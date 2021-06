Este domingo, la jornada de segunda vuelta de gobernadores regionales coincidió con el cumplimiento de un año desde que el ministro de Salud, Enrique Paris, asumió en la cartera, “en una situación bastante crítica”, según comentó esta mañana al ser consultado en el momento de acudir a sufragar.

“Yo veo señales muy positivas. La positividad de la PCR está disminuyendo, la de los test rápido están disminuyendo, el número de casos nuevos tamibién, así que pido esperanza, confianza y fe a la población de que juntos vamos a salir de esta situación”, complementó.

Fue ayer, precisamente en el balance, donde fue consultado por su evaluación de la gestión, donde lanzó una frase que causó molestia en el Colmed, quienes tildaron de “indignantes” las palabras del ministro, exigiendo además una rectificación.

“Estuve en el Hospital de Castro y le envío un saludo a la UTI del hospital, que a diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el Hospital de Castro han logrado aumentar las camas de cinco a 24 y toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega y con sacrificio, nadie se quejó”, fueron las palabras de Paris que provocaron la molestia.

Consultado por si habría finalmente una rectificación o arrepentimiento de su parte, el secretario de Estado sostuvo que “yo no me referí a Santiago, me referí nada más que al hecho que estaba ocurriendo en el Hospital Barros Luco. Ellos malinterpretaron y mal utilizaron esa declaración”, enfatizando en que 137 funcionarios de dicho hospital “fueron capaces de bloquear 25 camas que en este momento son fundamentales”.

Y agregó: “tenemos que seguir tratando a los enfermos, no se puede abandonar 25 camas en medio de la pandemia, yo me refería a ese hecho”, complementó.

“¿Por qué voy a rectificar?, si yo no me referí a todo el equipo de salud”, insistió el ministro. Luego, al recordarle que el gremio “se sintió maltratado”, Paris respondió: “si se entendió eso, les pido disculpas”.

Defensa desde el Gobierno

Esta mañana, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldó la gestión del ministro, en medio de las críticas que aún persistían por los dichos en el balance de ayer.

“El ministro Paris, quien hoy cumple un año, ha hecho un gran trabajo, con despliegue territorial, alguien muy cercano, con la gente, los gremios. Es bastante franco y directo para decir las cosas, hay que valorar su estilo”, sostuvo.

Agregó que “no desconfío del ministro Paris, cuando él hace aseveraciones es porque tiene antecedentes, confío plenamente en su accionar. Lo he visto cómo trabaja, cómo se involucra, él le pide a todos que también lo hagan”.

Sin embargo, Delgado dijo desconocer el punto preciso que habría causado el conflicto. “No sé el caso a caso al que se refiere. Una reflexión de ese tipo más que una batahola debe generar reflexión. Sabemos que hay cansancio en mucha gente, mucha gente desesperanzada, pero también se está pidiendo un esfuerzo final. Su aseveración me imagino que está fundado en su experiencia personal y en el territorio”, zanjó.

/psg