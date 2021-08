El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que esta semana se está “terminando de revisar” una eventual extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), analizando la situación de la pandemia en el país. En esa misma línea, dijo que le gustaría que si se mantiene vigente más allá del 15 de septiembre como está programado hasta ahora (mes que llegaría en un 50% a las familias), los líderes de la centroizquierda llamaran a no aprobar un cuarto retiro de los fondos de pensiones.

El titular de la Segegob, previo a que este miércoles comience en la comisión de Constitución de la Cámara el debate de los proyectos que permiten un nuevo giro del 10% de las cuentas de las AFPs, enfatizó que ambos temas “van por carriles distintos”, asegurando que “algunos” aunque se mantenga el bono, buscarán “argumentos” para aprobar las iniciativas parlamentarias.

“El hecho de extender o no el IFE va por un carril distinto que el cuarto retiro del fondo de pensiones. Sabemos que hay algunos que de igual forma, ocuparán otros argumentos para querer aprobarlo”, analizó en conversación con Radio Duna.

“Si bien hay varios candidatos presidenciales que han dicho que no lo apoyan (cuarto retiro), y uno después quiere ver el liderazgo que cada uno tiene adentro de su sector, y me refiero a lo que dijo en su momento Paula Narváez (abanderada del PS-PPD), (diputado) Giorgio Jackson (RD), (senadora) Yasna Provoste (candidata DC-Ciudadanos) y el mundo de la Democracia Cristiana. Obviamente uno esperaría que el argumento de ellos fuera ‘si se extiende el IFE no necesitamos cuarto retiro’. Bueno vamos a ver si eso realmente pasa”, agregó.

Asimismo recordó que “hay algunos también dentro de Chile Vamos, que son autores del proyecto del cuarto retiro”, como el diputado Jorge Durán RN o el diputado Felipe Alessandri (UDI) que apunta al retiro del 100% de los fondos.

En ese sentido, el secretario de Estado planteó que “uno espera que, si las ayudas continúan y además la economía y su crecimiento de los empleos va al alza, bueno, no creemos que la fórmula sea, y nunca lo hemos creído, sacar los fondos de pensiones.

Necesitamos mejorar las pensiones y ahí nosotros queremos seguir adelante con el proyecto de la reforma de pensiones”. El vocero de La Moneda explicó que una extensión del beneficio estatal depende de “la evolución de la pandemia, que es lo que vamos a terminar de revisar esta semana, junto también con la evolución del crecimiento y la recuperación de los trabajos perdidos”.

“Hemos hecho un acuerdo gigantesco que también fue fruto de un acuerdo que significó un apoyo sustantivo para un IFE universal, así como para las Pymes que lo necesitaban. Y eso ha sido muy potente, es un paquete muy potente que ha significado tener un mejor Imacec, que tengan otras consecuencias, pero que falta la última milla para las Pymes, y eso se demora un poquito más”, planteó el titular de la Segegob.

El ministro Bellolio recalcó que “si bien es político el argumento que se ha ocupado estos meses para los IFE, y es que las personas necesitaban esa plata para enfrentar deudas y otros, bueno pero el IFE universal es eso, ha sido esa ayuda y no habrían argumentos para el cuarto retiro. Por eso prefiero decirte que van en carriles separados y nosotros vamos a insistir en que vamos a acompañar a las familias chilenas por todo lo que dure la pandemia y la recuperación”.

/psg