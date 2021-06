A medida que avanza por Marte, el Perseverance está creando su propia cartografía. Así se puede comprobar en un vídeo difundido por la NASA en el que se ve al rover moviéndose en la superficie del planeta rojo mientras el área cercana se ilumina en color blanco, a la vez que se forman líneas que muestran la posición de las ruedas.

«Sin mapas de carreteras en Marte, estoy construyendo los míos a medida que avanzo. Hay muchos lugares que quiero explorar, y los mapas, mientras conduzco, me ayudarán a ver y hacer más. Deja que el viaje por la ruta empiece», escriben desde la cuenta de Twitter de la misión.

With no road maps on Mars, I’m building my own as I go. There are lots of places I want to explore, and mapping while I drive will help me see and do more. Let the road trip begin. pic.twitter.com/cCaaV3M9Gs

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 28, 2021