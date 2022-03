El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo este jueves que no existen presos políticos mapuche como afirmó la ministra de esa cartera, Izkia Siches, aunque explicó que la expresión utilizada por la secretaria de Estado apunta a “reconocer” la mirada de aquellos sectores de la sociedad que si creen en la existencia de esa figura.

En entrevista con Tele 13 Radio, la autoridad sostuvo que “las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”.

En ese contexto, Monsalve destacó la necesidad de “poder aceptar lenguajes distintos al que nosotros habitualmente usamos. La Convención Constitucional, que está en pleno desarrollo, está buscando respuestas políticas que por décadas y tal vez siglos la sociedad chilena no ha entregado”.

“Se está hablando de plurinacionalidad, de derechos territoriales, autonomía y pertinencia jurídica, que está establecido en el Convenio 169 de la OIT. Entonces, hay lenguajes que usa el pueblo mapuche y concepciones que tienen que ver con su cosmovisión”, afirmó.

A su juicio, “cuando se habla de Wallmapu no se busca instalar una idea, se busca reconocer la forma en que otro pueblo reconoce un territorio y por tanto se busca restablecer una relación de respeto, de reconocer que hay otro que piensa distinto, que tiene una historia distinta, que tiene tradiciones y creencias distintas”.

“No es posible dialogar y llegar a acuerdos si no hay el reconocimiento de que hay un otro distinto y nosotros queremos llegar a un acuerdo con ese otro distinto”, enfatizó, junto con recalcar que más allá de eso “en nuestro sistema jurídico vigente hoy día hay presos por causas penales que están tipificadas”.

En ese punto, subrayó que “es evidente que hay un sector de la sociedad que considera que hay presos políticos. Cada vez que hay un hecho y ese hecho tiene una consigna, un panfleto o algún lienzo en el cual se deja evidencia se hace alusión al carácter de presos políticos”.

“Por tanto, hay un sector de la sociedad que considera que hay presos políticos”, indicó, aunque luego reiteró que “respecto a nuestro sistema judicial vigente, Poder Judicial que por lo demás es autónomo, las personas que hoy están detenidas están detenidos por delitos tipificados en código penal”.

Análisis a visita de Siches

Consultado sobre su evaluación respecto a lo ocurrido en el camino de Siches a Temucuicui, el subsecretario manifestó que “si uno hace un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años, uno podría decir que, en la Provincia de Arauco, en la Región de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se ha retirado el diálogo”.

“Se ha retirado el Estado y la tarea esencial de un Gobierno, que es buscar soluciones políticas a los conflictos que vive el país y se ha instalado la violencia y cuando la violencia se instala, siempre existe el riesgo de que ocurran hechos de violencia, independiente de la planificación que se realice”, destacó.

Por ello, aseguró que “lo importante es que si uno quiere paz y quiere que sea sustentable, no hay otro camino que insistir y perseverar en el diálogo”.

En cuanto a la decisión del Gobierno de no presentar una querella por la emboscada que sufrió la jefa de gabinete, respondió que “yo trabajé como médico en la provincia de Arauco y me correspondió ver muchas veces que las autoridades iban a presentar querellas. La pregunta es si han sido una herramienta eficaz para resolver el conflicto”.

“Estamos llenos de querellas y la verdad es que lo que uno ve es que los hechos de violencia aumentan. ¿Cuál es la señal política? Buscar medidas eficaces y herramientas que permitan recuperar la paz, no hacer puntos políticos, puntos de prensa, no mostrar a las autoridades haciendo algo que no tiene ningún resultado”, dijo.

En ese sentido, recalcó que “el fiscal de la zona inició una investigación de oficio y lo importante es que se va a investigar”.

