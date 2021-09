Esta mañana, el ministro de Salud, Enrique Paris se refirió en Radio Concierto acerca de la situación de la pandemia en el país, la variante Delta, el proceso de vacunación y también sobre el estado de Excepción. Esto, luego de que Tarapacá y la Región Metropolitana cumplieran con los requisitos de porcentaje de población vacunada y con eso, ya todo el país comenzó hoy con un toque de queda que comienza desde la medianoche.

Sobre la situación país, Paris indicó que “evidentemente que tenemos cifras muy positivas”, sin embargo, sostiene, están “muy preocupados viendo lo que pasa en otros países con la variante Delta”.

Israel, por ejemplo, sostuvo, está teniendo 10.900 casos diarios, y ellos tienen una población menor a la de Chile.

En cuanto a la vacunación con dosis de refuerzo, agregó, se han vacunado ya a 1,5 millones de personas. “Y eso nos va a proteger espero, no solo de la variante Delta, sino de otras variantes”.

De acuerdo al último informe del Instituto de Salud Pública, actualmente la variante Delta en el país alcanza el 17% de casos secuenciados por vigilancia comunitaria y en el año suma 87 casos detectados por esta vía.

De esto, Paris indica que “pensamos que podemos tener un nuevo brote y tenemos que estar preparados para aquello”, sin embargo, agregó, “lo que estamos viendo es que en países donde han habido grandes brotes, ha habido una estrategia de monovacunas, es decir, solo se ha colocado un tipo de vacuna. Aquí (en Chile) nosotros tenemos un polinomio de vacunas”.

Además, sostuvo el ministro de Salud, lo que se está observando en el país es que si bien la gente puede contagiarse de Delta, no se enferman gravemente.

“Estamos observando que la gente sí se puede contagiar, puede adquirir variante Delta, pero no estamos viendo que se agraven. Las personas que tenían la dosis completa de vacunas tampoco se agravan”, indicó.

“Los que caen a la UCI o fallecen son los que no se han vacunado o los que no han completado sus dosis de vacunas”, agregó, advirtiendo que “si la variante Delta llega, los que van a sufrir son los que no se han vacunado”.

Actualmente, indicó, quedan a lo largo de todo Chile cerca de un millón de rezagados.

En cuanto al estudio que se está realizando en niños menores de 12 años, Paris indicó que si éste avanza bien, “a fines de septiembre se podría ya tener los resultados y podríamos comenzar a vacunar en octubre”.

Por otra parte, y sobre la vacunación de los adolescentes de 13 y 14 años que se vio suspendida por tema de stock, Paris indicó que mañana llega una cantidad importante de dosis Pfizer, que son las autorizadas para ser utilizadas en este grupo etario.

“Así que yo creo que la próxima semana vamos a retomar el calendario para los adolescente que quedaron pendientes”, sostuvo, añadiendo que probablemente se comenzará el jueves y viernes.

“Nosotros queremos mantener lo que llamamos Frontera Protegida”

En cuanto al tema de las fronteras, Paris indicó que es “un problema enorme”, no solo por lo que ocurre en Colchane, sino también por la presión de abrir pensando en el tema turístico.

“Nosotros hemos sido prudentes pero al máximo, y hemos tratado de escuchar ambas posiciones. Si mantenemos el tema de control – porque el 90% se ha detectado, gracias a nuestro control de aeropuerto. y a la secuenciación que estamos haciendo – y logramos ampliarlo a otros aeropuertos, y podemos ahí instalar un sistema bueno de control, probablemente vamos a ir abriendo progresivamente, pero con mucha precaución”.

“Nosotros queremos mantener lo que llamamos Frontera Protegida”, agregó.

Por otra parte, sobre el estado de Excepción, y como ya lo mencionó durante el balance del lunes pasado, si las cifras siguen siendo positivas y si se mantiene la disciplina de la población, indica que no cree que se prorrogue.

“Yo creo que el Ejecutivo no va a enviar nuevamente el proyecto de ley para prorrogar el estado de excepción, que ademas en la última discusión incluso partidos de gobierno se opusieron al proyecto. Entonces yo creo que va a ser bastante difícil (que se apruebe)”, concluyó.

/psg