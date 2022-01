La senadora Carolina Goic (Democracia Cristiana) se refirió a la tramitación, en el Senado, del proyecto que busca otorgar un indulto a personas imputadas por delitos ocurridos en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019.

En conversación con Tele13 Radio, la parlamentaria fue consultada sobre la iniciativa que ya fue despachada desde la Comisión de Constitución donde estaba siendo discutida y que quedó lista para ser votada en sala.

Al respecto, señaló que “yo lo he dicho con mucha franqueza desde el primer día: A mí no me gusta la idea de la propuesta de indulto”.

En esa misma línea, sostuvo que “deberíamos haber trabajado en cómo se acotan las prisiones preventivas, porque tenemos todos el mismo diagnóstico que es abusivo para muchas personas el no tener procesos rápidos que den certezas, que permitan una sentencia”.

“Creo que hay que dar señales claras que la violencia y la comisión de delitos nunca se justifica. Más bien, lo que se necesita es que haya una articulación donde el Poder Judicial haga también su trabajo”, añadió Goic.

Del mismo modo, sentenció que “yo veo difícil que la iniciativa cuente con los votos retomando la discusión en marzo”.

Consultada si la iniciativa no contará con su voto cuando se deba tramitar en Sala, afirmó que “no, en esto yo no soy partidaria del proyecto”.

“Vamos a tener tiempo para revisar en detalle lo que hizo la comisión y probablemente no esté zanjada la discusión en el detalle. Pero yo reitero que prefiero la vía de abordar el tema de prisiones preventivas”, sentenció la senadora.

/psg