la zalamería como método para la consecución de algún bien o beneficio;

porque todos sabemos quienes recurren a la zalamería como método para la consecución de algún bien o beneficio; Mi abuelo siempre me decía “díganle al tonto que tiene fuerza”

– Nuestro personaje Espinita- del Jappening con Ja- como referente ;

; Dirigen persistentes elogios, con el único maquiavélico propósito de conseguir una situación ventajosa;

La adulación no es para nada sincera y por ello empalagará, excepto como ya dijimos, al complementario ;

; Es farsante por la ausencia de compromiso y de afecto y, por estar únicamente movilizado por un hipócrita propósito subyacente.

La primera cita

En la primera cita, te dirá que eres hermosa, inteligente, única, algo que repetirá incesantemente;

Es un hombre “galante” para una mujer;

Una “dama” para los hombres, queriendo significar, “todo un caballero”, cuando resultará un gran estafador;

Los psicópatas van muy rápido, tratando de apurar la relación, vivir juntos o casarse de inmediato;

Llevándole su narcisismo y coacción a asegurar a su víctima, que lo mejor que le puede pasar en su vida es vivir con él,- relato de una ex pareja de un psicópata-;

relato de una ex pareja de un psicópata-; Intenta como dijimos dar la impresión de que son almas gemelas, el hombre que esperabas;

Existen claras evidencias que definen el bombardeo de amor, las que deberían despertar la señal de alarma para quien esté siendo víctima.

Los halagos; La excesiva atención y preocupación;

Los regalos, y los detalles que una vez apropiado de su presa, “nunca más”.

Todo habita definitivamente fuera de lugar y proporción, en tanto y en cuanto al verdadero nivel de intimidad, sentimientos y conocimiento mutuo;

Los griegos decían:

“No se puede amar lo que no se conoce”

Sin embargo, ellos expresan sentimientos inexistentes y, tratan de confundir a su “presa” con un nivel de compromiso y sentimientos que no va en relación con el tiempo que llevan conociéndose;

Desgraciadamente, “el complementario” siempre caerá por todas sus frustraciones y falencias, en las “garras” del “psicópata integrado”;

Entre muchas otras, porque se genera en el complementario la sensación “que le debe algo” a quien la adula con tanto “sentimiento y pasión”.

Los que, como dije, están absolutamente fuera de lugar y proporción, en tanto y en cuanto al verdadero nivel de intimidad, sentimientos y conocimiento mutuo;

El Psicópata, un Cafiche

Ahora bien, estas apariencias y actuaciones del psicópata estarán en función directa con el tipo de relación que intenten entablar, y según el tipo de pareja-víctima al que ambicionen parasitar:

Si no tienen donde vivir, entonces buscarán una mujer que les pueda proveer de techo, comida dinero y sexo;

Caso contrario, la utilizarán a ella, según sus necesidades del momento.

Respecto a su vida pasada:

Les dirá que lo pasó muy mal;

Que su ex era terrible, que nunca fue feliz;

Que se tuvo que ir porque sufría;

Que su infancia fue terrible;

Que odia a su madre;

Jugará a dar pena.

Todas estas fábulas, increíblemente, no son capaces de despertar las sospechas, dudas y defensas en su “presa-víctima”, pues está demasiado embobada con las palabras y promesas del psicópata, algo que pagará muy caro.

Hay que tomar nota sobre lo que diga sobre las personas de su biografía, es lo que dirá en algún momento, para justificar su “fracaso” contigo a una nueva pareja, a tus propios conocidos o familiares.

Enfermedades y dolencias

A los psicópatas les atrae la manipulación, así que, llegan a inventar enfermedades graves para obtener y disfrutar de:

La preocupación; la compasión del otro;

El sufrimiento del otro;

Entre otras, lo hace para mantener bajo control al otro y gozar con su sentimiento de superioridad además de ver sufrir a los demás.

Es fundamental entender que una vez que ha logrado que su “presa” establezca la relación “afectiva” con él, comienza el desarrollo de las fases que se irán desencadenando en la interacción que se ha dado en llamar:

“Ciclo de la manipulación psicopática”:

Comprende desde el acecho;

El estudio de la potencial víctima;

de la potencial víctima; Acoso y Bombardeo de amor;

Explotación y abuso;

Juramento de fidelidad;

Triangulación;

Ruptura de la relación si es el caso;

de la relación si es el caso; Venganza y deseos de destruir “a quien tanto amaba”.

Las relaciones afectivas son dinámicas y, las “normales”, dependen en cuanto y en tanto a su duración, básicamente de sí somos capaces de:

Mantener el interés; la complicidad;

La atracción; los sentimientos;

En cambio, en esta simbiosis-tóxica del psicópata y el complementario, su duración es directamente proporcional a la satisfacción de las necesidades del psicópata:

Ellas establecen, sí o sí, la duración de la relación;

Como en el caso relatado de la amada de mi amigo, se casó con un fracasado económicamente hablando, vivía en un cuartel a la edad en que los hombres tienen normalmente solucionado algo tan básico:

Por eso, cuando la fue a conocer, algo que se repite en estos casos:

Avizoró:

No un ser humano;

No una mujer, llena de deseos y sueños de ser feliz;

Más bien, “algo” a quien podía utilizar para tener un lugar dónde vivir y de quién usufructuar económicamente, ya que, profesionalmente, ella era exitosa;

Como buen psicópata mediocre, era no sólo un fracasado en todos los aspectos de su vida, era además desordenado económicamente por su afán de aparentar.

Logrado ya sus propósitos de “adueñarse” de su víctima comenzando la convivencia, su cara amable y seductora se esfuma y emerge una actitud constante de aprecio/menosprecio, con un solo objetivo que no es otro que:

La sumisión de la víctima;

Si ella, se “rebela” de alguna manera, le enrostra que, si no fuera por él, estaría sola, “botada” como antes de encontrarse con él;

La humilla;

Comienza la explotación económica;

Intenta separarla de aquellas personas que puedan servirle de apoyo y/o;

Elige a personas que viven encerradas en sí mismas, que no se abren con nadie, es decir, propiciatoria 100%, ya que sabe que jamás lo denunciará.

Aparece la cosificación de la víctima, tratarla como un objeto, lo que se realiza a través de la humillación, la degradación.

La Pesadilla

Esto crea un gran desconcierto en ella:

Primero que todo, se siente atrapada , ya que, creyó encontrar con quién cumplir sus sueños de maternidad y familia;

, ya que, creyó encontrar con quién cumplir sus sueños de maternidad y familia; Que ya se entregó, y siente que le tiene miedo al futuro y la soledad a la que ha estado condenada;

Entonces, temerosa como está, no le queda más que recurrir a la dependencia hacia el psicópata.

En este momento es cuando los psicópatas logran su meta más importante, ahora solo falta embarazarla para cerrar definitivamente la jaula;

Ya tiene donde vivir;

Una mujer que explotar y ;

Sus problemas de supervivencia están asegurados.

