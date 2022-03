La agrupación Amarillos por Chile se declaró en “alerta máxima”, asegurando que la Convención se ha “sobregirado a los extremos”. Si bien recalcan que aún mantienen la “esperanza” de que el órgano pueda cambiar sus planteamientos apuntan que “este nuevo texto Constitucional está, hasta ahora, pecando del mismo vicio de la Constitución del ’80, cuando se quiso imponer un modelo fuertemente ideologizado al país, pero esta vez de signo inverso”.

En una declaración pública en donde dicen ser 31.000 representados, enfatizan que “no se trata de hacer una Constitución de izquierda o de derecha, sino una de todos y todas” y aludiendo a las palabras del Presidente Gabriel Boric, dicen que el texto hasta ahora trabajado, sí es “partisano”. En ese contexto, desde el espacio liderado por Cristián Warken señalaron cuestionan varios de los puntos recientemente aprobados por los convencionales.

“Un autogobierno al 12% indígena de la población (…) violando así el principio esencial a todo democracia de un ciudadano, un voto (…). Y se ha dado el estatuto de nación a los pueblos originarios. Una cosa es promover la dignidad, reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos, otra cosa muy distinta es decir que son naciones, facultados para legislar como quieran, organizarse como quieran, e impartir justicia de la manera que ellos quieran. Los pueblos originarios serán ahora naciones con autonomía política y jurisdiccional equivalentes a un Estado”, sostienen.

Ante eso dicen proponer “como alternativa a esta propuesta radical y extrema, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, respeto por su cultura, lengua y costumbres y también escaños reservados, pero en proporción al número de votantes. Creemos y sentimos que los pueblos originarios son parte de nuestra esencia como nación”.

Por otro lado, si bien dicen estar a favor de la descentralización dicen que la Convención abrió una “Caja de Pandora de muchas autonomías que puede terminar desmembrando al Estado”.

Por lo anterior recalcan en la declaración que “los Amarillos -como millones de chilenos- decimos NO a estos artículos recién aprobados y diremos NO a todo lo que no respete los principios de una Constitución para todos y todas, democrática, en que Chile siga siendo Chile”.

“Nos declaramos en estado de profunda alerta y reflexión, y acompañaremos a los chilenos en las semanas que vienen, insistiendo en que no nos coloquen en el dilema de elegir entre una Constitución que ya rechazamos (la Constitución vigente) y una nueva Constitución mal hecha y no representativa de una amplia mayoría. ¿Por qué los chilenos y chilenas tendrían que resignarse a eso?”, concluye el mensaje de este grupo que se define integrado por “personas cercanas o pertenecientes al centro, la centroizquierda y la izquierda democrática”.

