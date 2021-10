La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), afirmó que no apoyará el cuarto retiro de 10% de los fondos previsionales si el proyecto, que fue despachado hace algunas semanas desde la Cámara de Diputados, no es sometido a modificaciones y correcciones.

En una entrevista a El Mercurio, la legisladora expresó que “una inmensa mayoría está de acuerdo con el cuarto retiro y no me extraña, todos quieren tener dinero, tienen una mala evaluación del sistema de pensiones, la inmensa mayoría recibe mala pensión y piensan ‘con o sin retiro, va a ser igual de mala’”.

A pesar de esto, la congresista por la región del Maule “no me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo. Dentro de esas correcciones están las rentas vitalicias y el pago de impuestos, y la posibilidad de reintegro con exención tributaria“.

“Si no legislamos en ese sentido, vamos a instalar malas señales y efectos negativos para las personas más sencillas”, agregó la demócratacristiana.

Rincón mostró su postura sobre el cuarto retiro luego que algunos senadores que inicialmente se oponían a la medida, como Juan Pablo Letelier (PS), entraran “en reflexión” y se abrieran a aprobarlo con los cambios correspondientes.

Para avanzar en el trámite legislativo, el proyecto necesita 26 votos en el Senado, considerando que la oposición cuenta con 24. De ser rechazado, tendrá que pasar a una comisión mixta para ser modificado y retornar a la Cámara.

