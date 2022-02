Cuando Chile sobrepasa los 35 mil contagios diarios por covid-19 debido a la alta contagiosidad de la variante Ómicron y la época estival, los ingresos de pacientes a UCI ya han comenzado a mostrar un incremento que ha movilizado a la autoridad sanitaria a aumentar, de manera escalonada, las camas críticas, así como también las UTI e intermedias.

Según informó ayer el subsecretario (s) de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde, “desde el día 25 de enero, hemos observado un aumento del ingreso de pacientes covid-19 en camas UCI. Actualmente, el ingreso promedio es de aproximadamente 35 pacientes en las últimas semanas, mientras que el ingreso neto a UCI, es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos, es de 14 pacientes diarios”.

Esta mañana, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que se necesita potenciar dicha implementación de camas, no sólo a raíz del aumento del ingreso neto, sino que también, porque “en ocho días hemos aumentado el número de pacientes en unidades de tratamientos intensivos por covid-19, en aproximadamente 150 personas; hay 250 camas UTI disponibles y Tarapacá está prácticamente sin cupos para tratamiento intensivo”, afirmó en entrevista con Radio ADN.

Por eso, Mañalich afirma que “es necesario un aumento más intenso de la capacidad en intensivos, donde el personal está agotado; los ventiladores están, pero eso implica personal y entrenamiento, y además, tenemos varios brotes en hospitales”.

En esa línea, recalcó que según “los dos estudios serios que hay al respecto, Ómicron es solo un 25% menos agresiva que Delta; el resto del efecto se debe a la vacunación”. Sin embargo, recordó que “hay una diferencial radical de morir o no entre vacunados y no vacunados”, advirtió.

Otro de los temas que preocupa a la ex autoridad sanitaria es la aparición de la subvariante Ómicron (BA.2), que ya está presente en 50 países. “Ésta podría incluso barrer con la variante actual, es decir, ganar más terreno. Sería más contagiosa, aparentemente sigue respondiendo igual que Ómicron a las vacunas, pero también ha sido llamada la variante furtiva, porque los test PCR que usamos son menos capaces de identificarla”. Esto último, afirmó, dificulta la vigilancia epidemiológica.

“No podemos fiarnos de esta aparente mayor benignidad de esta variante”, remarcó.

“Debemos detectar los brotes”

Por su parte, el ex ministro de Salud e integrante del Consejo Asesor Covid-19, Álvaro Erazo, llamó a reforzar la implementación de test de antígenos y PCR en la Atención Primaria y urgencias. Esto, porque a su juicio “estamos en la tormenta perfecta, donde se mezcla la baja actividad asistencial por vacaciones, una actitud de alta movilidad de las personas, quienes ocupan espacio en lugares de veraneo donde no están todas las condiciones”.

A su juicio, es necesario avanzar en reducir los aforos, reforzar los equipos de salud, acondicionar la red y prepararse para el súper lunes de marzo, que va a provocar grandes aglomeraciones.

Asimismo, criticó la responsabilidad que pone el Minsal sobre las personas que están contagiadas. “Debemos tener mayor capacidad para detectar los brotes, necesitamos saber dónde hay más, en qué comunas y barrios (…) no podemos decirle a un contacto estrecho que vaya a trabajar hasta que se demuestre que no está contagiado. Se relativizó ese término y eso no ayuda, porque la persona va a diseminar la enfermedad”.

“Antes se les daba la licencia de inmediato y ahora se suprimió ese recurso. Entonces ahí es donde hay un error fundamental, no es pertinente darle licencia a un contacto estrecho”, remarcó. Asimismo, cree que no es momento de “decirle a la población ‘ahora ustedes tienen toda la responsabilidad y va a depender de ustedes si esto sigue o no creciendo”.

En ese sentido, recordó la medida de Dinamarca, uno de los primeros países que ha apostado por poner fin a la pandemia, eliminando restricciones. “No tenemos esa capacidad, ellos dieron un paso hacia adelante cuando la curva iba hacia abajo, pero la de nosotros va hacia arriba”.

De hecho, su proyección es que durante varias semanas seguiremos con un gran número de casos, con más de 120 mil personas en etapa activa, es decir, que contagian. “Yo creo que la ansiedad de todos nosotros de que esto va a disminuir mañana, no es así. Hoy vamos a tener 40 mil casos y probablemente vamos a llegar a los 50 mil mañana o pasado mañana”, zanjó.

/psg