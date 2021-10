Ante los últimos hechos de violencia que se han registrado en la Macrozona Sur del país, este martes el Presidente Sebastián Piñera resolvió decretar estado de emergencia para las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y las del Biobío y Arauco, en el Biobío –tal como adelantó La Tercera– por “grave alteración del orden público” en la zona.

El anuncio -que comunicó este martes el Mandatario desde La Moneda- se da luego de que la Contraloría declarara ilegal un decreto firmado por Piñera a fines de septiembre y que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para colaborar en labores de prevención de delitos en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Distintas figuras del oficialismo habían insistido en los días previos en que el gobierno debía tomar la decisión de decretar estado de emergencia para abordar la situación en la zona.

¿Qué implica el estado de emergencia?

El artículo 42 de la Constitución Política de Chile especifica que “el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.

Al momento de ser declarado, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas al Jefe de la Defensa Nacional que designe el Mandatario.

En ese caso, las zonas respectivas en las que se decretó el estado quedarán bajo la dependencia inmediata de aquella autoridad y ésta tendrá algunos deberes y atribuciones otorgados por ley como: asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada estado de emergencia; autorizar la celebración de reuniones en lugares públicos; y gestionar el control y tránsito de las entradas y salidas del territorio declarado.

¿Qué restringe?

El estado de emergencia podrá restringir el derecho a reunión y la libertad de locomoción.

Según explica el abogado Miguel Chaves, “la Constitución dice que toda persona tiene derecho a reunirse libremente, pero esto puede ser restringido en estos estados de excepción constitucional”. Esto quiere decir que, en relación a las restricciones sobre el derecho a reunión, se puede limitar el uso del espacio público, por ejemplo.

Respecto a la libertad de locomoción, el abogado detalló que ésta podría limitarse con “el toque de queda, pero también podría decirse que no se entra a tal lugar, es decir, no se puede ir a determinados lugares o también puede ser que no se pueda salir de determinados lugares”.

¿Cuánto dura?

Desde su decreto tiene una duración de 15 días seguidos y puede prorrogarse por 15 más. Sin embargo, en caso de que el Presidente quiera prolongar nuevamente el estado, requerirá del acuerdo del Congreso Nacional.

Además, en todo momento el Presidente de la República deberá informar las medidas adoptadas -que tengan relación con el estado de emergencia- al Congreso.

¿Cuál será el rol de las Fuerzas Armadas en la zona?

Según explicó el Presidente Piñera, “de acuerdo a este decreto de excepción, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, y también podrán prestar apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte a todos a los procedimientos policiales que se desarrollen en las provincias que han sido declaradas en Estado de Excepción”. Precisó además que “de acuerdo al decreto que hemos informado, se establece que este Estado de Excepción permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Es decir, Carabineros y la Policía de Investigaciones y, por lo tanto, las Fuerzas Armadas no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”.

El Mandatario, que hizo el anuncio flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli; la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez y el delegado de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, también informó que designó como jefes de la defensa nacional al almirante Jorge Parga en Biobío, y al general Lionel Curti en La Araucanía.

Delgado aseguró que el almirante Parga ya está en la región, y que el general Curti se desplazaría en las próximas horas.

/gap