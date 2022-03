La NASA ha compartido imágenes captadas por su róver Perseverance de ‘Sid’, la última roca seleccionada en Marte para la toma de muestras como parte de la misión de recopilación de datos sobre la geología y el clima del planeta rojo.

“Saqué mi herramienta de abrasión nuevamente, para mirar dentro de mi próximo objetivo de roca”, señala una publicación en la cuenta de Twitter del róver. “Marte es absolutamente hermoso en su superficie, y aún más interesante por debajo”, agrega.

I took out my abrasion tool again, for a look inside my next rock target. Mars is starkly beautiful on its surface, and even more interesting underneath. #SamplingMars

Latest blog: https://t.co/Kjg122pE81 pic.twitter.com/SzApam0cAi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 4, 2022