Fase de explotación

Todo se intensifica y las agresiones son mayores, más graves y continuadas:

En el plano económico comienza la explotación mediante el abuso y la mentira al usar el dinero del otro para satisfacer todos sus requerimientos;

Aquí claramente concurre el delito de estafa, ver el CP mencionado;

No olvidemos que en una de mis columnas definía al psicópata como alguien que sentía que el mundo le debía todo y que, por lo tanto, él tenía el derecho a tomar, a mamar en todas partes y que los demás tenían la obligación de ayudarle;

En el plano de la sexualidad comienzan

Las agresiones;

La falta de respeto a las necesidades del otro;

Que finalizaran en abuso sexual y violación;

Aumenta la degradación hacia la víctima-presa, desapareciendo casi por completo las muestras de aprecio y qué decir de la falta de complicidad y de comunión;

Ellos necesitan un objeto eróticamente degradado para funcionar sexualmente, ya que, en forma normal, son impotentes o disfuncionantes sexuales;

Las pocas demostraciones de afecto serán usadas para volver a atraer a su víctima que, encontrándose en estado de abandono y desesperanza, vuelve una vez más a creer sus mentiras y a confiar, repitiéndose el ciclo.

Aquí es dónde el complementario, acaba de comprender la trampa que le han tendido y la magnitud de la situación que está viviendo;

que le han tendido y la magnitud de la situación que está viviendo; Enfrentándose a la decisión de quedarse dentro del círculo vicioso o alejarse, pero, como veremos más adelante, en verdad no tiene la posibilidad de elegir, ella es el complementario de un psicópata, y, por ende, se quedará.

Fase de liberación, acoso y abandono:

El psicópata está siempre pendiente de que su presa no se la vaya a escapar, ya que su supervivencia estriba en mantenerla sometida;

Por lo que, en la fase del acecho y bombardeo de amor, se aparece en todas partes en forma inesperada;

La quiere acompañar a todas partes;

Ella lo lee como acto amoroso y se siente cercana a él;

Demasiado tarde, se dará cuenta, que fue una actuación, similar a todas las llevadas a cabo para seducirla y “apoderarse” de ella;

Que en realidad está “cuidando que la presa no se le escape”, nunca es amor;

Si nos preguntáramos ¿cuál es el colmo de una persona de baja autoestima y de una histérica? la respuesta es bien sencilla…

Un psicópata y un celoso para sus vidas

¿Por qué? dirán ustedes:

Nuevamente la respuesta es muy fácil:

De estar solas, de sentir que no le “importas” a nadie, aparecen estos “enfermos” disfrazados de normales que quieren estar cerca de ti, de saber todo sobre ti, de esperarte, ir a buscarte. Desgraciadamente, ellas no quieren ver la verdadera razón que subyace en los actos y palabras del psicópata. La verdad te obliga a decidir:

Uno de los dos abandona la relación

Sólo cuando las conductas patológicas les desbordan, aplastan, les dañan “descubrirán” la magnitud de su decisión tan equivocada, pero se verán enfrentadas ahora a otra verdad:

El psicópata no soporta perder a quién le mantiene;

Lo habitual es que el psicópata siga intentando mantener el contacto con la víctima y la acose, tratando así de que vuelva a entrar de nuevo en el ciclo;

Aquí, en el acoso coexisten amenazas; llantos; súplicas; supuestos arrepentimientos;

Agresiones incluidas ya que el psicópata no acepta perder todo lo que obtiene de esa mujer.

Puede suceder, que, en el intertanto, encuentre otra mujer con mejores condiciones económicas y por ende abandone a mujer e hijos, sin asumir ninguna responsabilidad económica de su parte.

En uno de los casos en comento, el de mi amigo, ella le contó que cuando su marido empezó otra relación, expuso que el chasqueaba los dedos y en esa casa el dinero de inmediato fluía hacia él y para él, de parte de su nueva pareja;

Es decir, no habló de enamoramiento, habló de sus “ganancias económicas” y como esta nueva mujer le daba plata, y para muestra, hacía alarde del reloj que su “nueva presa” le había regalado y que costaba más de un millón de pesos.

La Cosificación

“El hombre es el pastor del ser. Heidegger

Características básicas del actuar psicopático, es la cosificación, que significa:

Despojar al otro de los atributos que lo definen y acotan en tanto y en cuanto persona, ser humano;

Es decir, reducirlo a su mínima expresión, negarle su existencia y valor como tal para considerarlo un objeto y, poder entonces, manipularlo, usarlo a su antojo y discreción.

Cosificar a una persona es entonces, quitarle el rango de igual, es quitarle los atributos que la valoran como tal y la convierten en semejante a uno:

Reconocer al “otro” como igual a mi , concurre solo si hay empatía, y ésta sucede si tengo la capacidad emocional de vivenciar que ante y frente a mí, hay otro ser humano:

Es decir, solo se da si se tiene frente a sí a otra persona y le reconozco su condición de tal, el psicópata jamás ve a otro ser humano frente a sí, ve una “cosa” a usar, explotar según sus necesidades;

Por lo tanto, si le quito y niego a esa otra persona la cualidad de ser “humano” y si la convierto en una cosa, entonces se puede manipular y hacer lo que se quiera con ella:

Incluso se le puede destruir; Matar; Violar;

Martirizar; Despreciar;

A mayor abundamiento, puedo decir que, si el “otro” es convertido en mi mente, en una cosa, entonces como si fuera una herramienta, puedo usarla sólo cuando la necesite.

Esto se aprecia en su real magnitud, en los juicios a los psicópatas, donde no sienten nada por haber violado o asesinado una persona.

“Dice y piensa” el psicópata:

Tu solo existes para servirme en lo que yo quiera, para mi no eres un ser humano con sentimientos;

Eres una cosa sin valor alguno más del que yo te quiera otorgar;

Podemos concluir algo muy penoso para el complementario:

Es y será siempre algo accesorio, ya que por sí mismo, no tiene ningún valor para el psicópata.

En otras columnas, afirmé al referirme a los psicópatas que:

“Usted no es para mí, más que quien existe sólo si me sirve para algo, que únicamente allí existe la posibilidad de una relación, y aquí nace la decepción mayor que sufrirá el complementario cuando finalmente conoce la verdad”.

Esto nos lleva a preguntarnos:

¿Cómo son las parejas de los psicópatas o a quiénes eligen como sus “víctimas propiciatorias”?

Primero que todo, como ya está dicho:

Personas fracasadas por distintos motivos en el área de la afectividad;

Vulnerables; portadoras de complejos de inferioridad;

Solitarias; encerradas en sí mismas;

Generosas;

Obsesivas; Culposas;

“Protectoras”; Agradecidas;

Sensibles a las críticas;

Exceso de empatía;

El psicópata al tratar al otro como si fuera un objeto, una cosa, lo hace para obtener placer, ya que, caso contrario, no logra alcanzar su goce.

Por eso viola a su pareja:

Allí está el placer; La superioridad; El control;

Se nutre del dolor; sufrimiento y la debilidad del otro que es incapaz de enfrentarle;

Les dejo link de mi columna, donde analizo las características psicológicas del violador https://eldiariodesantiago.cl/archivo/49993

La filantropía auténtica, no existe en su ser, cuando da, es porque está manipulando o espera recuperar esa «inversión» en el futuro.

El Complementario

“El hombre es el pastor del ser. Heidegger

Ha llegado el momento de referirnos a lo que se ha dado en llamar “el complementario”, que define a la otra parte de la interacción, el que “completa y perfecciona” al psicópata.

El Diccionario de la Lengua Española lo define como : Adj. Que sirve para completar o perfeccionar algo.

Creo que la interacción, que yo defino como simbiótica, entre el psicópata y su complementario, queda muy bien definida por Marietán, cuando afirma:

“ De hecho, veremos que el complementario se presenta como alguien que llega para completar los huecos y saciar ciertas necesidades del psicópata y, a su vez, encuentra en el psicópata «el ser especial que le llena sus vacíos y trae a la superficie sus insatisfacciones más profundas, más ocultas, más oscuras, más instintivas.» (Marietán, 2005).

