En La Moneda y ante los medios de comunicación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, confirmó que el Gobierno presentará un proyecto de ley durante los próximos días para regular el mercado del gas en nuestro país.

Justo cuando el Congreso está por iniciar la discusión de la Pensión Garantizada Universal en la Cámara de Diputados, el secretario de Estado reveló que aún “quedan algunos proyectos por presentar y lo vamos a ir comunicando en su momento”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, el ministro Juan José Ossa adelantó que “nosotros esperamos presentar en los próximos días un proyecto que se haga cargo de las sugerencias que la Fiscalía Nacional Económica ha hecho respecto del mercado del gas”.

Recientemente, el 29 de diciembre del 2021, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió un informe respecto al mercado del gas en Chile, donde plantearon la necesidad de realizar reformas para aumentar la competencia al interior de este mercado, lo que se traduciría en “importantes ahorros para los consumidores” de gas licuado de petróleo y de gas natural.

“En el caso del gas licuado, los ahorros pueden llegar a US$ 181 millones al año, lo que equivale al 15% del precio de cada balón o cilindro que se comercializa en nuestro país. Mientras, para el caso del gas natural se estima un ahorro de entre US$ 78 millones y US$ 87 millones para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en una reducción de entre 13% y 20% de sus cuentas mensuales por este combustible”, indicó la FNE.

En detalle, las recomendaciones de la FNE fueron enviadas al Ministerio de Energía y buscan perfeccionar la estructura del sistema y optimizar la competencia.

Las recomendaciones de la FNE no fueron bien recibidas por las empresas de gas licuado Gasco, Lipigas y Abastible, quienes aseguraron que se están generando “falsas expectativas de rebaja de precios”.

