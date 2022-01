Según el Ministerio de Salud (Minsal) los síntomas a los que la población debe estar atenta en medio de la ola de Ómicron son fiebre, tos leve, estornudos, fatiga, dolores corporales o musculares, dolor de cabeza o garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea.

De acuerdo al primer informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre las características de los primeros casos de esta variante, los cuatro principales síntomas reportados fueron tos, fatiga, congestión y secreción nasal.

Sin embargo, especialistas han señalado que los síntomas y la gravedad de estos pueden ser distintos según la variante de Covid-19, pero también la inmunidad que tenga la persona contagiada, la que tiene un rol determinante. Es decir, de acuerdo a los especialistas, los síntomas entre personas vacunadas y no vacunadas no son similares.

“Muchos de los primeros casos notificados de infección por la variante Ómicron parecen ser leves” señalaron los CDC en un informe de diciemnbre. “Se esperaría que los síntomas fueran más leves en las personas vacunadas y aquellas con infección previa por Sars-CoV-2 que en las personas no vacunadas”, agregó el organismo.

En diciembre de 2021, Craig Spencer, médico de la sala de emergencias de una New York, publicó en Twitter sus observaciones de pacientes con Covid-19 – las cuales fueron recopiladas por DesertNews–, estableciendo una aparente relación entre la gravedad de los síntomas y la vacunación.

Dolor muscular, fatiga y dolor de garganta fueron los síntomas que experimentaron los pacientes con sars-cov-2, quienes poseían una tercera vacuna de refuerzo. Mientras que, aquellos que tenían dos dosis también tuvieron síntomas leves –pero un poco más intensos a diferencia de los que tenían su refuerzo– entre los que se encontraron más tos y fatiga.

Los pacientes que reportaban tener solo una dosis –en este caso la vacuna de Johnson & Johnson– se sintieron peor que los dos casos anteriores, presentando cansancio, dificultad para respirar, fiebre durante días, tos y debilidad.

Pero aquellos que no tenían administrada ninguna vacuna tuvieron problemas mayores, experimentando “profunda dificultad para respirar” y su “oxigeno disminuía cuando caminaban”, por lo que varios necesitaron oxigeno para poder respirar regularmente.

De acuerdo al doctor Bruce Patterson, quien trabaja en el Centro de Tratamiento de Covid Crónico en EE.UU., dijo en una entrevista a DesertNews que “no he visto mucho una dificultad tremenda para respirar. Veo muchos dolores de cabeza. Ya sabes, resfriados, cosas así como síntomas generales parecidos a los de un resfriado”, dijo el médico.

Patterson agrega que uno de los síntomas que ha visto más generalmente es la fatiga, mientras que uno de los menos vistos en el caso de Ómicron es perdida del gusto y el olfato.

La profesora de la Facultad de Enfermería Meyers de la Universidad de Nueva York, Maya N. Clark-Cutaia, dijo a The New York Times que los pacientes sin vacunar y que padecen de Ómicron experimentan tos, dificultad para respirar y síntomas similares a la gripe; mientras que los vacunados tienen dolores corporales, fiebre y dolores de cabeza.

Así mismo, el especialista en enfermedades infecciosas, Peter Chi-Hong, explicó al medio WKRG 5 que aquellas personas inoculadas experimentan síntomas durante un periodo de tiempo más corto, a veces uno o dos días, a diferencia de los que no están vacunados.

Para quienes no tengan ninguna dosis, la doctora Judith O’Donnell, jefa de enfermedades infecciosas del Penn Presbyterian Medical Center, dijo al medio The Inquirer que sus síntomas serán muy parecidos a la variante Delta u otras anteriores. “Puede llevarte al hospital si no estás vacunado y puede llevar a la UCI o a la muerte. No debe tomarse como “solo es un resfriado” para todos, porque ese no es el caso en absoluto”.

“En una persona no vacunada, el Ómicron es muy capaz de causar neumonía y, de hecho, lo está causando. Las personas ingresan [al departamento de emergencias] con dificultad para respirar debido a la neumonía, al igual que con oleadas anteriores y variantes anteriores”, agregó.

Los CDC afirmaron que las vacunas son “efectivas para prevenir la infección, las enfermedades graves y la muerte. La mayoría de las personas que se enferman de Covid-19 no están vacunadas. Sin embargo, dado que las vacunas no son 100 % efectivas para prevenir la infección, algunas de las personas que están totalmente vacunadas se infectarán por Covid-19 de todos modos”.

