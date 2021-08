Una brutal pelea fue captada el fin de semana pasado en la comuna de Recoleta e involucró a un trabajador de nacionalidad china y un cliente, cuya mano fue cercenada al interior de un local comercial, luego que fuera acusado de haber robado dentro del recinto.

La agresión se produjo alrededor de las 18:30 horas del domingo, específicamente, en la avenida Einstein. Por esta razón, el ciudadano extranjero quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En paralelo, Pablo Rojas, sujeto que resultó lesionado tras el hecho, conversó con Meganoticias y entregó su versión, luego de haber sido derivado de urgencia hasta el Hospital San José.

“Me decía que entregara todo”

El individuo comentó que todo comenzó cuando llegó hasta el local para “comprar unas cosas”. En ese instante, tras haberlas pagado, indicó que sonó una alarma en el lugar.

“El tipo me increpó, me pidió que entregara todo y yo le entregué todo, mi billetera, documentación… todo. Me seguía insistiendo, ‘entrega todo, sácate la ropa’ me dice, y no accedí”.

De acuerdo a lo anterior, explicó que “se alteró bastante y sacó un cortaplumas. Yo ‘pesco’ un palo de escobillón para amedrentarlo y no resultó. Terminó abalanzándose sobre mí. Me propinó varios cortes… me propinó una puñalada en la región abdominal”.

“No me acusaba, me decía que entregara todo y yo no tenía nada. Ahí me propinó la puñalada y se salió todo de contexto. El tipo cerró con candado, no me dejaba salir y dejó a mi señora afuera”, sostuvo Rojas.

A su vez, contó que “el tipo ya tenía un machete en la mano con el cual me quería atacar, me quería matar sin motivo“.

“Me puso el machete en la cabeza”

Cabe señalar que en las últimas horas se conoció que el afectado, en medio de la pelea, se dirigió hasta su vehículo en busca de un hacha para luego volver al inmueble.

“Él se descuida, yo lo golpeo con lo que tenía, que hoy día en la mañana recién supe que era un hacha. Con la adrenalina no sabía que era un hacha. Le pego con la parte de atrás, con la intención de aturdirlo y neutralizarlo”, argumentó Rojas.

En esta línea, dijo que “me tira múltiples cortes, me puso el machete en la cabeza, me golpeó directamente a la cabeza… yo pongo la mano y me la cercena, así fue”.

“En el momento que me corta la mano, fui y la recogí… Estaba más preocupado de mi señora, porque ella gritaba”, agregó.

