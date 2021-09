El mandatario estadounidense, Joe Biden, dijo ante la Asamblea General de la ONU que su gobierno no busca una nueva “Guerra Fría”, en referencia a la creciente competencia con la otra gran potencia internacional, China.

“No buscamos, repito, no buscamos una nueva Guerra Fría. Trabajaremos con cada nación, incluso si tenemos intensos desacuerdos en otras áreas. Porque todos sufren las consecuencias de nuestras fallas”, indicó el mandatario en el estrado.

“Estamos en un punto de inflexión en la historia. Estoy aquí para mostrar cómo buscamos trabajar con socios y aliados. Queremos guiar el mundo hacia un futuro más próspero”, indicó Biden, el segundo jefe de Estado en dar su discurso después del brasileño Jair Bolsonaro, como marca la tradición. “Terminamos 20 años de conflicto en Afganistán. Abrimos una nueva era de diplomacia”, expresó, señalando que su gobierno propone un nuevo concepto estratégico para enfrentar los desafíos de seguridad.

“Nuestro poder militar debe ser el último recurso, no el último. No debe ser visto como la respuesta a cada problema. Las bombas y balas no defienden contra el COVID. Para enfrentar la pandemia necesitamos ciencia y voluntad política. Debemos actuar para que se vacune lo más rápido posible”, añadió, repasando las ayudas repartidas por Washington alrededor del mundo.

El mandatario hizo énfasis en la necesidad de tomar los “pasos necesarios para la siguiente pandemia, porque la habrá”.

También, resaltó la “mucha muerte y devastación por la crisis climática” que ha visto en el mundo recientemente. Por ello, alentó a hacer inversiones “verdes” para limitar la emisión de gases e impulsar las tecnologías sostenibles. En ese sentido, anunció que su gobierno se compromete a duplicar sus contribuciones financieras para combatir el cambio climático.

Por otra parte, mantuvo su compromiso en evitar que Irán no tenga armas atómicas, pero aseguró que respetará plenamente el acuerdo nuclear si Teherán “hace lo mismo”. También sobre Medio Oriente, dijo que el Estado palestino es la “mejor manera” de resolver el conflicto con Israel.

En cuanto a la defensa de Derechos Humanos y la democracia, expresó que el futuro pertenece a los que liberan el potencial de su gente, que les da la posibilidad de respirar libremente, no a los que los sofocan. “El autoritarismo proclama el fin de la era de la democracia, pero están equivocados. El mundo democrático vive en los activistas, en los periodistas”, dijo, y mencionó entre otros países a Venezuela.

Biden, en su primera gran cita en la ONU desde que llegó a la Casa Blanca, presenta un discurso de unión, luego de semanas de turbulencias con sus aliados, por el caótico retiro de Afganistán (visto como unilateral por varios socios) y el incidente diplomático con Francia y la Unión Europea por un acuerdo con Australia que afecta un gran contrato de armas con París.

El lunes, tras reunirse con el secretario general de la ONU, Biden afirmó: “Estados Unidos ha vuelto. Creemos en las Naciones Unidas y sus valores”. Así, mostró sus diferencias con su antecesor, Donald Trump (2017-2021), que siempre se mostró escéptico con el propósito del organismo y de hecho retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también de la Unesco.

Biden sólo estará un día en Nueva York y se limitará a dar su discurso ante la Asamblea sin apenas mantener encuentros en persona con otros mandatarios, aunque tiene previsto participar por videoconferencia en reuniones ya de vuelta a Washington.

La Asamblea General comenzó sus debates anuales con alrededor de un centenar de líderes internacionales reunidos en Manhattan a pesar de la pandemia y con una agenda marcada por el COVID-19, el cambio climático y la situación en Afganistán.

Tras celebrarse hace un año por vía remota, la Asamblea tiene este 2021 ahora un formato híbrido, con jefes de Estado y de Gobierno que ofrezcan sus tradicionales discursos en persona y otros que lo hagan con vídeos pregrabados.

