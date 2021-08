Cientos de miles de diminutos gusanos negros emergen de una vasta extensión de nieve blanca, un hecho que se está registrando en el Glaciar Paradise en Mount Rainier en Washington. El fenómeno es fascinante, pero no nuevo: estos animales fueron descubiertos por primera vez en 1887 en el glaciar Muir en Alaska. Desde entonces, se han visto en la mayoría de los glaciares costeros de Columbia Británica, Washington y Oregón.

Su descubrimiento fue emocionante porque, durante mucho tiempo, los biólogos consideraron a los glaciares de gran altitud como lugares áridos donde la vida era esencialmente imposible.

Las leyes de la biología dictan que a medida que las temperaturas bajan, las reacciones corporales se ralentizan y los niveles de energía descienden. Mientras que los animales de sangre caliente deben quemar energía para mantener una temperatura relativamente constante, las criaturas de sangre fría se vuelven lentas e incluso permanecen inactivas cuando hace demasiado frío. Pero no gusanos de hielo.

Una investigación a cargo de un equipo encabezado por Michael J. Napolitano del Departamento de Biología de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, publicado en Science, reveló que el gusano de hielo, mesenchytraeus solifugus, es una de las pocas especies de metazoos que sobreviven exclusivamente en el hielo/nieve de los glaciares.

En este estudio, demostraron que los niveles de adenilato (una enzima que produce una sobreactivación de las membranas de las células) del gusano de hielo se mantienen en niveles muy por encima de otros parientes de la especie, y que su respuesta al cambio de temperatura es claramente opuesta, es decir, el hielo los gusanos aumentan los niveles de energía a medida que bajan las temperaturas. Inicialmente, esta respuesta se caracteriza por un fuerte aumento en la carga de energía de adenilato (incluso a temperaturas bajo cero. Estos resultados sugieren que los gusanos de hielo han desarrollado un mecanismo compensatorio por el cual, al menos en parte, pueden combatir el letargo y la muerte inherentes generalmente asociados con la temperatura fría.

“Creo que son como la mascota de los glaciares de montaña en el oeste -declaró el investigador de la Universidad Estatal de Washington, Scott Hotaling, durante una exploración-. Hay cientos de ellos por metro cuadrado. No se puede caminar sin pisarlos”.

Una lombriz sobre hielo

Los gusanos de hielo, estéticamente muy similares a las lombrices de tierra, suelen ser de color negro como la tinta y poco más de dos centímetros de largo. Estos animales, primos lejanos de las lombrices de tierra, en lugar de tierra, se alimentan comiendo algas de la nieve, bacterias y cualquier otra cosa que acabe en la nieve.

Pueden pasar toda su vida en la nieve y el hielo, pero los gusanos de hielo no pueden sobrevivir a temperaturas bajo cero: Hotaling ha realizado pruebas térmicas y afirma que los gusanos de hielo pueden sobrevivir cómodamente durante al menos uno o dos días a temperaturas tan bajas como aproximadamente 24 grados, mientras mueren cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación.

Estos animales suelen emerger por la tarde y al anochecer; no se sabe mucho sobre ellos, pero según Hotaling son extremadamente tolerantes a los rayos UV y creen que salen a la superficie para obtener energía térmica del sol y encontrar comida. Otro tema en estudio es que a medida que los glaciares desaparecen, también lo hacen los gusanos de hielo. “Queremos saber todo lo que podamos sobre ellos antes de que desaparezcan -dice Shirley Lang, bióloga del Haverford College en Pensilvania-. Y tengo pocas dudas de que algún día desaparecerán si los glaciares continúan derritiéndose al ritmo actual”.

La NASA encuentra esto muy interesante: la agencia espacial ha premiado al Dr. Dan Shain, un biólogo evolutivo de la Universidad de Rutgers que estudia la supervivencia del gusano de hielo en condiciones extremas, más de 200.000 dólares para su investigación. Sus hallazgos podrían ofrecer pistas sobre cómo puede existir la vida en entornos extremos, quizás desentrañando misterios sobre posibles formas de vida en otros planetas o lunas frías.

Los animales viven solo en glaciares costeros y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, aunque se ha encontrado otra especie similar en el Tíbet. Casi no se sabe nada al respecto. Si bien los gusanos de hielo prosperan a 32 grados Fahrenheit, no pueden tolerar temperaturas muy por debajo de este punto dulce helado.

Además de su increíble energía, los gusanos de hielo también forman parte de un ecosistema del que sabemos muy poco. Existen junto a rotíferos, tardígrados, algas, hongos y otras criaturas microscópicas, explica Scott Hotaling, biólogo de la Universidad Estatal de Washington. También proporcionan alimento a las aves.

Hotaling y sus colegas han observado al menos cinco especies de aves que comen gusanos de hielo. Los invertebrados son una fuente de alimento vital en lugares como el Monte Rainier, donde los pinzones rosados los atrapan en grandes cantidades y los alimentan a sus crías, dice Hotaling.

Las aves también pueden ayudar a explicar cómo estos pequeños animales pueden dispersarse de un glaciar a otro. Los animales son genéticamente diferentes en lugares dispares, y los animales en Alaska probablemente comprenden una especie diferente a muchos de los gusanos en el noroeste del Pacífico, dice Shain.

El trabajo de Hotaling sugiere que los gusanos vivos podrían transportarse pegándose al plumaje o las patas de las aves, o tal vez algunos sobrevivan al paso a través del intestino de las aves. Una población de gusanos de hielo en la isla de Vancouver, por ejemplo, muestra una estrecha relación con una población en el sur de Alaska, lo que sugiere que uno o varios pueden haber sido llevados allí por un pájaro en el pasado reciente.

/psg