«Con él estoy mal, pero sin él estoy peor». Entre ‘mal’ y ‘peor’, está el disfrute (Marietán)

Podemos decir que ambos se «necesitan» mutuamente para cerrar la Gestalt;

El psicópata y el complementario encuentran en el otro su paradigma, un lugar en el que pueden desplegar conductas que, de otra manera, no harían;

Es el juego sadomasoquista expresándose;

Lo lamentable para el complementario, es que en tal relación-interacción, ella se convierte en algo accesorio, sin mucha importancia en sí:

Este es el rol en el que se auto-sitúa y, es situado- emplazado en la relación.

El psicópata es una especie de «parásito», que comienza a vivir a través de otro, y esto sucede porque el complementario siente que el otro le permite existir o valer;

A su vez, ella también parasita en y de la relación;

Debido a su autoestima quebrantada desde su infancia, se siente poca cosa , y sin un sentido o valor más allá del que su psicópata le conceda.

Porque antes de encontrarme con él, yo no valía nada se dice a sí misma;

Es tan así, que, por años, se siente “agradecida” por que este abominable personaje, se fijara en ella, rescatándola de la soledad. Relato y confesión de una “víctima” de un psicópata;

Cuando psicópata y complementario se encuentran, la relación no es víctima-victimario:

Ambos participan “de prisa y corriendo”, “a lo que salga” para mantener el vínculo y llevarlo al nivel de máximo compromiso, ya sea matrimonio, convivencia, hijos.

Cada cual, quiere satisfacer sus necesidades más precarias, la única salvedad, es que sólo uno de ellos actúa con maldad, el psicópata.

Entonces, podemos afirmar que el complementario es un neurótico (a), y que solamente por su personalidad disfuncional puede y “necesita” la interacción y la convivencia con un psicópata.

La Convivencia

Estas relaciones, por supuesto, serán, sobre todo, cuando el psicópata se saca la máscara:

Tensas; “Agresivas” por ambos lados, con sus respectivos matices de acuerdo a su fuente de origen. Con explosiones y desequilibrios a lo largo de todo su desarrollo;

Pero, siempre con el complementario:

Cediendo; Pidiendo perdón;

Para finalmente darle a “su psicópata” todo lo que él quiere o exige.

Puedo afirmar en consecuencia, que el psicópata logra del complementario, siempre todo lo que quiere, incluso el dejarse abusar y violar sexualmente, debido a su miedo a la soledad y a su desvalorización, además de satisfacer sus necesidades inconscientes, las que Freud denomina “masoquismo moral”;

Empaticemos

Seguramente para la gran mayoría resulta incomprensible al observar este tipo de “interacción amorosa” la participación “voluntaria del complementario”:

Máxime, si algún ser querido por nosotros, participa de ella y no quiere o dice no poder salir de tan tóxica relación.

Pues bien, si no logramos empatizar con el “complementario” no conseguiremos advertir el precio de las humillaciones de quien sufre, para mi de;

“El complejo del patito feo”;

Un extremo “complejo de inferioridad”;

Obviamente, nos resultará incomprensible cómo una persona, puede llegar a soportar:

Tanto abuso sexual, económico y moral.

Las descalificaciones y degradación a la que es sometida;

La pérdida de su dignidad como ser humano;

La tan baja autoestima que nos demuestra;

El ‘deterioro’ de su ‘persona’ en el día a día;

Por último, que, a pesar de todo, quiera realizar su maternidad con éste “monstruo”.

A mayor abundamiento:

¿Cómo es que puede pasar por algo así?

¿De verdad no hay una salida?

Desde la lógica común, uno se pregunta:

¿Qué hace esta persona con este psicópata?

¿Qué beneficios saca para continuar en esta relación?

Razonando con parámetros lógicos comunes, no se comprende:

La permanencia de ella junto a tan aborrecible ser;

¿Cómo puede compartir el lecho nupcial con quién la degrada y abusa sexualmente?;

Pues bien, no podemos analizar o abordar este tipo de “relaciones e interacciones del psicópata ” y su pareja, “el complementario” como cualquier otra, ya que:

Demanda un conocimiento, entendimiento y abordaje específico, profesional y el estudio de ambas estructuras de personalidad, amén de sus historias vitales;

La mayor demostración de lo neurótico que es el complementario, estriba en que cuando logra salir de la relación con el psicópata y logra armar una nueva relación, elige otro psicópata.

En uno de los tantos casos conocidos por mi, esta persona estuvo, diez y ocho años con un psicópata, y antes de un año de la ruptura, comenzó una nueva relación que duró seis años, con otro psicópata.

Patético resultaba escuchar su relato de que, no sabe quién es ,ni como se llamaba realmente, ya que, éste le falseó su identidad, y, por ende, no conoce nada de quién, nuevamente le había prometido matrimonio y la usó sexualmente durante todos esos años.

“Inocentemente” no supo nunca:

Dónde vivía;

Jamás estuvo en su casa

Ya que, todos sus encuentros “amorosos” fueron en un motel;

Cuando lo buscó por internet y en el registro civil, ocurre que no existe nadie en Chile con esos nombres, apellidos y profesión supuesta.

Entonces, ¿Quién es el complementario?

Ya dijimos que “el complementario” es:

Inseguro; con baja autoestima;

Masoquista moral.

Frustrado y débil, por ejemplo:

Ven casarse a sus amigas, así como a los miembros de su propia familia;

Sienten que algo que debieran poseer, se les escurre sin que lo puedan evitar;

Se dan cuenta que a medida que la edad aumenta disminuyen las oportunidades;

Su ocupación se les hace cada vez más monótona y sienten que la vida en el futuro puede resultar muy vacía.

Esto es una de las tantas razones que las transforma en la “víctima propiciatoria de un psicópata integrado”

El neurótico es una persona predispuesta a reaccionar frente a lo imaginado como si fueran hechos reales. https://eldiariodesantiago.cl/archivo/127938

Relación Síndrome Estocolmo Simbiosis Complementario-Psicópata

Nos preguntábamos:

¿Qué hace permanecer a una persona junto a un psicópata y no poder romper, salir de una relación tan tóxica?

Pues bien, además de las características anormales de ambas personalidades, psicópata uno, neurótica (o) el otro, no solamente se establece la interacción simbiótica que hemos propuesto, creo que podríamos aplicar para la “víctima” del psicópata integrado, el síndrome Estocolmo.

El síndrome fue estudiado inicialmente en víctimas de secuestros; sin embargo, es aplicable a las relaciones tóxicas, en las cuales coexisten diversos tipos de abusos y maltrato.

Todos sabemos que éste hace referencia a la identificación que se descubrió que se puede producir entre la víctima y su agresor -secuestrador-:

Donde se genera un lazo emocional con su secuestrador-agresor;

La víctima se llega a sentir culpable y/o responsable por las agresiones o el trato recibido por su agresor;

Extrañamente para nosotros, en el caso del complementario se auto convence que las palabras del psicópata son ciertas y que debe estar agradecida porque él se fijó en ella y la rescató de la soledad y del vacío desesperante ;

; El complementario, grave, gravísimo, considera a su pareja, el psicópata, como una persona;

No sabe ni quiere saber que está con un psicópata;

Percibe que son “raras” la mayoría de sus conductas, pero no puede mirar desde fuera para evaluar y concluir: “estoy con un psicópata”;

Por tal razón es que hace la reflexión equivocada:

“No entiende por qué él le hace esas cosas”, “yo jamás le haría algo así a nadie…”.

