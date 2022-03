El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (independiente electo en cupo Evópoli) es una de las voces críticas al viaje que realizó la ministra del Interior el martes a la zona y que terminó eclipsada porque desconocidos realizaron disparos al aire y cortes de camino que impidieron que ingresara a Temucuicui.

“La máxima autoridad de la región es el gobernador, las máximas autoridades son los alcaldes y tiene que haber un trato distinto al momento de venir a la región”, dice la autoridad regional aludiendo a que ese día Siches no incluyó en su agenda una reunión con las autoridades locales de la zona.

Rivas también discrepa del uso del lenguaje del nuevo gobierno que habla del Wallmapu e insiste en la existencia de presos por causas políticas.

¿Fue improvisada la gira de Siches?

Yo no sabía que la ministra iba a Temucuicui. No tenían por qué entregarme la agenda a mí, pero entiendo que no fue informado. A mí lo que más me complica es que se expusiera una situación como la que le tocó vivir. Sabemos que es un sector complicado, lo que pasó es lo que viven muchas personas de ese sector. Muchos dicen que fue improvisado, lo que me preocupa es que no es posible que existan lugares de nuestra región donde todavía no puedan ingresar las autoridades.

¿Hubo contactos con el gobierno regional para coordinar la visita?

No, la ministra me llamó el día anterior para comentarme de esta visita, para decirme que se iba a reunir con víctimas y con comunidades, pero la agenda yo no la manejaba. Seguramente la vio con su delegado presidencial. Ellos verán cómo quieren hacer sus reuniones, pero lo que sí es importante es que cada vez que vengan a las regiones, la primera autoridad de cada región es el gobernador regional. Es importante partir con las reuniones desde ahí. Para una próxima, ya nos dijo la ministra que sí o sí nos reuníamos.

¿Quedó conforme con el resto de la jornada? Los alcaldes de la región se molestaron por la coordinación de la gira.

Sí, hubo un tema de coordinación probablemente muy encima. Por un lado es valorable que la ministra el día martes haya estado ya en La Araucanía cumpliendo una promesa de que iban a estar presentes en la región, pero de la misma forma las invitaciones se hicieron muy encima. Lo que me han planteado algunos alcaldes es que esto se vio improvisado y eso son los temas que este gobierno tiene que afinar cuando se despliegue. El tema de los alcaldes es relevante. Lo que han planteado es que esperaban que esta visita fuera mucho más productiva se vio poco protocolo en las invitaciones por lo que se quejaron. La máxima autoridad de la región es el gobernador, las máximas autoridades son los alcaldes y tiene que haber un trato distinto al momento de venir a la región, entendiendo obviamente que ella tuvo un cambio de agenda por lo grave que le ocurrió. Estaba acá conmigo el gobernador del Biobío que había venido para reunirse. Es lamentable que no nos hayamos podido reunir con la ministra. Estuvimos un rato esperando.

¿Molestó que hablara de “Wallmapu” para referirse a La Araucanía?

Aquí la gente no habla de Wallmapu, si no que habla de La Araucanía, este tipo de conceptos no son los que la región está hablando hoy día. Las demandas de la región no van solo de un punto de vista de reconocimiento, que claramente es importante y tenemos que trabajar en él. Sino que hoy día los problemas de La Araucanía son mucho más de fondo, son problemas de pobreza, de agua potable rural, de identificación. Junto con los alcaldes de la región vamos a presentar un plan alternativo para que hablemos de soluciones concretas de La Araucanía. Entendemos que el diálogo es importante pero esto no es solamente diálogo, es solucionar los problemas, pasar a la acción y obviamente lo que más requerimos en la región es seguridad.

La ministra Siches dijo que en el país hay presos políticos, ¿qué le parece esa afirmación?

Acá en La Araucanía no hay presos políticos lo ha planteado incluso el fiscal regional. Aquí las personas están condenadas por delitos que se cometieron, no hay nadie condenado por un pensamiento político yo creo que ahí la ministra Siches se equivoca en el discurso y es importante también respetar la separación de los poderes del Estado.

¿El nuevo gobierno les detalló en qué consiste el nuevo plan para La Araucanía?

Se habla bastante de ir avanzando en el diálogo y que con eso pasarían los temas de violencia. Yo no estoy de acuerdo. La gente que está por la violencia no necesariamente está por el diálogo. Se habla de que se va a reforzar algunas de las labores de Carabineros. Pero insisto con esto, el 26 de marzo lo que no puede pasar es que pasemos de un Estado de excepción donde estamos protegidos a un estado de indefensión.

El gobierno insistió en que no extenderá el estado de excepción. ¿Qué pasará con la retirada de tropas militares?

No se ha planteado cómo se va a realizar. Lo único que sabemos es que el 26 de marzo termina el estado de excepción.

Original de La Tercera

