El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, mostró su preocupación con la situación que vive Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder, asegurando que estaba con “los dedos cruzados” esperando novedades para poder colaborar en un plan de evacuación de cerca de 10 familias.

El canciller afirmó que se buscará entregar ayuda humanitaria especialmente a grupos de mujeres activistas y a personas vulnerables frente al retorno del régimen, entre ellas la hermana de la estudiante de Medicina de la Universidad de Chile, Zahara Habibi, quien busca salir de la ciudad de Kabul.

“Yo estoy con los dedos cruzados. He estado whatsappeando con Adam Shapiro (líder de la ONG Front Line Defenders), entiendo que tienen que tomar ciertos resguardos de los lugares en que están y yo creo que lo más difícil será el acceso al aeropuerto, porque, si no hay orden en el aeropuerto, no veo cómo van a embarcar a la gente. Creo que vamos a tener 48 horas críticas”, expresó el secretario de Estado a radio Cooperativa.

Por la situación de la alumna de la Universidad de Chile, el ministro Allamand comentó que “pude hablar directamente con ella y me dio a conocer la situación dramática de su hermana, que es una persona muy destacada: es académica universitaria, ha tenido vinculaciones con grupos de derechos humanos en favor de las mujeres y es divorciada, tres características que la colocan como una especie de blanco para los talibanes”.

“Pese a todas las complejidades, Internet funcionó y pude hablar con ella (la hermana de la estudiante). Le expliqué lo que estamos haciendo, le di el contacto de la persona con la que tiene que tomar contacto. Ella, por supuesto, agradeció el esfuerzo que estamos haciendo, pero es muy impresionante escuchar al otro lado del teléfono a una persona que diga ‘ministro, por favor ayúdeme a salir porque acá me van a matar”, manifestó.

El canciller afirmó que aparte del documentalista Jorge Said no han tenido reportes de otros compatriotas que se encuentren Afganistán o estén buscando un traslado debido a la crisis.

/psg