Y sufre pensando que es un error o esperando la disculpa, que cuando llega, es parte de la manipulación, con frases tales como:

“ Es que así somos los hijos únicos”;

“Eres egoísta”

“No me entiendes”

“Por eso nadie quería estar contigo”

Todo esto concurre porque quiere ser considerada por el psicópata como una persona, lo cual es una quimera, algo imposible de lograr.

Pues bien, con el tiempo hemos llegado a descubrir y comprender que este síndrome y todo lo que él conlleva se presenta en todo tipo de relación tóxica, y en especial, en la que concurre entre el psicópata y el complementario.

Tal como descubrieron psicólogos judíos que estuvieron en campos de concentración nazis, donde ellos observaron el comportamiento humano en extremas y precarias condiciones emocionales y fuertes cargas de agresiones;

Concluyeron lo mismo que Freud:

Que no soportamos la angustia ni las “injurias al yo”;

Que, para salvaguardarnos, ocupamos mecanismos de defensa que existen en el yo;

Esto implica, finalmente, tener una percepción alterada de la realidad;

Por lo tanto, el síndrome de Estocolmo aplicable a la razón de ser de nuestra columna, implicaría en el complementario el uso de mecanismos de defensa;

Se manifiesta, cuando nuestro cerebro (nuestro yo) detecta estar en situaciones en las cuales el nivel de angustia, con una carga de ambigüedad e incertidumbre resulta insoportable:

Existe una gama amplia de mecanismos de defensa que el yo usa cuando se siente débil ante la realidad interna y externa.

Por lo tanto, podemos afirmar taxativamente que estos se presentan en las relaciones tóxicas, en las que, entre otras cosas, existen:

Diversos tipos de manipulación;

Abusos de toda índole y;

Maltrato físico; sexual y/o emocional.

En nuestras columnas sobre el amor https://eldiariodesantiago.cl/archivo/114870 señalábamos que de cada tres matrimonios dos terminan en separación-divorcio y que la mayor razón para esto es que no sabemos amar:

Somos incapaces de impedir hacernos daño;

Asimilamos el hacernos daño todos con todos en vez de aprender a amar;

En vez de construir un camino que podamos recorrer expresando nuestra necesidad de dar-recibir afecto y sexualidad en forma sana, preferimos en realidad las relaciones neuróticas y tóxicas:

¿Cuándo una relación se vuelve tóxica, perversa?

La respuesta es sencilla:

Cuando una de las partes “se aprovecha de la otra”;

Lo que prefija al psicópata a mantener conductas tóxicas es la necesidad de tener control completo y el poder en la relación;

Cuando el acercamiento se produce psicopáticamente, es decir, cuando desde antes de comenzar ya se ha cosificado al otro;

Cuando existe una total incapacidad para abandonar la relación;

Se ha generado una “dependencia” emocional extrema hacia “su psicópata ;

La estrategia llevada a cabo por el psicópata en una relación en la cual él es incapaz de amar, es precisamente tener el poder y control total de la relación y, por ende, del otro (a), por tal motivo, es una relación que nace tóxica;

“Sin darse cuenta”, las víctimas le permiten al psicópata

Tener control, sobre todos los aspectos de su vida:

Su dinero; Sus bienes;

Emociones;

Su cuerpo y su sexualidad;

En suma, sobre su vida;

Habitualmente, una relación de este tipo se compone de:

Una persona manipuladora, egocéntrica y narcisista ;

; Otra de muy baja autoestima y susceptible a la culpabilidad;

La fórmula perfecta para la simbiosis psicópata –obsesivo.

EL ABUSO

Cuando por nuestras incapacidades para amarnos y amar, entramos en las relaciones alternativas al amor, como lo son las relaciones “simbióticas y/o neuróticas, podemos consentir que ocurra el abuso. En tales casos, reprimimos toda exigencia y crítica para con el otro, mostrándonos dispuestos a dejarnos abusar por él, sin defensa alguna, y resignarnos siempre a ayudarlo, sin discriminaciones.

A veces, el complementario, no reconoce que llega hasta la renuncia de sus propios deseos, que está perdiendo su dignidad, “tirándose al tarro de la basura”.

Su conducta general en el acto de sumisión el lema regente es:

Si cedo, si doy lo que me exigen, no me harán mal, no me abandonarán;

La actitud de sumisión sirve al propósito de obtener la calma mediante el supuesto “cariño” del abusador:

Cuando éste alcanza tal importancia en una persona, que su sentimiento de seguridad en la vida, depende de él, se hallará pronta a pagar cualquier precio por el “cariño”, “el amor, disposición que, en el fondo, implica someterse a los deseos ajenos, disposición explotada por los psicópatas integrados.

Su actitud de sumisión, -la del complementario-, tiene como fin último el propósito de encantar, para lograr seguridad. Todo derivado “por un miedo al abandono”;

Esto va aparejado en que el “abusado” (complementario) también es incapaz de una relación amorosa sana y altruista;

El “Amor” en el Psicópata

Hemos dicho en otros artículos, que nuestra madre es nuestro primer amor y nuestro primer amante, pues bien, el psicópata odia a su madre o a quién le haya sustituido, por ende, ya podemos configurar la escena de cómo proyecta sobre las mujeres, el odio a su madre, y, por ende, podemos entender que:

La incapacidad de amar a nadie;

La cosificación; el maltrato;

La incapacidad de empatía;

El abuso sexual; la violación;

La explotación económica;

Son las distintas formas de expresar ese odio en el psicópata por su madre, desplazado en la vida adulta sobre las mujeres:

Por lo tanto, si un hombre le confiesa a su “enamorada” que odia a la madre, y, si todos aceptamos la premisa que la madre es el primer amor de nuestras vidas, y revelamos que, en vez de amarla, la odiamos, por lógica esa persona no puede amar a nadie y conjuntamente, odia a todas las mujeres. Entonces:

¿Cómo “aman” los psicópatas?

La respuesta es un rotundo NO , los psicópatas no aman;

, los psicópatas no aman; Sólo se “aman” a sí mismos/as por encima de cualquier cosa o persona, aunque la realidad es que, en el verdadero sentido de la palabra, ellos se odian, no se aman;

Esto debido a que por su egocentrismo o narcisismo patológico es incapaz de sentir amor, produce el sentimiento inverso;

Si bien dicen sentir amor y compasión, solo es una pantomima a fin de alcanzar sus objetivos;

Para amar, hay que poder empatizar, y ya sabemos que ellos no pueden sentir empatía por nadie;

“Narcisistas, psicópatas y sociópatas no tienen empatía, y no desarrollarán un sentido de empatía, por lo que nunca pueden amar a nadie”;

Y esto no cambia cuando tienen hijos;

No hay un instinto primordial para proteger y alentar a sus hijos, porque no son vistos como una entidad separada, ellos son simplemente una herramienta que está a su disposición:

“Ellos tienden a ver a los hijos como una extensión de ellos mismos y una posesión que les permite mantener el poder y el control sobre el complementario;”.

Esto queda graficado, por ejemplo, en que el tendrá siempre lo mejor y nuevo y los hijos tendrán que compartir ropa y usarlas “hasta las últimas”.

