Que las certezas ya no existen parece un hecho. Los sucesos de los últimos días vinieron a confirmalo. Como si de ese pequeño ensayo de la escritora estadounidense Siri Hustvedt se tratara, nos enfrentamos a “los engaños de las certezas”. Lo que antes era, ya no es. Sucedió con Rodrigo Rojas Vade y su cáncer que nunca existió y viene pasando con la discusión sobre la economía y el cuarto retiro. El Chile de los consensos quedó relegado al baúl de los recuerdos. Sólo queda aprender a vivir en la incertidumbre y no solo en Chile. Ya lo decía Ian Bremmer a La Tercera hace un par de años: “El desorden mundial durará al menos diez años más”.

Las certezas que se desplomaron por estos días apuntan sobre todo a la Lista del Pueblo. El reportaje de Paz Radevic y Andrew Chernin del domingo pasado dejó literamente al rey desnudo. La LdP sumó otro golpe en su caída. El problema es, como escribía Paula Escobar, que “fueron idealizados” y por eso “la caída ha sido más estrepitosa”. Y agregó otro punto cuando de la LdP hablamos: “atacar las instituciones (…) hoy es costo cero”, pero “crear unas mejores sí es costoso e impopular”. El asunto es que hemos vuelto a nuestras viejas prácticas maníaco-depresivas, “nos hemos ido entre idealización de lo nuevo y devaluación implacable de lo antiguo”.

“Debut y despedida”, escribió Héctor Soto sobre los derroteros de la LdP. “Están dadas todas las condiciones para que la experiencia de la Lista del Pueblo pase a formar parte del canon de lo que no debe hacerse en la acción política”, dice. Un caso de estudio, como apuntó Paula Escobar, aunque para Soto el tema va más allá. “Si se tomara en serio la hipótesis de que este colectivo era la cara institucional de la revuelta, entonces quiere decir que dejó pocos rastros y en ningún momento partió en dos la historia”. Y, si bien “el hecho dice algo de la fugacidad de las victorias en política”, dice “bastante más de las extrañas aleaciones que se combinaron en el estallido”.

Es al final un asunto de responsabilidad, algo que parece escasear por estos días. Lo dice Juan Carvajal en su columna del miércoles pasado. Y no sólo apunta a la LdP. “La confianza crece con la lentitud de una palmera y se pierde con la velocidad con que cae un coco”, escribe recordando el viejo proverbio árabe que “vale para graficar los hechos de los últimos días” que van desde “una fenomenal mentira de cáncer”; “la descalificación de algunos organismos del Estado que gozan de prestigio como el Servel”, y el caso de Torrealba. “Sería un aporte importante que quienes ocupan espacios de representación pública actúen con la mínima responsabilidad”, apunta Carvajal.

Es “La caída del sistema”, como escribe Carlos Correa a propósito de los problemas que enfrenta la inscripción de candidaturas del Frente Amplio y el Partido Republicano por supuestas fallas tecnológicas, pero que parece extenderse mucho más allá. “La ausencia del FA y el Partido Republicamo en las boletas electorales o su presencia disminuida es un daño a la democracia”, escribe apuntando al Servel. “Es un rol de la democracia fortalecer los partidos políticos y que las ideas emergentes (…) encuentren expresión en los votos de las personas”. El otro camino, “es el de los pícaros y oportunidades” que inventarán mentiras para “hacer caer de verdad el sistema”.

