Enfrentamientos entre desconocidos y la policía, ataques incendiarios y secuestros, son algunos de los episodios de violencia en sectores rurales que este año han marcado a la Macrozona Sur.

La preocupación por los hechos, la ha manifestado tanto la ciudadanía, como las autoridades considerando que solo en lo que va del año se han confirmado ocho víctimas fatales a causa de las distintas acciones violentas.

Incluso, a principios de agosto el Gobierno dio a conocer un informe que establecía que durante el primer semestre de 2021 se habían producido 304 detenciones por violencia rural, lo cual representa un aumento de 407% en comparación al mismo periodo de 2020.

Ayer, tras confirmarse una nueva víctima -Hernán Allendes, esposo del matrimonio que fue víctima de un ataque incendiario en Carahue- el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, precisó que “no queremos tener más muertos, no queremos tener más gente herida, no queremos tener más lesionados y no queremos que el Estado siga dando señales equívocas”.

Agricultor Orwal Casanova

Orwal Casanova Cameron (70), fue el primer afectado este año. El reconocido agricultor de Victoria, en la Región de La Araucanía, era miembro activo de la UDI local. Incluso, según mencionó El Mercurio, estaba inscrito como candidato a concejal por ese partido con miras a la elección de abril.

Fue el 7 de enero cuando el administrador del fundo El Rosario, informó al propietario del terreno sobre el hallazgo de un cuerpo humano que tenía una herida mortal de bala en el rostro, junto a una cuadrimoto. El cuerpo que correspondía a Casanova, estaba a metros de un camino interior y en el lugar se encontraron dos cartuchos de escopeta.

Cabe mencionar que según indicó el medio, en sus últimas publicaciones de redes sociales él se había manifestado crítico del manejo de la violencia rural.

Funcionario PDI Luis Morales

Luis Morales (34), un detective de la Brigada de Antidrogas de Iquique de la Policía de Investigaciones (PDI) falleció también el 7 de enero tras recibir un impacto balístico en su rostro en medio de un masivo operativo policial en la comunidad de Temucuicui, Región de La Araucanía.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de diversos delitos, principalmente el de tráfico de drogas. Contó con la participación de más de cien policías, drones, equipos de otras zonas y el apoyo de seis fiscales, pero una vez en el lugar el contingente fue atacado con armas de fuego por un grupo de desconocidos.

Carabinero Francisco Benavides

Durante la tarde del lunes 24 de mayo, el sargento primero de Carabineros, Francisco Benavides (42), falleció tras ser herido de bala en medio de un operativo policial por cortes de ruta en Collipulli, Región de La Araucanía.

Desde la institución confirmaron en ese entonces que el hecho se había enmarcado en una “emboscada”, mientras personal de la segunda comisaría de Control de Orden Público Pailahueque, prestaba apoyo para el despeje de la ruta R-35.

Mecánico Edgardo Mardones

Edgardo Mardones (46), mecánico conocido como el “Cacharra”, fue secuestrado, torturado y asesinado en Collipulli el 12 de junio. Cabe mencionar que junto con él hubo otro secuestrado, pero él pudo escapar y solicitar ayuda.

En total, fueron 12 los imputados por los delitos de secuestro, secuestro con homicidio, secuestro agravado, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas. El Juzgado de Garantía de Collipulli decretó la medida cautelar de prisión preventiva para todos el 21 de junio.

Miembro de la CAM, Pablo Marchant

Pablo Marchant, quien fue miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), falleció el 9 de julio en medio de un atentado incendiario en la comuna de Carahue.

De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados en la oportunidad, siete personas encapuchadas portaban armas de grueso calibre con las que atacaron a funcionarios policiales que se encontraban realizando labores de resguardo el predio donde acontecieron los hechos.

Tras ello, Carabinero hizo uso de sus armas de servicios, generándose un enfrentamiento producto del que resultó fallecido “uno de los presuntos atacantes quien vestía ropas oscuras y portaba un fusil M16”.

Dos jóvenes en Tirúa

Dos jóvenes fallecieron el 19 de agosto en Tirúa, Región del Biobío, tras un ataque incendiario a tres cabañas durante la madrugada.

Según informó El Austral en las primeras diligencias investigativas dieron cuenta que la víctima de 16 años presentaba impactos balísticos en su espalda. A su vez, que registraba domicilio en la comuna de Temuco.

En relación a la segunda afectada, se mencionó que sería una joven de 19 años de edad, residente en el sector urbano de la comuna de Tirúa.

Hernán Allendes

El domingo 19 de septiembre, en horas de la madrugada un grupo de encapuchados encendieron fuego a una vivienda en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

Al momento de los hechos, tres personas se encontraban al interior, pero dos de ellas (un matrimonio) sufrieron lesiones de gravedad y fueron trasladados al hospital regional de Temuco, Hernán Henríquez Aravena.

Ayer 3 de octubre se confirmó la muerte del esposo, Hernán Allendes (49). Mientras se informó que su esposa de apellido Flores, sigue en estado grave.

