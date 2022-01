Oficialmente, a partir de hoy, Mario Marcel deja su cargo como consejero y presidente del Banco Central para centrarse en lo que será su nuevo puesto a partir del próximo 11 de marzo: ser el ministro de Hacienda del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Cumpliendo su cuarentena por estar contagiado por covid-19 -la cual debiese terminar mañana por lo que no descartó participar de la primera reunión de trabajo del nuevo gabinete-, Marcel dio esta mañana su primera entrevista radial con Cooperativa, en la cual se refirió a los reparos de algunos integrantes de Apruebo Dignidad a su aterrizaje en Hacienda, y también sobre su postura respecto a eventuales nuevos retiros desde los fondos de pensiones.

“Marcel es un fiel defensor del credo neoliberal”, sostuvo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y ex aspirante a la presidencia derrotado por Boric en las primarias de Apruebo Dignidad.

Marcel, más allá de algunas críticas, aseguró que, desde su punto de vista, “en general ha habido una versión muy favorable a la conformación del gabinete del Presidente Boric, del cual soy parte”.

“Todos tenemos una motivación común, que es el éxito del Gobierno, la realización de los objetivos que se ha planteado el Presidente Boric para su periodo, que están en buena medida reflejados en su programa”, añadió.

Tras ello, y sin aludir directamente a Jadue, negó ser cercano al neoliberalismo y sostuvo que “siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal, con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdos que hagan viables las reformas”.

“La verdad es que, si la responsabilidad y el diálogo se lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo y no creo que lo merezca”, subrayó.

Nuevos retiros “no están en el programa”

Desde el futuro Gobierno, distintas voces, incluida la del mismo Presidente electo, han reiterado que no está en los planes apoyar nuevos retiros desde los fondos de pensiones dado el efecto que aquello causa en el mercado de capitales y también en las mismas pensiones, considerando que dentro de las prioridades de la administración que asume en marzo será sacar adelante, de una vez por todas, una reforma sustancial al sistema de pensiones.

Sin embargo, desde su misma coalición y otras voces que han impulsado los anteriores retiros, han calificado aquella decisión como “prematura” e incluso parlamentarias como Pamela Jiles (PH) y Marisela Santibáñez (PC) han afirmado que buscarán sacar adelante un proyecto que apunta al quinto retiro previsional.

En ese sentido, el ahora ex presidente del Banco Central -quien desde ese rol siempre se mostró contrario a echar mano a los ahorros previsionales- negó que exista una “presión de una coalición” para que el Gobierno entrante apoye nuevos rescates de fondos de pensiones, sino que “ha habido intervención de algunos parlamentarios”.

Dicho eso, comentó que “lo que tenemos que tener claro es que, primero, los retiros de fondos no están en el programa de Gobierno del Presidente Boric”.

“Segundo, tenemos que recordar que los retiros de fondos surgieron en un momento en que no había habido una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyos a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis, pero ahora va a haber un nuevo Gobierno, un nuevo escenario económico y nos encargaremos de no llegar a ese punto”, añadió.

En tercer lugar, continuó, “el Presidente electo, Gabriel Boric, ha sido muy claro en señalar que nunca más una crisis económica debería resolverse echando mano de los ahorros de los trabajadores”.

“Por último, nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones. La construcción del sistema previsional que tenga legitimidad y apoyo transversal, en ese proceso todo debe sumar, nada sobra, incluidos los ahorros de las cuentas individuales, dada la magnitud de la rentabilidad que estas tienen”, recalcó.

“Mirándolo desde el programa de Gobierno, lo que incluye y lo que no, es claro que esto no es un tema que esté en la agenda del Gobierno y el Presidente Boric ha sido muy claro en ese sentido”, concluyó Marcel.

