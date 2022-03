El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió al caso del carabinero que disparó e hirió a un joven el pasado viernes 25 de marzo, en el contexto de la manifestación estudiantil convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), asegurando que el Gobierno no “tolerará la violencia venga de donde venga”.

Luego de conocerse diversos registros, entre ellos un video y un audio donde se escucha al funcionario involucrado en el disparo reportando agresiones en su contra por parte de un grupo de desconocidos, Vergara puntualizó que, en casos como estos, se debe hacer el “esfuerzo de no caer en la lógica del péndulo, donde las interpretaciones y acusaciones apresuradas muchas veces ocultan la realidad”.

El viernes, horas después del hecho, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ordenó a Carabineros de Chile realizar un sumario interno para determinar las circunstancias en las que una persona terminó herida durante la manifestación estudiantil en Santiago.

“En el caso de lo ocurrido el viernes pasado, la responsabilidad de una autoridad y estoy hablando de mi caso, es recolectar y recabar toda la información necesaria para emitir un juicio. Muchas veces las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio y es algo que no podemos hacer”, sostuvo Vergara tras revelarse mayores antecedentes del caso.

En conversación con Radio Cooperativa, el subsecretario de Prevención del Delito detalló que, ante aquellas circunstancias, “la respuesta corta” es que los funcionarios policiales “pueden defenderse”, pero que “nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías cuando es injustificada, y aplica de la misma forma cuando la violencia viene de los agentes del Estado a personas que están marchando o protestando”.

“Tenemos que entender que la violencia no se justifica desde ningún punto de vista. Si no entendemos que el escenario al que nos estamos enfrentando, tenemos que entender que el desafío de la seguridad es una responsabilidad compartida, no podemos tolerar que ese ataque a un carabinero, independiente si es que nació el debate de que era un carabinero que no era de fuerzas especiales”, acotó.

Con respecto a la investigación que todavía sigue en curso, Vergara aclaró que es al subsecretario Monsalve a quien se le debe entregar toda la información y que “Carabineros de Chile ha manifestado su disposición a estar siempre disponibles para las evaluaciones. Si hay que hacer sumarios, los sumarios se hacen”.

