El senador UDI Iván Moreira se refirió este martes al proyecto de ley que busca establecer un cuarto retiro de fondos, así como también a su postura respecto al retiro total de los fondos desde las cuentas de los trabajadores.

Respecto al cuarto retiro, el legislador sostuvo en Mucho Gusto que “no es un capricho nuestro no apoyar el cuarto retiro, creo que en algún grado es un sentido de responsabilidad”.

En esta línea, señaló que “tengo la convicción que con el primero, segundo y hasta con el tercero tuve un sentido de responsabilidad de aprobar estos retiro. Pero hoy día yo también tengo que tener un grado de responsabilidad con el país y con la gente, y también con el próximo Gobierno del color político que sea”.

“El Gobierno cumplió su parte”

“Nosotros en Chile Vamos le exigimos al Gobierno que prolongara el IFE. Aún más, generó un incentivo al empleo. El Gobierno cumplió su parte y nosotros también tenemos que cumplir la nuestra”, sostuvo.

Tras esto, agregó que “si alguien me dijera a mí ‘mira, no están recibiendo nada del Estado’, uno puede entender que un cuarto retiro pudiese ser una necesidad imperiosa. Hoy ese cuarto retiro solo favorece a la clase media, hoy no hay ninguna restricción a ese cuarto retiro, es empobrecer a la gente, porque ya hay cinco millones de chilenos que no van a recibir nada”.

¿Por qué un 100%?

En paralelo, el senador respondió por qué entonces no sería irresponsable un proyecto de retiro del 100% de fondos de pensión, como el emanado desde la UDI, ante una posible nacionalización de los fondos en un Gobierno de oposición, como asegura su principal impulsor, el diputado Jorge Alessandri.

Frente a esto, respondió: “porque ese 100% yo no estoy pidiéndolo que se apruebe ahora o mañana. Estoy disponible cuando ese proyecto se tramite, en un plazo que se tendrá que ver, tenemos que ver qué pasa con las elecciones”.

“Si usted me dice a mí que el 21 de noviembre ganó Boric la Presidencia de Chile, yo el día 22 estoy pidiendo que se legisle con discusión inmediata el 100%. No se olviden que este Gobierno dura hasta el 11 de marzo”, agregó Moreira.