“Hice uso de mi arma de fuego”.

Esta es parte del relato que realiza el funcionario de carabineros que esta jornada utilizó su arma de servicio durante la marcha convocada por la Confech, en pleno centro de Santiago, y que dejó a un joven estudiante herido.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió después de que el efectivo policial fuese agredido por un grupo de entre 15 a 20 estudiantes. De hecho, en un audio al que accedió La Tercera y donde el funcionario da cuenta del hecho, se explica la mecánica del incidente.

“Hice uso de mi arma de fuego… Acá en Avenida Paraguay con Avenida O’Higgins…Estaba en riesgo mi integridad física. Me estaban pegando como entre 15 a 20 estudiantes”, dice el efectivo por radio a la Central de Comunicaciones (Cenco).

Frente a lo cual, la instrucción de la persona que lo estaba escuchando fue que guardara su arma y abandonara el sector.

“Romeo, comprendido, trate de replegarse del lugar por favor…Romeo enfunde su clave 10 y retírese del lugar, evite usar su clave 10, retírese, retírese”, se escucha en el registro que le dicen desde la Cenco.

En el audio también se aprecia como otra funcionaria relata las agresiones de las que fue víctima durante la protesta.

“Atento, atento, vienen todos a tirarnos piedras…Nos están tirando piedras, no podemos arrancar”, dice la mujer carabinero. Frente a lo cual la orden de la Cenco fue que se desplegara del lugar y que enviarían refuerzos.

Hasta el momento, según información de Carabineros, tres efectivos resultaron lesionados con diversas heridas y contusiones en el cráneo.

