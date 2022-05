Como la canción de Sting, “(If you love someone) set them free”, Britney Spears se fue en volada con un profundo mensaje sobre la libertad. “Si amas a alguien, déjalo libre. Si odias a alguien, déjalo libre. Básicamente libera a todos y consigue un perro”, posteó en un carrusel de imágenes que no dejaron indiferentes a sus más de 41 millones de seguidores en Instagram.

“La gente es estúpida”, cierra la publicación que a esta hora cuenta con más de 1 M de likes.

Rápidamente, la singular publicación —habitual en los últimos años de la cantante— se llenó de comentarios e interacciones. “Alguien quítele el teléfono”, posteó uno de los opinólogos de la red social. “Muy raro”, puso otro. Más preocupante fue la usuaria que le posteó: “Ella realmente no está nada de bien, necesita ayuda urgente”.

¿QUÉ LE PASÓ A BRITNEY?

Junto al no tan críptico mensaje en plan de autoayuda, Britney colgó varias fotos donde aparece completamente desnuda y censurada por la anatomía de su can Sawyer.

