El Ministerio de Salud (Minsal) informó esta jornada los avances y retrocesos del plan “Paso a paso”, cuyos cambios serán informados este jueves, de acuerdo a lo señalado en el balance de la pandemia.

De esta forma, según dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a partir de este jueves a las 5:00 horas, toda la Región Metropolitana estará en Transición (Fase 2), debido al avance de Curacaví, Buin y María Pinto, las últimas que quedan en cuarentena. En esta etapa, el confinamiento se mantiene los fines de semana.

Entre los argumentos expresados por la doctora para los avances, sostuvo: “Por llevar cerca de 90 días y haber disminuido su incidencia en las dos última semanas”.

Mientras que aquellas comunas que avanzan a Fase 3, es decir, Preparación, no tienen que cumplir cuarentena los sábado y domingo.

En total son 29, y entre ellas figuran, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Concepción, Temuco y Puerto Montt.

No obstante, todas la comunas que avanzan no están exentas de respetar el toque de queda, que implica que no se puede salir entre las 22:00 y las 05:00 horas salvo que la persona cuente con un salvoconducto por emergencia médica o funeral.

Revisa los avances y retrocesos informados esta jornada.

A Transición (Fase 2)

Región de Coquimbo: Paihuano y Ovalle.

Región de Valparaíso: Calera, San Felipe, Puchuncaví, Nogales, Los Andes, Putaendo, El Quisco y Santa María.

Región Metropolitana: Curacaví, Buin y María Pinto.

Región de O’Higgins: Chépica y Navidad.

Región de Maule: Parral, Yerba Buena, San Clemente y Teno.

Región del Biobío: Yumbel.

Región de La Araucanía, Gorbea y Freire.

Región de Los Lagos: Dalcahue.

Región de Aysén: Cisnes, Aysén y Coyhaique.

A preparación (Fase 3)

Región de Tarapacá: Camiña y Alto Hospicio.

Región de Coquimbo: La Serena, Coquimbo y Los Vilos.

Región de Valparaíso: Viña del Mar, Olmué y Quintero.

O’Higgins: San Vicente, Doñihue, Santa Cruz, San Fernando y Pumanque. Maule: Rauco y Sagrada Familia.

Ñuble: Ñiquén y San Nicolás.

Biobío: Penco, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Lota, Cabrero y Santa Bárbara.

La Araucanía: Temuco, Padre Las Casas y Melipeuco. Los Lagos: Curaco de Vélez y Puerto Montt.

Avanzan a Apertura Inicial (Fase 4)

En Arica y Parinacota: Putre.

Y los retrocesos

A Transición

Región de Antofagasta: San Pedro de Atacama y Taltal.

A cuarentena (Fase 1)

Región de La Araucanía: Galvarino.

