Según se va desarrollando nuestra sociedad, he llegado a la conclusión de que mis defectos y desviaciones se incrementan. Por ello, agradezco a todos mis amigos que todavía se atrevan a relacionarse conmigo.

• No concuerdo con la izquierda, lo que hace de mí un fascista.

• Soy heterosexual, lo que hace de mí un homófobo.

• Valoro mi identidad y mi cultura, lo que hace de mí un xenófobo.

• Me gustaría vivir con seguridad y ver a los delincuentes en la cárcel, lo que hace de mí un torturador.

• Quiero que no haya más protestas violentas , lo que me transforma en un represor.

• Creo que cada uno debería ser recompensado según sus méritos, lo que hace de mí un insensible antisocial.

• Me gustan los valores y los principios, lo cual hace de mí un paria que se opone al bienestar social.

• Considero que nada se logra sin sacrificios, lo que me convierte en un atrasado mental.

He aquí una breve reseña de mis defectos… Pero, al menos somos varios: entre ellos, el amigo que me envió el mensaje; si tú también tienes estos defectos, pásalo.

