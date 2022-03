La visita que la ministra del Interior planeaba realizar este martes a la comunidad de Temucuicui fue interrumpida cuando la caravana en que se desplazaba vio un auto incendiado bloqueando el estrecho camino rural. Lo vehículos se detuvieron y empezaron a escucharse tiros, presumiblemente de las municiones calibre 12 y 9 milímetros recogidas luego por Carabineros.

El frustrado ingreso: La simbólica visita que la ministra Izkia Siches buscaba realizar este martes a la comunidad de Temucuicui de la comuna de Ercilla —donde el año pasado fallaron 3 operativos policiales, incluyendo uno en que el subinspector Luis Morales murió de un disparo en la cabeza— se habría visto frustrada, de acuerdo con las primeras diligencias realizadas en el lugar, por acción de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), el grupo vinculado por las policías a la comunidad Autónoma de Temucuicui, que opera desde 2016 en la zona.

Siches había comenzado su jornada a las 8am en la ruca Maquehue de la comuna de Padre Las Casas, donde estaba programado que anunciara un trabajo interministerial para abordar diversos problemas de La Araucanía. A esa hora diversos medios radiales y televisivos transmitían en vivo que se reuniría con miembros de la familia Catrillanca.

Posteriormente se dirigió en un furgón o van hacia Ercilla. Allí se habría reunido en una bomba de bencina con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, el comunero asesinado en 2018 por un disparo policial en Temucuicui. Por el caso fueron condenados 7 hoy ex carabineros y un abogado. “Dentro del ánimo del encuentro con las víctimas, nos importaba reunirnos con víctimas de la violencia de todos los sectores, es por eso que me reuní con la familia Catrillanca”, dijo la ministra pasadas las 2 pm.

Los 2 subieron a distintos vehículos y partieron en caravana hacia Temucuicui, seguidos por radios y móviles de televisión. Siches iba con su escolta personal y policías de civil, pero sin carros blindados de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, unidad antes conocida como Fuerzas Especiales, ni tampoco militares.

Cerca de las 10:13 am, la caravana habría observado el corte de ruta a la altura del paso Quechereguas, en uno de los caminos que lleva a Temucuicui. Se trataba de un vehículo quemado bloqueando el estrecho camino de tierra. Durante la tarde se aclaró que era un Chevrolet robado el año pasado.

Enseguida empezaron a escucharse disparos provenientes del costado de la ruta, los que no impactaron los vehículos, dijo la fiscalía. Las municiones recuperadas por Carabineros en la tarde eran calibre 12 y 9 milímetros, y se las examinará para determinar si fueron percutadas el martes o si correspondían a munición vieja.

El furgón de Siches retrocedió y se escuchó un golpe. “Lo único que identifiqué fue el choque de nuestro vehículo, porque intentó retroceder. Fue lo único que yo visualicé y ahí la policía que iba con nosotros nos informó que efectivamente había ocurrido esto”, dijo Siches por la tarde.

Pidieron ayuda al COP de Carabineros, que llegó con carros blindados a realizar la evacuación de la ministra, la que fue trasladada la subcomisaría de Ercilla, donde llegó a las 10:28 am.

Mientras estos llegaban, los vehículos de la caravana fueron retrocediendo sucesivamente, o dando la vuelta en tramos un poco más anchos del camino, pero una camioneta roja que levantó una bandera mapuche intentando aparentemente detener los disparos, impidió una salida expedita.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó por la tarde que “se ha obtenido alguna evidencia balística desde el lugar, vainas que se levantaron desde el sitio del suceso, además de una pancarta y se revisó un vehículo que fue incendiado y posteriormente arrojado a un pequeño riachuelo”.

La pancarta, que circuló durante el día por redes sociales, estaba firmada por la “Resistencia Mapuche”.

La RMM: “Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuches no habrá diálogo”, se leía en un cartel blanco con letras negras y rojas, dejado sobre un puente de madera y afirmado por piedras. “Por Kamilo (SIC) Catrillanca y todos los caídos en combate en Wallmapu. No aceptaremos ningún soborno de un Estado asesino. Fuera forestales, latifundios, no más militarización”.

La Resistencia Mapuche Malleco (RMM) opera al menos desde 2016 en la provincia del mismo nombre. Se trata de un grupo radical sin una estructura orgánica definida, que incluye entre sus blancos camiones forestales, propiedades comerciales y templos religiosos. Han dejado trabajadores heridos en sus ataques.

El 24 de diciembre de 2016 se adjudicaron la quema de una capilla en Ercilla. “Si no respetan nuestra religión, nosotros tampoco la suya”, se leía en un lienzo dejado en el lugar.

En agosto de 2020 se adjudicaron la quema de cabañas de la familia del hoy convencional DC, Fuad Chahín, cerca de las termas de Tolhuaca de Curacautín.

El 18 de octubre del año pasado desafiaron la presencia militar producto del estado de emergencia adjudicándose —a través de panfletos que luego no fueron desmentidos— 3 atentados registrados esa madrugada. Uno de estos ocurrió en la Ruta 71, camino a Inspector Fernández, donde encapuchados prendieron a fuego a un galpón, un camión tolva y a retroexcavadoras, entre otras máquinas de un predio. La PDI dijo que hubo al menos 5 máquinas quemadas. El dueño del lugar recibió un tiro de perdigón en el hombro, por lo que fue trasladado al Hospital de Victoria. La PDI afirmó que en el sitio se encontró un panfleto con la leyenda “No a la militarización. Wallmapu Libre. Resistencia Malleco”.



Las sospechas sobre la RMM: Las policías vinculan a la RMM con miembros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, una de las 2 que opera en la misma comunidad.

La familia Catrillanca a la que Siches planeaba visitar en Temucuicui pertenece a la Comunidad Tradicional, que tiene distintos líderes.

La Comunidad Autónoma nació en 2009 como una escisión de la Comunidad Tradicional, luego de que en 2008 Jorge Huenchullán fuera declarado “yanacona” o traidor por el lonco Juan Catrillanca, por una supuesta invitación inconsulta a representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos a Temucuicui.

Jorge Huenchullán, actual werkén de la Comunidad Autónoma, permanece prófugo desde agosto del año pasado, luego de que su comunidad anunciara que pasaría a la “clandestinidad política” tras conocerse que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la resolución de la jueza Sandra Nahuelcura que ordenó enviarlo a prisión preventiva tras su formalización de cargos por tráfico de marihuana y porte ilegal de armas y municiones.

La Comunidad Autónoma advirtió el año pasado que se armarían ante cualquier incursión policial. En octubre publicaron una declaración diciendo que “Los pu lof (unidades territoriales) que asistieron al weichan txawün (reunión estratégico militar) acordaron que un gran número de weichafe (combatientes) decididamente tomaran posición y se emplazarán en nuestro lof”, dijeron en su blog, sin precisar su número.

El sitio Werkén Noticias, que suele difundir contenidos de grupos radicales, y que tuvo acceso al encuentro, precisó que se trataba de una “guardia de weichafe armados, (que) vigilarán día y noche el territorio”.

Este martes por la tarde, el lonco de la Comunidad Autónoma, Víctor Queipul, dijo al sitio Interferencia: “Si quieren dialogar con las comunidades de Malleco, deben pasar por mí. Si no, se van a encontrar con sorpresas”.

Tras conocerse la fallida incursión de Izkia Siches a Temucuicui, Marcelo Catrillanca declaró: “Lo que haya pasado en el camino lo debemos resolver dentro de la comunidad”.

