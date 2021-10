La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, mantienen tres cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV) por un monto de 94,5 millones de pesos.

Según detalló La Segunda, estos ahorros los tiene divididos en dos entidades financieras, según las declaraciones de patrimonio presentadas ante el Senado y el Servel entre 2017 y agosto de este año.

De acuerdo al citado medio, la senadora tiene «dos cuentas de APV del tipo cuotas de fondos mutuos en Chilena Consolidada por $22,2 millones y $59,2 millones. Además, mantiene un tercer APV en Vida Security por $13,1 millones».

Además, se detalla que la primera cuenta de APV la abrió en diciembre de 2006 en Chile Consolidada a nueve meses de haber asumido como ministra de Educación.

En tanto, la segunda la abrió en abril del 2019, al año y medio de haber asumido en el Senado; y la tercera en junio del 2020, semanas antes de que se aprobara el primer retiro del 10%.

«Lo declaró transparentemente»

Consultado sobre esta situación, el asesor legislativo de Yasna Provoste, Rodrigo Vega, confirmó a La Segunda la existencia de los APV «tal como lo declaró transparentemente».

Asimismo, precisó que «respecto a la naturaleza de esos fondos no hay mayores comentarios». En relación al «momento de apertura de su última cuenta APV, aquello no tiene nada que ver con ningún tema legislativo ni de iniciativas. De hecho, no ha presentado ningún proyecto referido a los APV».

