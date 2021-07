Según las encuestas, Carlos Maldonado (PR) tiene pocas posibilidades en la carrera presidencial. Sin embargo, contra cualquier pronóstico, quiere dar la pelea.

¿Qué le parece toda la dilación que ha tenido Unidad Constituyente en su definición presidencial?

Lamento mucho que a estas alturas del año, faltando cuatro meses para la elección, todavía no tengamos una candidatura unitaria. Deberíamos tenerla al igual que la izquierda y la derecha, que hicieron una gran primaria legal con masiva participación. No se han hecho las cosas bien y espero que se tome consciencia y se corrija ahora en que estamos en los últimos días para pactar una primaria convencional. Yo estuve hasta el último minuto en el Servel esperando, pero lamentablemente otros no estuvieron a la altura del momento. Fue una gran perdida para la centroizquierda no tener primarias legales.

¿Se puede reparar los efectos de ese error?

Es muy difícil reparar completamente el retroceso que significó no estar en las primarias legales. No se sí es posible. Esas candidaturas tuvieron debates televisivos, franja, pudieron conectarse con la ciudadanía a través del proceso. No todo lo que se pierde se puede recuperar y vamos a ver, pero es importante empezar a hacer las cosas bien. Este viernes tiene que estar tomada la decisión de hacer una primaria digital en agosto. Si no, es imposible hacerla, porque se requieren tres semanas de implementación técnica para que el proceso funcione. Si alguien dice que lo sigue pensando o poniendo problemas, es porque simplemente no quiere. Y si no tenemos primarias, es el último paso antes de precipicio. Esa decisión no puede ser entre cuatro paredes y me sorprende que aún haya sectores políticos, personas que se sientan más cómodas en esa cosa entre los pasillos, están equivocados de época.

¿Se ha equivocado Yasna Provoste?

Yo voy a esperar una definición oficial de su partido, que la tiene que entregar Carmen Frei. Pero uno ha escuchado entrevistas, comentarios de personas cercanas a la senadora, como Jorge Pizarro, encontrándole todos los problemas posibles a la primaria convencional. Esas son señales negativas y pareciera que a ella no le acomoda competir. Y si uno mira lo de Gabriel Boric, el aceptó las primarias cuando no tenía las firmas y era el no favorito. Pero tuvo el coraje y salió de frente. Ese es el tipo de actitud que uno tiene que tener en política, no esto de especular y demorar o de anunciar que se va a anunciar algo. Me sorprende que haya personas que cree que ese tipo de actitud puede ser valorada.

¿Hay doble estándar de parte de la senadora?

Hace un juego especulativo de política que busca una suerte de proclamación por acuerdo político, ser ungida por el conjunto de los partidos, pero eso no va a ocurrir. En estos tiempos es impensado, seria la peor señal. La última candidata proclamada por acuerdo fue Michelle Bachelet en 2005, pero Michelle Bachelet pues, la principal figura política de la centroizquierda en el siglo 21. Si alguien se cree la nueva Bachelet, creo que está bastante desconectada de la realidad.

¿Qué le parecen las presiones para que tanto usted como Narváez se bajen?

Hay algunos que se quedaron pegados en la vieja política, en la política tras bambalinas, en la operación política. Y estamos viviendo tiempos de política ciudadana, donde las decisiones hay que tomarlas con la gente, nos resulten o no favorables. Es malo ética y políticamente, pero a algunos les cuesta aprender.

Yasna Provoste aún no se asume como candidata pero ha recibido gestos y apoyos en esa línea desde el PPD ¿A qué cree que responde?

Es parte de la operación política de algunos y algunas que están tratando de imponer una candidatura por secretaría. Son muy malos gestos y las cosas que justamente se deploran de la política. No puedo sino sorprenderme negativamente de que haya personas que creen que con este tipo de actitudes extrañas pueden ganar. Los que no actúan transparentemente le hacen un flaco favor al sector.

¿Usted qué le ofrece al bloque y a la ciudadanía?

Lo más importante es que como PR hemos sostenido siempre que se necesitan cambios sociales profundos, en salud, vivienda, pensiones, educación, y otras áreas, con expansión de las libertades personales, pero todo manteniendo la estabilidad política, buscando la unidad nacional e impulsando un proceso económico. Si eso no va de la mano, los países entran en un camino negativo, como el modelo que nos impuso la dictadura y que la derecha defendió con dientes y muelas. Y por eso creo que somos los que ofrecemos mayores garantía de tener una conducta política que permita garantizar las tres áreas. Personalmente, por mi trayectoria, por la de mi partido, creo que representamos lo que la gente busca para Chile.

¿Ve riesgos en que se imponga la candidatura de Boric?

No quiero empezar con suposiciones, campañas, ni tratar de ganar esta elección deslegitimando las credenciales o méritos del otro. Yo a él lo respeto, logró el respaldo de la gente y he visto en él credenciales democráticas claras. Es una persona que demuestra que puede dialogar con todos y que tiene el carácter para seguir sus convicciones aunque le signifiquen costos.

¿Si a Unidad Constituyente no le va bien, está dispuesto a apoyarlo?

Estoy convencido de que si hacemos las cosas bien, vamos a estar en segunda vuelta. Ahora, en cualquier escenario, para os desafíos que tiene el país tenemos que sumar fuerzas y yo creo que lo natural sería entre la izquierda y la centroizquierda. Se necesitan mayorías ampliar, ninguno por si solo tiene las fuerzas suficientes para los cambios. Estoy seguro que podemos sumar fuerzas en segunda vuelta si es que alguno de los sectores no pasa. Y también si pasamos ambos, en el parlamento.

/psg