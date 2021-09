El diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana generó este lunes sus primeros resultados concretos en México, donde las delegaciones anunciaron los dos primeros acuerdos parciales tras la segunda fase de negociaciones desde el viernes.

“Los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en México”, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, representante del chavismo ante las negociaciones.

La primera resolución y la más trascendental, es el “acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano”.

En base a este acuerdo, el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, anunció la creación de una Mesa Nacional de Atención Social para atender los problemas en materia sanitaria y de alimentación que padecen los venezolanos.

Comunicación conjunta del chavismo y la oposición Comunicación conjunta del chavismo y la oposición

Para lograr resolver ese flagelo, Blyde dijo que están en la búsqueda de los recursos que les permita acceder a un mayor número de vacunas contra el COVID-19, así como tener acceso al programa de seguridad alimentaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“No necesitamos que nadie nos done nada, tenemos los recursos suficientes”, dijo Rodríguez refiriéndose a que con el dinero depositado en el extranjero se puede conseguir “vacunas contra el COVID, dotar hospitales y atender programas de alimentación”.

Ante este punto Gerardo Blyde reveló que el chavismo les ha propuesto ideas para la utilización de fondos de la República a través del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Recursos del FMI fueron solicitados por el régimen, nosotros no hemos autorizado nada aún”, aseguró el representante de las fuerzas democráticas de Venezuela.

Con esto último, el régimen de Maduro pretende tomar el control de activos que se han congelado en el extranjero, expuso Rodríguez.

Comunicado de la Plataforma Unitaria Comunicado de la Plataforma Unitaria

EL SEGUNDO

La lucha unificada por “la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”, una zona de 159.500 kilómetros cuadrados, rica en recursos entre Venezuela y Guyana, que ha sido centro de una pugna entre los dos países por casi dos siglos.

“Son recursos que además le pertenecen a Venezuela y que han sido ilegalmente sustraídos a través de la figura de ‘overcompliance’, de sobrecumplimiento, que desde el punto de vista del Gobierno bolivariano son ilegales, que son las medidas coercitivas, mal llamadas sanciones”, argumentó Rodríguez.

En ese sentido, el representante de la oposición aseveró que: “El Esequibo es de los venezolanos, por lo tanto aquí no puede haber diferencia en cuanto a la defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía”.

LA NEGOCIACIÓN AVANZA

El chavista anunció que retomarán las negociaciones en una tercera etapa del 24 al 27 de septiembre en México, donde han negociado desde una primera visita del 13 al 15 de agosto, cuando firmaron un memorando de entendimiento para acordar una agenda en común.

Comunicado del chavismo Comunicado del chavismo

Gerardo Blyde también adelantó que se discutirá el tema de la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un ” sistema judicial independiente soberano que pueda decidir sin interferencia política”.

Asimismo, aseveró que: “En Venezuela no hay democracia”, por lo que insistió que en de no lograr una pronta separación de los poderes, no se podrá alcanzar “ni siquiera crecimiento económico”.

Con este proceso, impulsado por Noruega y en el que México participa como sede facilitadora, la oposición exige elecciones “libres” en los comicios regionales del 21 de noviembre, mientras que el dictador Nicolás Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.

Comunicado del chavismo Comunicado del chavismo

“Las partes convinieron que el primer punto de discusión de la próxima ronda estará referido al ‘Respeto del Estado Constitucional de Derecho’. En particular, se discutirá sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad”, anunció la Embajada de Noruega en México en un comunicado.

“Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por covid-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales”, añadió Noruega.

PERO DESACUERDOS PERSISTEN

A pesar de los avances, Blyde puntualizó a la prensa que en el marco de las conversaciones se llegará a acuerdos “poco a poco” y tras discutir los temas “a fondo”, por lo que no deben alimentarse “falsas expectativas”.

La firma de los miembros de las delegaciones del chavismo y la oposición La firma de los miembros de las delegaciones del chavismo y la oposición

“Todavía no hemos entrado al punto de todos los presos políticos que existen en Venezuela, o exiliados, o perseguidos, es un tema de agenda. Cuando hablamos del regreso de los derechos es el punto número 1 de la agenda”, sostuvo el abogado.

El representante opositor también aclaró que ha habido conversaciones sobre “el tema electoral”, pero no ha sido “el centro” de las negociaciones.

Gerardo Blyde Perez, representante de la Plataforma Unitaria Gerardo Blyde Perez, representante de la Plataforma Unitaria

Además, matizó que el régimen solicitó acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que la oposición no lo ha autorizado.

“Nosotros no hemos autorizado nada aún, simplemente accedimos a discutir y a profundizar las discusiones en las próximas rondas. Donde sí hemos hablado es que hay recursos aún disponibles que hayan sido descongelados de cuentas en el exterior que pueden utilizarse para vacunas”, mencionó.

El abogado pronosticó un proceso “largo, duro y complejo”.

Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del dictador Nicolás Maduro Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del dictador Nicolás Maduro

Con base en lo firmado el 13 de agosto, las discusiones incluyen “derechos políticos para todos”, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables.

También abarcan el levantamiento de sanciones, la renuncia de la violencia, la reparación de las víctimas, protección de la economía nacional, medidas de protección social, y garantías de implementación, seguimiento y verificación.

(Con información de EFE)

/gap