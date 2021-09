La cantidad de sangre derramada durante la Guerra Civil estadounidense es tan astronómica que es casi impensable. Según los historiadores, se libraron más de 10.500 enfrentamientos militares entre abril de 1861 y mayo de 1865 (aunque la guerra terminó oficialmente en abril, la última batalla ocurrió en mayo). Eso es un promedio de alrededor de siete batallas y conflictos por día. Una auténtica locura. Y el número de muertos fue elevado. Se estima que 620.000 soldados murieron en esos cuatro años, y no todos perdieron sus vidas en batalla. También hubo enfermedades y hambre, y aquí está la cuestión: eso es solo una estimación aproximada.

Algunos expertos en la materia sugieren que murieron hasta 850.000, y para poner eso en perspectiva, la Segunda Guerra Mundial se cobró la vida de 405.399 estadounidenses. Así que no es de extrañar que la Guerra de Secesión haya dado lugar a una serie de historias sobre fantasmas. Se dice que los soldados, tanto de la Unión como de la Confederación, todavía aparecen en los campos de batalla donde cayeron y, a veces, incluso en otros lugares relacionados con la terrible guerra. Y esto es lo que parece mostrar una reciente foto publicada en las redes sociales.

El fantasma confederado

Una aterradora fotografía ampliamente compartida en las redes sociales muestra una aparición fantasmal en el exterior de un edificio en Tennessee, EE.UU., que en el pasado fue un hospital durante guerra civil estadounidense. La inquietante imagen fue publicada en Reddit la semana pasada por el usuario Drewb1072, quien explicó que había tomado la foto mientras visitaba una propiedad.

Según explica Drewb1072, un fotógrafo profesional especializado en la venta de propiedades, la actual propietaria advirtió a él y a la inmobiliaria que su casa está ‘encantada’ y explicó que fue utilizada como un hospital militar durante la Guerra Civil. Los pacientes fueron operados dentro de la casa y luego trasladados al campo en la parte trasera donde la mayoría moriría después de ser ubicados en tiendas de campaña.

“Hoy (15 de septiembre) estaba fotografiando una casa en Chattanooga, Tennessee”, dice la descripción que acompaña la foto. “El propietario nos advirtió a mí ya la inmobiliaria antes de que llegáramos que su casa está “encantada”. Continuó diciendo que la casa fue utilizada como hospital militar durante la Guerra Civil. Los pacientes fueron operados dentro de la casa y luego trasladados al campo en la parte de atrás, donde la mayoría moriría después de ser colocados en tiendas de campaña”.

Como suele ser el caso con este tipo de imágenes, Drewb1072 no vio nada extraño cuando hizo la foto. Continuó enfatizando que la “anomalía” no era una bolsa de plástico o una estatua, ya que lo habría visto al pasar por ese lugar.

“Esta foto fue tomada de la cara del árbol y no noté la figura detrás de ella hasta esta noche”, continúa explicando el redditor. “Caminé por todo ese campo fotografiándolo para el vendedor, y ni una sola vez vi esa forma junto a la cerca en persona, ni en ninguna otra toma. Hay un gran patio/campo. Cerca de alambre estándar. Ahora, en mi opinión, lo que sea que se capture aquí está detrás de esa cerca de alambre (que está a uno 70-90 metros de distancia) pero frente a la cerca del patio lateral del vecino (aproximadamente a 110 metros de distancia). Es solo una valla de altura promedio. ¿1,2 metros tal vez?”

Esto, según el fotógrafo profesional, descarta por completo la posibilidad de que fuera una estatua o quizás un pájaro grande, mientras que también insistió en que la imagen no ha sido retocada. Con todo lo dicho, Drewb1072 admitió que no es capaz de explicar la extraña figura en la imagen, por lo que está abierto a la posibilidad de que sea un fantasma de la guerra de Secesión, sobre todo porque aproximadamente 155 soldados confederados murieron en ese mismo lugar.

“El hecho es que 1) no está manipulada intencionalmente. Entiendo que solo tienes que confiar en la palabra de la gente. 2) Me gano la vida tomando fotos, no de espíritus, sino de propiedades. Me daría cuenta si necesitaba quitar una bolsa de basura o un gran trozo de tela colgado de la cerca. No había nasa allí después de hacer la foto. 3) Me uní a este grupo solo por esta imagen. Las historias que he escuchado sobre esta propiedad, la cantidad de personas que murieron en ese campo (según una foto de la antigua lápida, 155 soldados confederados desconocidos) y el simple hecho de que nada más se alinea conmigo. Me hace rascarme la cabeza”, concluye el fotógrafo.

Sea como fuere, los más escépticos descartan la posibilidad de que sea un “espíritu o fantasma”, por lo que simplemente se trata de algún error fotográfico u otra explicación prosaica. Lo que está claro es que la mayoría de las guerras civiles terminan en un nuevo consenso nacional después de un tiempo o en una separación absoluta. Un ejemplo del primero es la guerra civil inglesa de la década de 1640, que puso fin al gobierno real pero luego restauró la monarquía como símbolo. Otro ejemplo es Pakistán, que después de su guerra civil de 1971 se creó un nuevo país: Pakistán Oriental, que se convirtió en Bangladesh. Pero parece ser que los fantasmas de los soldados confederados continúan estando muy presente en los Estados Unidos.

/psg