Saben que si ya para ellas, les era difícil salir de la relación, ahora, con hijos a cuesta, ya no podrán abandonar nunca la relación;

La persona que actúa únicamente motivada por su interés, y que, para ello, se propone maquiavélicamente manipular e intentar controlar, o que simplemente persigue sacar provecho de un “otro”, ese es un psicópata. Sforzini 1996

La Sexualidad en el Psicópata

La experiencia nos confirma que el psicópata tiene relaciones sexuales con poca o ninguna intimidad, realizada de modo muy superficial y promiscuo;

En general sus relaciones son deleznables dado que no puede conectar afectivamente con los demás;

¿Existe acto más sublime que la entrega mutua donde el sexo es la culminación del sentimiento y el deseo de sentir la vida en su máxima expresión mediante la transferencia de mi ser en la unión con y el otro? Sforzini 1986 Escuela Para Padres

Desgraciadamente quién participa de tal relación con un psicópata, jamás podrá sentir tal éxtasis dada la condición egocéntrica y la falta de empatía de estos;

Ellos no transmiten nada vital, son entes, no seres, de allí que, dada sus precarias y patológicas necesidades de abusar y obtener placer del dolor, la humillación y degradación del otro, llegarán a la violación y/o abuso sexual;

Ellos desvitalizan al otro. Les arruinan la vida

Violación y Psicópatas

Según la RAE la violación es un delito consistente en violar. Es tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad.

La violación sexual es el acto de profanación de la intimidad física, emocional y psicológica, la parte más sagrada de la persona:

Es una de las experiencias más devastadoras que un ser humano puede vivenciar.

Basta con un “no quiero” para que, si el hombre toma a la fuerza o ejerce algún tipo de coacción o chantaje para obtener sexo de su pareja, esta se transforme en una violación. Les dejo link de mi columna al respecto: https://eldiariodesantiago.cl/archivo/49993

Los estudios efectuados sobre los violadores han expuesto que:

“Suelen tener como característica en común una personalidad psicopática de base;

Provienen comúnmente de familias con serias fallas de formación;

En algunos casos, ellos mismos han sido violados cuando eran pequeños”.

Según los investigadores en la materia, en los violadores:

“ Poder y control son temáticas que aparecen frecuentemente en las investigaciones sobre violadores sexuales, y que están ligados fuertemente a la noción de “humillación” a la víctima”.

El impulso de violar, de agredir sexualmente es una adicción, no se cura, se trata de controlarlo;

En cuanto y en tanto a la insistencia inicua, llevada a cabo por el psicópata, es finalmente una forma de coacción de conducta, que se caracteriza por reiterar las demandas íntimas a la pareja, hasta obtener de ella los propósitos manifiestos a través de derribar sus defensas, incluso con el uso de la fuerza física, tal como le sucedió al amor de mi amigo según podemos rescatar de su narración:

Relato de una víctima:

En palabras simples, le separaba las piernas primero con una mano, luego introducía una rodilla para hacer presión y terminar de abrir las piernas, para luego montarse y proceder a culminar el acto sexual, siempre en contra de la voluntad de su pareja… Incluyendo a veces, la violencia para retirar prendas nocturnas, que ella usaba previendo lo que venía. ¿Si eso no es violación, alguien puede decirme que es?

Además, que, por sus conocimientos profesionales, él sabía dos cosas muy rotundamente:

Dónde y como hacer presión para conseguir vencer la resistencia; y

Que estaba cometiendo un delito.

Análisis

Antes que todo, debemos preguntarnos: ¿A cuántas mujeres les sucede esto diariamente?

¿Se recuerdan que definía que el “actuar psicopático” ocurría según su necesidad? Pues aquí hay un ejemplo claro y preciso, incluyendo su falta de empatía, ya que, según relato, una vez consumado el acto, él psicópata se daba vuelta y dormía, mientras ella lloraba, es decir, ningún acto que representara el supuesto amor jurado y menos un signo de empatía.

Traducida su conducta de violentar sexualmente, mediante la cosificación ya descrita, significa y se descifra así:

¿Quién te crees tu que eres para negarme el placer que deseo tener ahora? Tu te lo buscaste, a mi no me dice nadie que no.

No olvidemos que la “cosificación” del otro por el psicópata significa que, nunca eres ser humano ni mujer , eres solo una vagina y no tienes derecho alguno para el psicópata, estás y existes solo para complacerlo en lo que el quiera y cuando quiera;

del otro por el psicópata significa que, , eres solo una vagina y no tienes derecho alguno para el psicópata, estás y existes solo para complacerlo en lo que el quiera y cuando quiera; Además, que ellos necesitan el sufrimiento del otro para obtener su verdadero goce.

Entiendan de una vez y no se engañen más:

Para los que estén en relación con un psicópata, usted sólo es una cosa.

Nunca, jamás serás un ser humano para ellos:

En un momento, eres su cajero automático;

En otro, su cuenta corriente;

En otro el techo donde vive, un plato de comida, que tu has proveído;

En la noche o cuando se le ocurra, sólo eres una vagina;

Infidelidad

Los psicópatas dada su impulsividad, su egocentrismo y la necesidad de sentir que son superiores, están constantemente buscando oportunidades sexuales a corto plazo, independientemente de su estado civil, por lo que:

Engañan;

Tratan de seducir a las esposas o parejas de sus “amigos” o compañeros de trabajo;

Se sienten atraídos por personas de estratos socio-económicos bajos;

Así como por prostitutas a las que, si están en situación de poder, (policía, por ejemplo) explotan sexual y económicamente ;

Es tan así, que, en el caso en comento, mientras ella trabajaba para pagar todos los gastos de la casa y los del psicópata, éste embarazó a la asistente del hogar, quedando la duda de si fue violación o relación consensuada, todo esto, la mayoría de las veces, con sus hijos en casa, en las noches mientras ella estaba de turno de noche;

De un día para otro, ella se fue, lo más seguro según la dueña de casa, que se entero de esto, 27 años después de la ruptura de la relación, bajo amenaza de este sujeto , para ese entonces policía, ya que, de quedar en evidencia su paternidad, habría perdido todo lo que le cafichaba y explotaba a su pareja;

Más aún, que no tenía literalmente hablando donde vivir;

Claramente, él no tenía donde perderse. Era ella- la asistente del hogar- o él y, conociendo el perfil psicológico de un psicópata, indiscutiblemente que la amenazó con las penas del infierno a ella y su familia, abusando de condición de policía. ¿Ustedes dudarían que esto pasó?

EL Complementario es un Neurótico

Haré una adaptación de los análisis de Karen Horney sobre el neurótico asimilándola a la figura del “Complementario” y el actuar del psicópata, ya que mi premisa, es que ambos son incapaces de amar.

La diferencia en todo caso estriba en que uno no ha alcanzado la madurez suficiente y necesaria y ha quedado infantil en el afecto como sería en el caso del neurótico, en que quiere, pero no sabe como, es decir, tiene que solucionar un problema que su edad emocional es incompartible con los requerimientos de la interacción con el otro, pero que con una terapia puede superar esos ripios y desarrollar sus potencialidades latentes;

Y, el otro, el psicópata en que, al ser incapaz de sentir empatía, nunca, jamás podrá amar:

Karen Horney decía respecto al amor ;

“El amor es incompatible con el aprovechamiento de la persona amada para obtener alguna gratificación”:

Para mi aquí se define claramente qué el psicópata no ama, es incapaz de amar;

También nos dejó esta otra reflexión:

“Tampoco es cierto que sólo merezca llamarse amor el sentimiento que nada exige para sí”.

