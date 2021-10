El ex ministro del Trabajo, René Cortázar (DC) lanzó una dura crítica en contra de las propuestas económicas del candidato del FA y PC, Gabriel Boric, asegurando que con ellas se ahuyentará la inversión.

Durante su participación en el programa Mesa Central de Canal 13, el también ex titular de Transportes afirmó que “en los últimos 30 años los ingresos aumentaron seis veces, más del 80% del aumento vino del crecimiento, solo un 20% de la reforma tributaria. Entonces está bien hablar de las reformas tributarias, son importantes, pero el 80% viene del crecimiento”.

El ex secretario de Estado afirmó que el “primer criterio” que debe tener un programa de gobierno es incentivar la producción y el desarrollo. “Hay que preguntar, ¿este programa que me están ofreciendo va a permitir que ese joven de Pudahuel o Maipú encuentre un trabajo con un salario aceptable o no?¿Va a permitir que se recauden los fondos para la salud o la educación?”, añadió.

Cortázar profundizó luego en las propuestas de Boric, afirmando que “lo que hacen, efectivamente, es que en vez de incentivar la inversión la ahuyenta”.

“Hoy día en Chile nosotros tenemos impuestos a las empresas que son un 20% superiores a los países desarrollados. O sea, nosotros decimos ‘vengan a Chile, que somos un país no desarrollado y por tanto no funcionamos tan bien como uno desarrollado, pero además le vamos a cobrar un impuesto 20% más alto’. Cuando el país crecía rápido por lo menos decíamos ‘venga a Chile que no somos desarrollados pero que al menos vamos a cobrar un poco menos de impuestos en su país’”, explicó.

El ex candidato a constituyente expresó que en esta materia el frenteamplista propone “subir los impuestos a los inversionistas con impuesto patrimonial, con impuestos sectoriales”.

Además, el ex ministro cuestionó las eventuales revisiones de tratados comerciales y la inclusión de trabajadores en los directorios de las empresas.

“Cuando los inversionistas escogen donde invertir, un aspecto que les interesa es cómo van a gestionar su inversión. Ellos (la candidatura de Boric) lo que proponen, lo que dicen, es que ‘cuando usted venga a Chile (a invertir) no es verdad que usted como inversionista va a tener el directorio de la empresa, la mitad de ese directorio va a estar compuesto por trabajadores de la empresa’. O sea, ellos dicen ‘usted va a poner la plata en Chile y otros se la van a administrar”, precisó.

