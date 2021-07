Yo tambien soy mapuche, lo de hoy en carahue no fue un joven luchador del wallmapu victima de la militarizacion. Les quiero contar las vidas de las verdaderas victimas;

Tengo una amiga que trabaja en collipulli, viaja dia a dia desde Mulchen, su familia y yo tb vivimos con el miedo constante que quemen en bus donde viaja, que la quemen a ella. Han intentado saquear 2veces el lugar donde trabaja, no le es ajeno vivir con miedo.Pero debe trabajar.

Mi papa tiene una pyme de transporte y siempre tiene que pagar “peaje a los jovenes soñadores” para pasar a buscar y dejar carga a la coordillera, pprque si no lo hace ,o lo queman y lo saquean. Por supuesto con metralleta en mano, y en grupos de 6 aprox.

NAdie quiere trabajar con el. Es muy arriesgado. PErder la vida por el trabajo. En Mulchen, colli,antuco ,ercilla etc. Siempre vienen las viejitaa y las machi a vender sus verduras y aguitas de yerba pal pueblo. Uno lew compra pq son de huerta.¿adivinen quiènes les quemaron su puesto de trabajo? No, no fueron los pacos. Los mismos señores que piden peaje, que queman fundos , los mismos terroristas a estos otros mapuche. Estos dias han quemado varios fundos, pero ni los vecinos ni las victimas van a ir a declarar. Porque estan amenazados por la cam.

Si estoy contenta porque MURIO H. Llaitul en CArahue ? LA verdad no, me hubiese gustado que fuese juzgado y cumpliese condena y diera la información. Pero como dicen los cristianos, el que a hierro mata a hierro muere.

Finalmente yo vivi con el.miedo de perder a los mios. En esta tierra quemar gente viva sale gratis. Solo les pido a los politocos de alla de Valpo. Es facil legislar desde la distancia, sin saber como se vive, escuchando a un solo sector. O a tantos santiaguinos que veo con la “bandera mapuche en sus autos” . Porque se unen a la causa. A la causa de unos terroristas armados? Lo peor es que nos ponen a todos en el mismo saco , son unos revolucionarioa de cafeteria. Solo Les pido objetividad y sentido comun,pero eso hacer rato se perdio

Pauly de la CruzCruz latina @pauly_delacruz

