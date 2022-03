Luego de la polémica generada por el apoyo de la UDI y de Evópoli a la elección de Álvaro Elizalde (PS) como presidente del Senado, el senador RN Manuel José Ossandón acusó un “quiebre” en Chile Vamos y aseguró que los senadores de su partido están por salirse de la coalición.

“Esto no puede pasar por un nombre, si ellos no me querían a mí lo hubieran dicho, tanto que el día antes yo me bajé y el candidato yo fui yo, fue Francisco Chahuán, no sé por qué siguen atacándome a mí. Yo considero que un país necesita contrapeso cuando el Gobierno tiene ultra poderes como hoy, entonces yo no daba confianza para ellos, pero sí les daba el PS y el Frente Amplio, eso es muy extraño”, señaló hoy el senador en entrevista con Radio Cooperativa.

En esa línea, Ossandón recalcó que “nosotros tenemos 25 votos y ellos tenían 23, no tenían para qué haber negociado. Le regalaron el único bastión que tenía la derecha para hacer frente y darle estabilidad en estas negociaciones al Presidente Boric, así de claro”.

Según el senador RN, sus socios “quebraron Chile Vamos, pero esto no es contra mí, porque votaron en contra de Francisco Chahuán y Paulina Núñez, esos eran los candidatos (…) aquí este es el perro del hortelano, si no come no deja comer”.

“El partido (RN) va a hacer un consejo general en que vamos a ver si nos salimos de Chile Vamos, nosotros por lo menos los senadores estamos todos por salirnos y por lo menos no estamos dispuestos a trabajar con gente así dentro del Senado”, sostuvo.

Y agregó que los senadores de RN, “no vamos a trabajar como Chile Vamos, porque para nosotros el primer año era clave. No solo para nosotros, sino que el país está inmerso en un periodo de transformaciones crucial para el futuro y desde el Senado podíamos tener la fuerza para lograr un equilibrio (…) y la UDI y Evópoli, teniendo los votos, le regalaron eso a los del frente”.

Además, Ossandón precisó que “Felipe Kast fue muy derecho conmigo, porque me lo dijo en la cara, me lo dijo hace un mes, ‘nosotros vamos a hacer lo imposible para que tú no seas (presidente del Senado)’, pero nunca pensé que eso tenía un precio”.

Hoy a las 12:30 horas, la directiva de RN entregará un punto de prensa donde abordará el tema, luego de que el viernes se declaran en “reflexión” sobre su relación con Chile Vamos. Mientras que a las 18:30 horas debería reunirse la comisión política del partido.

