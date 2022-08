El Mago comentó el superclásico para ADN, donde tenía una cámara 100% dedicada a su ´persona y fue la que captó su inesperada reacción cuando el Chorri Palacios desvió el penal ejecutado a la izquierda de Cortés

Posteriormente, el Mago hizo este comentario, algo más mesurado:

“A ver, no lo tiene que patear, así de simple. Todo bien, asume la responsabilidad, pero lo del clásico anterior se le va a venir a la cabeza, no solo él, sino que también a los hinchas de la U. La responsabilidad la tuvo que asumir otro jugador, no el Chorri Palacios”.

Foto portada: dale Albo