El Gobierno de Bolivia aseguró este martes que su aspiración marítima es “irrenunciable”, luego de valorar el llamado que hizo el Presidente chileno Gabriel Boric a su par boliviano, Luis Arce, a promover la integración entre ambos países y retomar las relaciones diplomáticas.

“Nuestro relacionamiento bilateral debe basarse en los principios del diálogo y confianza mutua, y en ese marco, se tiene que separar las cosas. Un tema importante para nosotros como bolivianos y bolivianas es la reivindicación marítima, que está plasmada en la Constitución Política del Estado como una máxima aspiración, (por lo tanto), eso es irrenunciable”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta.

La reacción del canciller se dio luego de que el Presidente Boric señalara el lunes, en un encuentro con corresponsales extranjeros, que encuentra “absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas”, aunque enfatizó que “Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el Presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”.

En esa línea, el ministro Mayta dijo valorar las declaraciones del Mandatario chileno, aunque remarcó que el acercamiento entre La Paz y Santiago debe ser “sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países”.

El canciller insistió que “todo diálogo debe ser sincero y amplio. Nos han hablado de restablecer relaciones diplomáticas, es algo que lo han expresado públicamente, que probablemente debe ser que entre en esta agenda que debemos construir. Nosotros tenemos nuestra reivindicación marítima (…), tenemos que ser prácticos en los intereses de las bolivianas y bolivianos, pero en ningún momento dejar de lado la reivindicación marítima”, aseguró.

“Iremos construyendo esta agenda. Hay temas que para nosotros son de interés: contrabando, libre tránsito, migración, temas consulares para proteger recíprocamente a nuestros connacionales”, añadió Mayta, asegurando que “oiremos las preocupaciones que tengan en Chile en este relacionamiento bilateral”.

De todos modos, el jefe diplomático afirmó que este tipo de temas son “muy delicados”, por lo que no ve factible que se aborden a través de los medios de comunicación. En este sentido, indicó que “en el transcurso de las siguientes semanas, nos esforzaremos para realizar (una agenda) de forma profesional, con nuestros equipos y cuando sea pertinente, dar a conocer los avances, los posicionamientos que se tengan como Cancillería”.