Aquí defino, a partir de lo expresado por K. Horney el actuar neurótico del “complementario ya que “da” y se deja “sacar” en nombre “del amor”;

Otra faceta para entender las incapacidades de ambos personajes para amar, es como nos dice K. Horney al analizar que:

“El fácil rechazo que sobreviene cuando la persona supuestamente amada no atiende algún deseo del sujeto, denuncia que no nos encontramos ante un consistente sentimiento de genuino cariño y amor.

Esto define y diferencia sólo cuantitativamente la actuación del psicópata y el complementario ante tal problemática, es una cuestión de grados;

Es evidente que en estos casos falta uno de los factores esenciales que integran nuestra noción del amor: ya la solidez, ya la constancia del sentimiento:

En su el libro, “La personalidad neurótica de nuestro tiempo” nos describe, rasgos distintivos del comportamiento del neurótico ante el amor:

Afirma que inconscientemente, esto es, sin un conocimiento cabal de su conducta:

“El neurótico se halla preso en el dilema de ser incapaz de amar y, a la vez, de necesitar premiosamente el amor de los demás”, vulnerando con ello uno de los principios básicos de la normalidad en las relaciones e interacciones amorosas y que no es otra que la capacidad de dar y recibir afecto.

Aquí quisiera, aseverar que, la interacción “amorosa” psicópata -complementario es “inexistente”, desde sus cimientos más profundos ya que, ambos son incapaces de amar:

El psicópata no es capaz de amar porque es incapaz de empatizar con ningún otro, está en su ADN;

El neurótico-complementario es incapaz de amar puesto que no alcanzó la madurez suficiente para tener la capacidad de dar-recibir en forma sana.

Ambos carecen de la capacidad altruista para amar en toda la extensión de la palabra, son sólo dos enfermos.

El complementario necesita imperiosamente ser adorado y eso es lo que el psicópata le hace creer por el tiempo que sea necesario y como posee una emocionalidad infantil, no le es difícil creer en la llegada del “ príncipe azul a su vida”.

Atestiguo, taxativamente que no existe peor interacción simbiótica que ésta;

Por otra parte, K. Horney resalta, algo que nos ayuda a clarificar más aún lo que queremos significar:

“Uno de los rasgos predominantes de los neuróticos de nuestro tiempo es su excesiva dependencia de la aprobación o del cariño del prójimo”.

Nos dice que si bien:

“Todos deseamos ser queridos y sentirnos apreciados, en los neuróticos la dependencia del afecto o de la aprobación resulta desmesurada si se la coteja con la importancia real que los demás le conceden en su existencia”.

Más aún, nos hace reflexionar al exponer que:

“Si bien todos queremos gustar a los que nos agradan, los neuróticos están presos de un afán indiscriminado de estima o afecto, independientemente de su interés por la persona respectiva o de la trascendencia que adjudican a su opinión.

Pues bien, va más lejos aún, al definir que:

“La diferencia entre el amor y la necesidad neurótica de afecto estriba en el hecho de ser el sentimiento afectuoso primario en aquel, mientras en el neurótico el sentimiento básico lo constituye el impulso de recuperar su seguridad, y la ilusión de amar solo es secundaria.

De este modo, una persona podría con facilidad engañarse creyendo que ama a otra si, por ejemplo, solo la necesita por la aprobación ciega que esta le profesa.

Esto es tan válido para mi, que, en mis años de experiencia con parejas, he visto, una sexualidad exacerbada, sólo como una forma de regular la autoestima y la importancia ante el otro, para sobre compensar la incapacidad de amar y/o para crear la falsa ilusión de una fórmula que buscan muchas parejas con la equivocada ecuación que desear=amar.

La dependencia emocional que surge de la necesidad neurótica de asirse a alguien que ofrezca perspectivas de protección, es muy afín con la actitud de sometimiento y se vincula íntimamente a ella.

Esa dependencia no sólo produce un sufrir incesante, sino que hasta puede resultar en verdad destructiva:

Existen relaciones en las que una persona queda en estado de inerme sujeción frente a otra, aunque advierta plenamente que tal relación es insostenible .

. Está convencida de que el mundo se derrumba si no obtiene, una palabra gentil o una sonrisa.

A la persona dependiente le ofende su misma esclavitud, por tener que someterse, pero, sigue haciéndolo ante el temor de perder al otro y aquí tenemos la plataforma desde donde opera el psicópata para iniciar, mantener, explotar, humillar y abusar . Sforzini 1999. Radio Universidad de Chile Programa “Porque a Ud., le Interesa” con Gerardo Ayala, sección “Escuela para Padres”.

Después de todo lo expuesto:

¿Queda alguna duda que debemos calificar al complementario de neurótico?

¿Que así y solo así podemos entender las razones de su relación menesterosa y simbiótica con el psicópata integrado?

¿Que así y solo así podemos entender y comprender la ganancia secundaria obtenida por el neurótico-complementario y la ganancia primaria del psicópata en esta patológica relación “amorosa”?

¿ Qué por tales razones me niego a aceptar que el complementario sea víctima del psicópata?

Los signos de peligro en nuestra sociedad

Los psicópatas, lo repetiré majaderamente, son incapaces de sentir empatía alguna por sus víctimas ni por nadie, razón por la cual deberían recibir cadena perpetua o ser merecedores de la pena de muerte y los psicópatas integrados o subclínicos deben ser detectados para ser apartados de nuestras vidas:

Motivo por el cual, insto a las instituciones:

Ejército;

Investigaciones;

Carabineros;

Iglesia;

Y, a todas aquellas en que sus representantes quedan en situación de poder ante la comunidad, que mejoren sus procesos selectivos en lo psicológico:

Para un psicópata es muy fácil burlar los exámenes psicológicos “normales”;

De allí, la gran cantidad de psicópatas que existen y han existido en estas instituciones provocando grandes daños a todos por igual;

De hecho, uno de los casos conocidos por mi y que abusó de su pareja en todos los campos como lo hacen los psicópatas, era un policía;

Al General (r) Inspector Gabriel Ormeño Melet, de quién como ya he señalado en otras columnas, me siento orgulloso de sus logros y haber compartido grandes momentos en Victoria y Lautaro en mi niñez y posteriormente en Santiago cuando yo emergía en nuestra sociedad, le haré llegar la siguiente columna.

Parafraseando a la gran K. Horney, considero incompatible, con nuestra noción del amor, que una persona sólo utilice a otra para perpetrar determinados propósitos, es decir, exclusiva o principalmente porque responde o satisface sus necesidades.

Esto sucede, claro está, cuando el prójimo no es amado por sí mismo, sino deseado para lograr una reivindicación, cosificado, por quien siente que el mundo “se lo debe” y por ende los otros tienen la obligación de satisfacerle sexual , económicamente, ese es el leitmotiv del psicópata.

Como lo he dicho en otras columnas, charlas o programas de radio y televisión, a los psicópatas les faltó y/o falló la madre, entonces andan “mamando” en todas partes, y lo que es más grave, esto “lo hacen y logran, a la buena o la mala”.

Malgré Tout , no es imposible resurgir de una relación tóxica.

Para conseguirlo debemos adquirir plena consciencia del verdadero daño que está causando o ha causado la relación;

Debemos “tener y traer a nuestra memoria el recuerdo completo”, y no lo “conveniente a nuestra propia patología”, las posibles “partes buenas”, que son además falsas, ya que fueron producto de la manipulación a la que hemos estado sometidos;

No echarlas en saco roto, sino que enfrentar la “verdad” de todo lo que hemos pasado ante tan monstruoso, diabólico y maquiavélico ente.

