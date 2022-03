Diferentes reacciones generó en la oposición la decisión del Presidente Gabriel Boric de firmar este viernes el proyecto de acuerdo para aprobar el tratado de Escazú, el cual no contó en el pasado con el apoyo de la administración anterior. Aunque en esta ocasión sí concita respaldo en sectores de la centroderecha, pero con condiciones que respeten la legislación chilena.

Ese último es el caso de RN, desde donde su timonel, Francisco Chahuán, planteó que “somos firmes partidarios de aprobar el acuerdo de Escazú, lo planteamos durante el gobierno del Presidente Piñera y lo volvemos a plantear hoy y si bien el tratado no admite reservas, sí podrían formular declaraciones interpretativas que tendría que formular el Ejecutivo”.

A su juicio, “sería una buena idea hacer una declaración interpretativa indicando que las disposiciones de Escazú serán de naturaleza no autoejecutable. Eso significa que los tribunales no podrán aplicarlo de forma directa, sino que se necesita legislación para implementarse, así evitamos que cada juez lo interprete a su propia manera”.

El senador sostiene que el beneficio que tiene esta fórmula “es que evitamos que cada juez lo interprete a su propia manera, generando incertidumbre y conflictos con nuestra legislación. Si se incluye una Declaración Interpretativa estableciendo que Escazú es no-autoejecutable, entonces se implementa sólo por vía de las leyes ya existentes (que son muchas) y futuras leyes que tendrá que aprobar el Congreso”.

Y agregó que ésta “es una buena fórmula, porque nos obliga a mejorar nuestras propias leyes, fortaleciendo nuestra protección ambiental, y al mismo tiempo cumplimos con nuestras obligaciones internacionales sin entregarle un cheque en blanco a los tribunales para interpretar Escazú de cualquier forma”.

El acuerdo también tiene apoyo RN en la Cámara, desde donde el diputado e integrante de la comisión de Medio Ambiente Hugo Rey, planteó que “tenemos toda la voluntad, las ganas y el entusiasmo de poder estudiar la firma de este tratado, creemos que este tipo de tratados internacionales lo que hace es fortalecer la institucionalidad medioambiental, por tanto, si queremos entregarle un mejor mundo a nuestros hijos y nietos debemos con fuerza luchar en contra del cambio climático. Creemos que la firma de este tratado, que es un tratado internacional que reúne a muchos países. va a causar un impacto positivo en el cambio climático”.

Cuestionamientos

“Consideramos que mientras dure la discusión no lo vamos a rechazar de plano, sino que todos estos instrumentos van a ser estudiados en su mérito, tanto técnico como jurídico sobre todo en un mundo que se encuentra conectado, lo que es muy importante para Chile. Es verdad que existen algunos vacíos normativos que originan duda jurídica (…) lo que se puede terminar en una ambigüedad peligrosa, sin embargo, lo más sensato es escuchar, debatir y que el Gobierno con argumentos nos pueda convencer”, sostuvo el jefe del comité de senadores UDI, Iván Moreira.

“Hay voluntad para escuchar, pero tampoco vamos a estar disponibles para generar más incerteza jurídica en el país, es un tratado muy delicado, no es llegar y firmarlo y en el Congreso vamos a ver las cosas en su mérito”, acotó Moreira.

El también senador UDI José Miguel Durana, opinó que “el acuerdo de Escazú desde la mirada medioambientalista obviamente que puede llegar a ser un acuerdo que comprometa a todos los países en el mundo. Pero hay que tener bastante cuidado en relación a la suscripción de este acuerdo, porque genera una importante ambigüedad y una amplitud en sus términos, eventualmente la autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas muchas veces están por sobre la legislación medioambiental interna”.

“Lo lamentable de este acuerdo de Escazú es que no admita reservar técnicas y por lo tanto, de una u otra forma nos genera incertidumbre que creo que tenemos que tener la suficiente capacidad de autoresguardar para lo que significa la importancia del cuidado medioambiental, pero por sobre todas las cosas del desarrollo de nuestro país”, precisó.

El presidente y senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, precisó que “el tratado de Escazú no es parte de una agenda medioambiental, por cuanto nuestra legislación ambiental es más avanzada que Escazú, tiene otras motivaciones de corte más corporativista o del entendimiento de la independencia que tiene nuestro poder judicial y la soberanía nacional, entonces la motivación no es ambiental. Para defender el medio ambiente no hay que firmar Escazú”.

“Este tratado por su ambigüedad permitiría perfectamente un par de años más que estemos en La Haya o en una corte internacional demandado por algún vecino, afecta la soberanía”, acotó Edwards, añadiendo que “una desinteresada defensa del medio ambiente exige el retiro de esta firma”.

El diputado de Republicanos y miembro de la comisión de Medio Ambiente, José Meza, expresó que “Chile no necesita firmar Escazú, este es un tratado ambiguo que el abrirá la puerta a activistas extranjeros para que se inmiscuyan en nuestro asuntos internos. Cede nuestra soberanía a través de estas normas bastante imprecisas (…) Escazú es la forma que ha encontrado la izquierda internacional para también meter su odiosidad en nuestro país, a través del medio ambiente”.

