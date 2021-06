“Estamos en una situación límite”, decía Dahiana Pulgar, presidenta regional del Colegio Médico de El Maule en un video que difundió el Colmed. Otras regiones también denunciaron este dilema de la “última cama”. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud desmintieron esta situación, advirtiendo que si bien la situación hospitalaria en cuanto a ocupación es mayor que en otras ocasiones, aún quedan camas disponibles.

“No hemos visto el dilema de la última cama”, dijo el ministro Enrique Paris en el último balance de este lunes. “Obviamente estamos muy consciente de que el personal está muy agotado. Por eso mismo, cuando nos piden más camas, no solamente hay que pensar en más camas, hay que pensar en la necesidad y reconocimiento que hacemos al personal”, añadió.

“Los trabajadores de la salud que están agotados, lo reconocemos, estamos haciendo esfuerzos, por eso nos cuesta abrir más camas, no por falta de ventiladores, si no porque el personal de salud ya no da más. Y eso tiene que ser valorado para que se cuiden, porque no queremos que tengan que concurrir al hospital”, afirmó.

Explicaciones de los expertos que no fueron suficientes para convencer de que el dilema de la “última cama” está cerca de llegar a Chile. Incluso ligados al Minsal, como el coordinador de camas críticas, Luis Castillo, quien si bien no dijo que hay pocas camas, sí afirmó a Radio Duna que “la cantidad de pacientes conectados a un respirador es un número que no habíamos visto nunca”. “Todos los días hay ingresos de pacientes Covid-19 que son mayores a los egresos (…) Este mes va a ser de mucha actividad clínica. En Santiago todavía no vemos una estabilización de casos”, agregó.

Otro experto que fue más directo fue el doctor Rodrigo Rosas, jefe de urgencias de la Clínica Alemana. “Creo que estamos cada vez más cerca de ese dilema (de la última cama)… Durante la noche fui consultado por nuestros residentes sobre qué pacientes mover a la cama que teníamos libre; y en ese momento lo que hicimos fue mover el paciente más grave a la cama y el segundo en la lista quedó en una habitación que no era de UCI, recibiendo cuidados críticos hasta que pudiéramos hacer otros movimientos”, detalló a Radio Cooperativa.

En esa línea añadió que esta situación es tan dinámica que “no es algo como que el que no tenga cama se va a morir”, sino que ese paciente tendrá que “ser soportado por la institución en otro lugar, no con las condiciones ideales, mientras hacemos los movimientos para poder otorgar los cuidados que requiere”.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez dijo a El Mostrador en La Clave que “por lo menos en nuestro hospital estamos manejando hasta ahora la situación con, por supuesto, situación de estrés máximo. La semana pasada tuvimos 20 pacientes hospitalizados en servicio de urgencia durante casi un día, dando alta lo más precoz posible, redestinando camas, no atendiendo temas que pueden operar, redestinando nuevos espacios hospitalarios. Es decir, en todos los hospitales me parece que se está en esa situación y eso es una situación que es muy difícil de mantener a largo plazo. Tenemos, como decía al principio, tenemos lineamientos éticos que ayudan a saber qué pacientes requieren qué terapia, porque una cosa se llama la última cama, que todos tengan acceso, pero también todos tengan un acceso proporcional a su estado de salud, que no haya ensañamiento terapéutico, que nadie reciba más tratamiento de lo que requerimos. No hemos tenido información de que hay pacientes que no hayan podido tener su cuidado hasta ahora”.

