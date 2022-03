Molestia causó en distintos sectores de la oposición, el beneficio carcelario obtenido por dos condenados por el crimen de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, matrimonio que fue asesinado en un atentado en 2013 en la comuna de Vilcún.

A través de un comunicado, los senadores de RN por la La Araucanía, José García Ruminot y Carmen Gloria Aravena, rechazaron la medida, otorgada por el Gobierno a través de Gendarmería, por ser “manifiestamente injusta, arbitraria e irresponsablemente riesgosa”.

Así, indicaron que el beneficio era injusto, “porque dichos delincuentes fueron condenados a 18 años de cárcel por ejecutar un ataque armado en contra de dos adultos mayores, procediendo a incendiar el inmueble con pleno conocimiento de que se encontraba el matrimonio Luchsinger Mackay, quienes fallecieron incinerados”.

Y más adelante señalaron que es “irresponsablemente riesgosa, porque el ‘beneficio’ concedido, constituyen salidas ‘sin custodia’. Es decir, no puede el Estado a través de ni las policías ni Gendarmería ejercer ningún tipo de resguardo. Conocidos son los casos de Jorge Huenchullán y Facundo Jones Huala quiénes nunca más volvieron y que hoy se encuentran prófugos de la justicia”.

Los senadores promoverán una sesión especial del Senado para que la Ministra del Interior de “cuenta de la equivocada decisión y de la ausencia completa de un plan de seguridad para La Araucanía”.

Además, los diputados de RN, Diego Schalper y Miguel Mellado, denunciaron la existencia de una agenda pro impunidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en la cual incluyeron los beneficio carcelarios por este caso y otras medidas como el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado.

Ante esta situación, Schalper pidió “al Gobierno de Boric, con quien hemos tenido mucha paciencia, siendo el partido más grande de Chile, que termine con esta verdadera agenda de impunidad que le está imponiendo al país. Que envíe señales correctas que tienen que ver con que en Chile aquellos que cometan delitos cumplan sus condenas. Y si quiere caminar en otra dirección que sepa que en Renovación Nacional se nos colmó la paciencia”.

Por su parte, el diputado Mellado se refirió al otorgamiento del beneficio a los condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, afirmando que “la señal que está dando el Gobierno, a través de Gendarmería es tremenda, tremenda de impunidad. Por favor, yo le pido al Gobierno de Gabriel Boric que tenga un poco de dignidad y que también se coloque la mano en el corazón por esta familia que, la verdad, ha sufrido muchísimo en estos últimos años para encontrar justicia.

Esto no es justicia para ellos en Chile”. Los parlamentarios pidieron que se cite a la comisión de Seguridad a la ministra de Justicia. Desde la UDI, el jefe del comité de senadores, Iván Moreira, emplazó al Gobierno a que “dé explicaciones, porque una vez más cede ante la impunidad, ante la presión al entregarle beneficios carcelarios a asesinos, a terroristas que causaron tanto dolor en vidas humanas. Y además sostienen deafiantemente al Gobierno de que estos beneficios que se han entregado han sido producto de sus presiones y de sus huelgas de hambre, esto es impresentable”.

“Esto se va sumando en los corazones y las listas de la gente, la familia LuchsingerMackay no pueden salir el fin de semana a ver a sus padres, porque fueron quemados, asesinados. Pero estas personas que hicieron una presión indebida como una huelga de hambre reciben este gesto, esta señal del Gobierno y hoy sí pueden salir”, dijo el jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri.

El presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, consideró que “aquí hubo una decisión política del Ministerio de Justicia de favorecer a personas que quemaron vivos a una pareja de adultos mayores a sangre fría (…) llevaban solo dos de sus 18 años de condena y además estuvieron prófugos de la justicia por varios meses. Este Gobierno se ha transformado en el gobierno de la impunidad”.

El diputado de Republicanos Stephan Schubert anunció que oficiarán a Gendarmería y al Ministerio de Justicia para poder tener información respecto a la decisión de otorgarle el beneficio carcelario a los condenados: “Nos parece que ellos no tendrían las condiciones como para haber gozado de aquel beneficio, por eso vamos a esperar la respuesta. Ellos estuvieron prófugos de la justicia, no colaboraron con la causa, no se han arrepentido y además de encontraban con una medida de fuerza como es la huelga de hambre (…) No estamos de acuerdo con esta medida”.

