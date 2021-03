El Capitán América ha salido del closet. Y es que, Marvel va a presentar este 2021 al primer Capitán América gay de su historia. Lo hace aprovechando la celebración del 80º aniversario de la creación del superhéroe para rendir este homenaje.

Su primer superhéroe LGBTI se llamará Aaron Fischer, según recoge The Hollywood Reporter. Así es como la marca de Disney celebrará el 80 aniversario de la aparición del superhéroe en 1941, al que incluirán en una serie de cómics titulada The United States of Captain America (Los Estados Unidos de Capitán América), que saldrá a la venta el 2 de junio y donde veremos a este personaje.

La serie será desarrollada por Christopher Catwell con el dibujante Dale Eaglesham y la trama es bastante ambiciosa y original. Partiendo de la premisa de que el escudo del primer vengador ha sido robado por alguien desconocido, todos los capitanes América existentes hasta ahora, Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker, se tendrán que reunir para iniciar un viaje en carretera por todo el país en su búsqueda.

Un adolescente con look renovado y tatuajes

Se trata de “un adolescente intrépido que decidió dar un paso al frente para proteger a sus compañeros menos favorecidos, incluyendo fugitivos y jóvenes que no tienen casa”, con un look renovado que incluye tatuajes, e “inspirado por la comunidad gay: activistas, líderes y tipos comunes luchando por una vida mejor”, según Joshua Trujillo, creador del personaje.

El dibujo, del artista Jan Balzadua, pretende dar voz “a aquellos que son casi invisibles para la sociedad”, según palabras del dibujante.

La figura del Capitán América nació como un soldado patriota que tenía la misión de luchar contra las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Sus cómics dejaron de editarse en 1950, pero la franquicia retomó su publicación en 1964. El cine convirtió en 2011 a Chris Evans en El Capitán América de carne y hueso con El primer vengador.

