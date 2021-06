En redes sociales, sin embargo, el juicio contra Maura Rivera desde el mundo femenino fue bastante crítico luego que ella, estando en el lugar, no hiciera nada para defender a su pareja.

«Dice amar a su marido y ni una tosca tiro , yo veo que hay 4 contra uno hasta de las mechas , una piedra cualquier wea grande mark no se achico y defendió a su familia como tiene qe ser un padre de familia», es uno de los comentarios que se ha viralizado ampliamente.

También hay otros como: «lo mismo le decía yo a mi pareja, si veo que le están pegando entre varios, y el hombre que va con él no lo defiende, yo me lanzo como una leona jajajaja, no sería la primera vez ni la última, si veo que mi hijo esta seguro, yo defiendo a mi pareja con todooo».