En Culto de la Tercera nos recomiendan ocho libros que permiten conocer algo más de una realidad compleja.

Para entender el presente, es crucial conocer el pasado. El fallecido historiador italiano Massimo Campanini hizo el trabajo de tratar en términos históricos los turbulentos siglos del Oriente medio, desde el siglo XVIII hasta la invasión de Irak y Afganistán por Estados Unidos post atentado a las Torres gemelas, en 2001. En Chile se le encuentra en Buscalibre y en la plataforma de libros digitales 24symbols.

Editado por la española editorial Foca, su autor o autora solo se identifica como con las iniciales A.K. Como dice su portada, son los recuerdos de un estudiante afgano, quien cuenta su experiencia al interior de las madrasas, las escuelas religiosas musulmanas. Con él, conocemos sus reglas, sus privilegios y sus jerarquías. Desde ahí, aboga por los derechos humanos, la dignidad y sobre todo, la igualdad entre hombres y mujeres. En Chile se le encuentra en Buscalibre.

No siempre los talibanes estuvieron en el poder en Afganistán. Antes del atentado a las Torres gemelas, antes de Osama Bin Laden y antes de George W. Bush, era un país en el Medio Oriente sin la opresión de extremistas religiosos, donde incluso existían grupos hippies. Esto lo narra Ana María Briongos, una escritora española quien vivió en el país entre 1969 y 1977. Las costumbres y el paisaje afgano quedan reflejados en sus páginas, como tiempos que difícilmente volverán. Desde Chile se le puede encargar por Buscalibre.

My Life with the Taliban, de Abdul Salam Zaeef

Nada mejor que un testimonio de primera fuente para conocer bien a un movimiento. Sobre todo si aquel que lo escribe fue uno de sus fundadores. Hablamos de Abdul Salam Zaeef, quien escribió este libro en 2005, año en que fue liberado de la la cárcel de Guantánamo, donde había ingresado en 2002.

Salam Zaeef fue uno de los superiores jerárquicos del grupo, y cuenta las motivaciones que tuvo el grupo para comenzar sus actividades. “La vida se había vuelto insoportable: el robo y el saqueo eran inevitables, la homosexualidad y el adulterio estaban en todas partes. La gente actuaba sin pensar en la moral”.

“Comenzamos a conocer a otros muyahidines y talibán de la época la jihad soviética”, recordó los comienzos en Kandahar. “Luego de unos pocos días decidimos hacer una reunión en Pashmol. A la mezquita llegaron 33 personas para asistir al encuentro dirigido por el mulá Abdul Rauf Akhund”, este último, también estaría en Guantánamo, volvería a Afganistán, se pelearía con otros líderes y se uniría al Estado Islámico.

La autobiografía de Abdul Salam Zaeef, por el momento no se encuentra traducida, y está disponible en inglés para ser encargada desde Chile vía Amazon.

Dancing in the Mosque, de Homeira Qaderi

En forma de una carta que una madre le manda a su hijo, narra las duras experiencias de ser mujer bajo el régimen teocrático de los talibanes. Homeira, se negó a vivir dentro de un orden social misógino y puso en peligro su libertad de enseñar a los niños a leer y escribir, cosa que le estaba prohibida, además de luchar por los derechos de la mujer en su sociedad teocrática y patriarcal. En Chile está disponible solo en inglés para ser encargado desde Amazon.

Una novela que nos sirve para adentrarnos en Afganistán. Una mujer, Saira, sufre por su aspecto -rubia y de ojos azules-, aunque no es algo tan extraño en las estepas asiáticas (de hecho Irán, significa “tierra de los arios”, estos últimos, considerados un pueblo indoeuropeo). Como sea, su vida se ve sacudida drásticamente por la aparición de un hombre, Ramin, quien es un cruel seguidor de los talibanes. Saira logra escapar, pero un fantasma la perseguirá. En Chile se le encuentra en Buscalibre y 24symbols.

The Taliban and the Crisis of Afghanistan, de Robert Crews y Amin Tarzi (editores)