Tomemos conciencia que existe el acto psicopático grave, en el que el psicópata comete una acción de tal magnitud que ese solo hecho lo retrata, tal como les demostraré con:

La Venganza

Dijimos que el psicópata es un sujeto extremadamente peligroso en sus relaciones adultas, ya que, su rencor y odio hacia el “otro” despertarán su deseo de aniquilarlo;

Dijimos que maquinará su venganza, y no descansará hasta dañar y si es posible, destruir al otro;

Por otra parte, definimos “La tormenta psicopática” como la reacción malvada y cruel de estos perversos sujetos cuando alguien intenta enfrentarles, especialmente su mujer, cuyo rol de complementario – “cosa”; -“objeto” es el único permitido por el psicópata.

Que, por su patológico narcisismo, cuando se sienten rechazados tienden a actuar de manera agresiva pues no son capaces de comprender cómo alguien puede rechazar estar con ellos

Pues bien, en el caso del amor de su vida de mi amigo, según le relató ella, luego que lo echara de casa, el comenzó con una serie de demandas, una de las cuales era por una figura conocida como cuasicontrato de comunidad, argumentando que eran una “especie” de sociedad y que, en razón de ello, le correspondía la mitad de todo lo que ella tenía, cuando la verdad era, según ella, que mientras convivieron jamás aportó para la manutención de la casa, hijos, estudios, etc., puesto que, él era un mantenido, un sinvergüenza, un cafiche.

Pero esto no es todo, él, abusando de su condición de abogado, al irse de casa le amenaza diciéndole “nos veremos en tribunales”;

Incurrió según le dijo un abogado, en la figura del “Abuso del Derecho” ya que, comenzó a llevar a presentar un sinnúmero de demandas, para hacerla sufrir y en una de las oportunidades en que conversaron y ella le solicita que se detenga, vuelve a amenazarla diciéndole:

“Este es sólo el comienzo, esto está recién comenzando, esto no ha terminado”

Todo en parte, porque los psicópatas-narcisistas odian perder su suministro por lo que no te dejarán ir fácilmente, ya que en ese momento el quedó literalmente en “la calle” , y/o porque su narcisismo herido desata en él el deseo de “las penas del infierno” para su “ofensor” no importa como en este caso, si lo destructivo incluía sus hijos;

Finalmente, como lo demuestra este caso, también hablamos de psicopatía a través del acto psicopático grave, ya que el individuo comete una acción de tal magnitud que ese solo hecho lo describe, verbigracia:

En el caso en comento, gracias a un crédito hipotecario obtenido en un banco con engaño a su suegro, crédito del cual usufructuó, quiso, una vez que lo echaran, que ella perdiera el departamento donde vivía ella y sus hijos, al dejar de pagar el crédito y más grave aún, no informar nada de la demanda y posterior remate de la propiedad, que era justamente de su suegro.

Testimonios

Aparte de los casos exhibidos por la prensa, y los mencionados en el desarrollo de la presente, dejaré para vuestra reflexión, testimonios que ameritan una discusión al interior de la familia.

Los relatos de las “víctimas”, son la traducción de lo que sabemos de los psicópatas y que, como parte de mi compromiso social, les transfiero, todo el drama vivido por ellas, y, que han sufrido los efectos de haber creído en estos delincuentes disfrazados de normales, los psicópatas integrados.

Testimonio Público tomado de Internet

Caso 1.- N. S. (editado)

Los viví todos , el bombardeo de amor , la idealización, el reforzamiento intermitente, el ninguneo, el abuso parasitario, la triangulación, la denigración y luego al verse descubierto su nuevo bombardeo de amor y sus mentiras , esa falta de aceptar su responsabilidad, ¡¡¡cero remordimientos!!! ¡¡¡No tienen alma!!!

Estoy en esa etapa en la que después del desengaño , de caer en cuenta de toda la verdad, me pregunto será que realmente existen los hombres buenos, y ahora cómo volveré a confiar en alguien , ¿cómo podré volver a creer en el amor?

CASO 2

No tenía ni idea hasta que me metí de lleno en una relación con un psicópata de estos. Le creí todo, hasta lo increíble. Son personas muy hábiles, puesto que viven y se centran en un solo objetivo, poseerte, pero poseerte, hasta el punto que actúas y piensas tal como te dictan, este tipo de individuos;

Te elevan a los cielos, crean un amor de película, tú te crees que es lo mejor que te ha pasado en la vida, se muestran increíblemente amorosos y dedicados a ti, todo son detalles, palabrería y sueños por cumplir;

se muestran increíblemente amorosos y dedicados a ti, todo son detalles, palabrería y sueños por cumplir; Conocen todo de ti, TODO, te hacen fotografías intimas y te las piden con la excusa que tienen ese capricho de verte también en fotos porque te extrañan cuando no estás;

Si tienes hijos de otra relación, se los ganan y te ganan a ti como mujer y madre, a base de atenciones, detalles y aparentarle al niño que es más que su propio papá. Mi psicópata hasta besaba con piquitos a mi hija en la boca.

Son los mejores actores del mundo, te prometen la luna y cuando entran en tu vida, tienen prisas por dar pasos, casarse, convivir, presentar a la familia y conocer a la tuya, y todo sin apenas conocerse …;

presentar a la familia y conocer a la tuya, y …; Luego ya te hablan de unir economías , cuando ellos ni siquiera trabajan, o al menos no de forma estable, o luego te inventan cualquier patraña para decirte que no están recibiendo su sueldo, pues ni en lo laboral triunfan, jamás, ni se comprometen, no les gusta que les exijan o les juzguen si no rinden lo suficiente ;

, cuando ellos ni siquiera trabajan, o al menos no de forma estable, pues ni en lo laboral triunfan, jamás, ; Son parásitos , van de trepas y ocupas por la vida, con cualquiera y en cualquier ámbito…,en relación, con mas excusa del amor y bla bla bla y mas palabrería romántica, hasta el punto te resultan empachosos.

, van de trepas y ocupas por la vida, con cualquiera y en cualquier ámbito…,en relación, con mas excusa del amor y bla bla bla y mas palabrería romántica, hasta el punto te resultan empachosos. En definitiva, van absorbiéndote como vampiros, emocional y físicamente, hasta el punto de perder toda tu energía vital;

Si tienes con él esos hijos que dice querer tener contigo, ya que los anteriores le han defraudado, no sirven para nada, ni siquiera un par de pañales le comprarán jamás;

Que decir de pagarles sus estudios, trabaja más o tu tienes dinero es su respuesta;

Cuando se ven fuera de juego, porque tú no colaste por su aro, ni accediste a sus voluntades…,ya no les eres útil, de modo que, a partir de ahí, comienza la destrucción, el momento de calumniarte, hacerte sentir de lo peor, mentir sobre tu persona y actos;

Tú has decidido poner fin a la relación, y viene un tornado atroz a arrasarte, así son cuando ya no pueden contigo ni logran someterte;

Utilizan todo tipo de malas artes contra ti, esas fotos íntimas que te pidieron cuando todo era felicidad, amor, amor y mas y mas amor, las utilizan para amenazarte de mostrarlas si no reculas a favor de seguir con la relación;

Inventan hasta perfiles falsos en tu nombre, para después decir a familiares y amigos, que no eres quien dices ser y muestran tus fotos para convencer que le eres supuestamente infiel y por eso quieres abandonarle;

En verdad están realmente enfermos , y resultan ser muy inteligentes a cara de los demás, engañan a todo el mundo, incluso a su propia familia , amigos, conocidos, jefes, compañeros de trabajo;

, y resultan ser muy inteligentes a cara de los demás, , amigos, conocidos, jefes, compañeros de trabajo; No tienen mas que un objetivo y es vivir a costa de todo y todos, con la fabulosa máscara del hombre ideal y maravilloso;

Yo tuve la gran suerte de darme cuenta e indagar acerca de lo que me ocurría y así lo desenmascaré.

