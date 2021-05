Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, reiteró su resignación de cara a la designación del candidato presidencial de la UDI para la primaria de Chile Vamos, donde puso en duda un eventual apoyo a Joaquín Lavín.

La jefa comunal, que buscaba llegar a la instancia para elegir al abanderado del oficialismo, reconoció a CNN Chile que “estoy molesta, deprimida no. Yo no me he bajado, pero no hay duda alguna que el lunes me van a bajar”.

Matthei se refirió a si votaría por su compañero de partido en caso de ser elegido por el Consejo General de la UDI para ser el representante del gremialismo, evitando evidenciar su respaldo.

“El voto es secreto, ustedes saben que en general no doy a conocer mi voto”, pero ante la consulta si sería lógico votar por el abanderado UDI, la alcaldesa respondió que “sabes que no, porque en realidad lo que estamos buscando es un candidato para Chile Vamos, no para la UDI. Lo que estamos buscando es el mejor o la mejor que nos pueda representar a todos”.

Evelyn Matthei detalló que “hace mucho rato me siento mucho más conectada con una responsabilidad hacia la coalición que hacia un partido. Yo voy a votar por la persona que en ese momento crea que tenga las mejores posibilidades (…) puede ser de cualquier partido de la coalición o independiente“.

