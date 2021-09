Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordaron la polémica entre Carozzi y La Red en medio de la transmisión del documental político «La batalla de Chile».

Ante las especulaciones surgidas en redes sociales, el canal informó que «efectivamente la empresa @carozzimencanta retiró su publicidad de LaRed por emitir #LaBatalladeChile. Contestaremos a esta insólita decisión, que pareciera buscar una censura editorial, a través de nuestras pantallas como siempre lo hemos hecho».

Por su parte, la empresa aludida precisó que «esta aseveración es completamente falsa y no entendemos su objetivo. No hemos retirado la publicidad de La Red por emitir ‘La Batalla de Chile’. Por respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar no auspiciamos programas con contenido político».

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Pulido sostuvo que «en mi vida había visto un canal de televisión que quede tan pegado, durante tantos días, tratando de desprestigiar una marca que libremente sacó sus aportes. Yo soy dueña de una empresa y yo corto por donde se me pare«.

Además, indicó que «me parece sumamente dedicado lo que se está gestando al poner un programa como ese (…) me parece valiente lo de Carozzi».

Por su parte, Patricia Maldonado hizo un llamado a sus seguidores: «Amiga, amigo, no se olviden de comprar Carozzi, así de simple. De ahora en adelante compre productos Carozzi».



«Viva Carozzi miércale, vamos comprando los productos, voy a comprar canutones, fideos, corbatitas, todo. Ojalá que no les quede ningún auspicio a los huevones (sic)», disparó.

Por su parte, Catalina Pulido reveló que «yo conozco a alguien del directorio de Carozzi. Tienen más plata que la cresta, imposible que quiebren. Así que da lo mismo».

«Me alegro»

«¡Viva Carozzi, miércale! (…) Si usted piensa como nosotros, si cree que lo que hizo La Red no fue objetivo, pues bien, compre Carozzi. Carozzi, en la mesa de mamá», complementó Maldonado.

En tanto, Puldio sostuvo que «ahora que se fue Carozzi, se les va a mover un poco el piso (a La Red). Me alegro. En realidad, me alegro suficiente».

«Señores de La Red, es muy feo lo que están haciendo, muy feo, ¡horrible! Ustedes no están contando la verdad, están sacando trapitos al sol que son muy feos. Me parece valiente lo de Carozzi», cerró.