La indiferencia es lo único eficaz contra estos personajes, si entras al trapo de seguirles el juego o reaccionar furiosa ante sus ataques, jamás te dejan en paz…,y si lo hacen será porque hayan encontrado a otra víctima…,como digo son parásitos, saltan de una relación a otra y en todas repiten el mismo patrón.

Lo bueno de todo esto, es que aprendes una lección magistral y a detectar y descartar en una futura relación, a estas bestias pardas. Un saludo, abran bien los ojos y observen bien hombres y mujeres, antes de comenzar una relación con alguien…,sean primero amigos y conózcanse bien antes…

CASO 3 DR. HOUSE

Titulo original: Remorse

Serie: House (House, M.D) Temporada: 6 Capítulo: 11

Una mujer de 27 años llega al hospital con intenso dolor de oídos y con arritmias. Es una ejecutiva de éxito, joven y atractiva, y House decide hacerse cargo del caso. Trece tras un intenso cuestionario a la paciente, descubre que la mujer es incapaz de sentir las emociones habituales: no puede sentir el dolor, el amor o la empatía. En palabras de Trece, se trata de una psicópata que miente patológicamente. Además, la enferma acusará a Trece de acoso sexual para que pierda la licencia y no pueda ejercer la medicina. Por su parte, su marido descubrirá cosas de su mujer que ni se imaginaba.

Si quieren ver películas de psicópatas:

1.- La Ley y el Orden. Los detectives tratan con un niño de 10 años que muestra un comportamiento psicopático extremo https://www.youtube.com/watch?v=ssb1Vxz8Qwk&list=PLHx7iaZ-ZK4FlchKofi5WU9hQJDqKDuGg

2.- Netflix https://www.netflix.com/cl/title/80175722

3.- Su hijo es un psicópata Chicago Med: https://www.youtube.com/watch?v=hXLMBJgUtsc

Corolario

“Ellos -los psicópatas- detectan nuestra desesperación por ser amados, por sentirnos importantes para alguien” Sforzini “Portaleando la Tarde” con Ricardo Calderón Radio Portales 1984.

Según Fromm, existen muchas formas de hacerse querer, de hacerse atractivo que utilizan tanto los hombres como las mujeres y que, son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para «ganar amigos e influir sobre la gente. -Fromm El arte de amar-.

Esto lo expresamos de muchas formas, tales como:

Tener modales agradables y conversación interesante;

Ser útil;

Modesto; Inofensivo;

Embaucadores; Galantes –falsos-.

Y aquí mora el peligro, la posibilidad de ser manipulados por las personalidades psicopáticas o los psicópatas integrados, ya que:

Su aproximación es calculadora, buscando nuestras “debilidades” para poder beneficiarse, “hacer su agosto” de sus víctimas, haciéndoles creer que las aman, que quieren exactamente lo mismo que ellas, e incluso que las necesitan imperiosamente. Sforzini 1984 “Portaleando la Tarde” con Ricardo Calderón.

Lo cierto es que, si alguien se nos acerca y, que, de una manera, explícita o implícita infunde esperanzas de tal naturaleza a un otro (a) será automáticamente revestido de gran importancia.

Sentimiento que de inmediato se manifestará como ilusión de:

Amor;

De romper la soledad; De salir de la desesperanza;

Dichas esperanzas pueden despertarse por el solo hecho de:

Ser tratado con gentileza por “otro”;

Que meramente impresione poseer mayor seguridad;

Que le otorgue un sentimiento de certeza;

Que le de un cierre a las ambigüedades e incertidumbres de nuestras vidas;

Sin entender ni comprender que es el comienzo de una gran estafa, puesto que:

Acaba de dar entrada, le ha abierto la puerta al más peligroso y dañino ser humano, si es que puede llamarse así a un psicópata;

Ya que, al no ser portadores de un superyó –que es quién se mueve por el principio de la moralidad- no tiene la capacidad de amar y empatizar como hemos descrito anteriormente.

Aquellas lectoras que, han experimentado en carne propia estas palabras, pues:

Fueron explotadas económica y sexualmente-;

Si tuvieron hijos con estos abominables sujetos, deben asumir que han introducido en sus próximos descendientes la herencia de la psicopatía, deben conversarlo con sus hijos, ellos deben saber esto;

Es decir, tarde o temprano, un nuevo psicópata coexistirá con nosotros;

Además, que, cada una (o) de ustedes, por no buscar ayuda para superar sus conflictos y disfunciones afectivas, se encontraron con todos sus sueños de felicidad en pareja y de una familia, absolutamente destrozados, burlados;

Deben tener presente que los psicópatas, nunca, jamás, asumen sus responsabilidades económicas para con sus hijos, inventan una y mil excusas no solo para no cumplir, peor aún, se hacen mantener por su mujer, esposa –pareja.

Claramente “el deber ser” kantiano no es posible en estos perversos “estafadores emocionales”;

Por lo mismo, hay que mantenerse firme cuando comiencen a prometer que van a “cambiar”, eso nunca ocurrirá;

Finalmente, cada vez que les pidan perdón, incluso recurriendo a las lágrimas, vean la verdadera caricatura, se están riendo a carcajadas internamente de ustedes, de su debilidad, de vuestros sentimientos, de lo fácil que es embaucarles;

Recuerden que existe una salida, y que no se trata de:

Cambiar un monstruo por otro; un alcohólico por otro; un perverso por otro; un psicópata por otro, esa es la tentación;

Primero que todo sánense, curen la infancia dolorosa y traumática;

Aprendan a amarse y podrán terminar sus vidas con una sonrisa en su rostro y en el corazón, nunca es tarde, hay que hacer que este viaje perecedero haya valido la pena, tenemos la capacidad de elaborar todos nuestros duelos.

Escuchando al “Amor” Auténtico

El amor inmaduro dice:

“Te amo porque te necesito”.

El “amor” psicopático dice “Te haré creer que te amo porque:

Te necesito para explotarte; Tomar de ti lo que por mi mismo no soy capaz de lograr;

Abusar de ti en todos los aspectos, material, sico-emocional, sexual y social;

Para vengarme de mi madre a través de ti.

El amor maduro dice:

“Te necesito porque te amo”.

Les dejó el discurso de John Nash cuando le otorgan el Premio Nobel de Economía (1994) , dirigido especialmente a su esposa que fue su gran soporte en sus peores momentos de la esquizofrenia paranoica que padecía: https://www.dailymotion.com/video/x2y0grw

«¡Gracias! -Siempre he creído en los números. En las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero, después de una vida de búsqueda me digo, ¿Qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, … y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el más importante de mi vida. Sólo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. ¡Gracias!» John Nash 1994

Para que no olvidemos de que hablamos, que ellos siempre dañarán una y otra vez, para quienes les interese:

Algunos Casos de Psicópatas Condenados en Chile:

https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/condenados-crimen-violacion-menores/680386/

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/de-la-quintrala-al-chacal-de-nahueltoro-estos-son-los-peores-psicopatas-del-pais/J5247GVP2FCSPO2XKCFUSL5AUY/

https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/julio-cesar-rodriguez-psicopata/444644/