Este viernes, se cumplen 31 años desde que el fundador de la UDI y entonces senador de la República, Jaime Guzmán, fue asesinado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, siendo Galvarino Apablaza Guerra uno de los autores intelectuales de un hecho que sacudió los primeros años del regreso a la democracia en Chile.

Luego de un largo proceso judicial, en 2004, la justicia chilena extendió una orden de captura en su contra, siendo encontrado en la localidad de Moreno en la provincia de Buenos Aires, Argentina, iniciándose así un proceso de extradición que fue aprobado tanto por la Corte Suprema chilena como la argentina.

Sin embargo, el gobierno local decidió otorgarle la condición de refugiado político, con lo cual se frustraron los intentos de procesarlo por su participación en el crimen. Así, por casi 20 años, los dirigentes gremialistas han intentado interceder ante las autoridades del país vecino para que el ex frentista responda ante los tribunales.

Y este año no será la excepción, sobre todo aprovechando la visita del Presidente Gabriel Boric al país vecino, en la cual el diputado gremialista, Guillermo Ramírez, será parte de la comitiva. En ese contexto, el legislador aseguró a Emol que “de todas maneras esto tiene que ser planteado a las autoridades locales”.

Al respecto, el parlamentario aseguró que “de todas maneras vamos a aprovechar este viaje para plantear de alguna forma a las autoridades locales el tema de Galvarino Apablaza. Vamos a ver si pedimos una reunión privada o si es en alguna situación más pública o si lo vamos a hacer a través de la cancillería de Chile”.

“El tema es muy simple, aquí la Corte Suprema resolvió por unanimidad pedir la extradición, la Corte Suprema de Argentina resolvió por unanimidad concederla y fue el gobierno de Cristina Fernández la que por vía administrativa, a través de un decreto, le entregó un tipo de refugio a Apablaza”, recordó.

En esa línea, Ramírez subrayó que “esto es algo que depende del gobierno argentino, no de los tribunales argentinos, que ya resolvieron y establecieron que si procede la extradición. Por eso, nosotros vamos a ver la mejor forma de plantear esto y nosotros queremos verlo con el Gobierno de Chile”.

“Siempre todos los Presidentes, lo hizo (Michelle) Bachelet, lo hizo (Sebastián) Piñera, tuvieron una posición alineada con la resolución de la Corte Suprema chilena. Todavía no hemos conversado nada con la canciller, pero en algún momento vamos a tener que conversar para ver cuál es la mejor forma de proceder”, recalcó.

En esa línea, el diputado subrayó que “ha habido una política permanente en la UDI que ha ocurrido en los gobiernos de Bachelet y Piñera de que en las visitas de las autoridades chilenas a Argentina este tema siempre se ha planteado. Esperamos que esa política, que ha sido una política de Estado, no cambie”.

Críticas por Wallmapu

Asimismo, en otro tema, Ramírez se sumó a los cuestionamientos que surgieron en el país vecino por el uso del término “wallmapu” por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, para referirse al territorio que perteneció al pueblo mapuche, lamentando el ruido que está generando la polémica a días del viaje de Boric a Buenos Aires.

“Ese es un término que hace alusión a una autonomía y soberanía por parte de los pueblos originarios, pero Chile sigue siendo un solo país, un Estado unitario, donde conviven distintas culturas, pero aquí no hay un país dentro de otro. Por lo mismo, la posición de la UDI en esto ha sido clara”, aseguró.

En esa línea, el diputado indicó que “la polémica es un tema que tiene que resolver entre cancillerías, pero nuestra posición es que uno tiene que hablar de La Araucanía o de la Provincia de Arauco y no corresponde hablar de una organización territorial que no existe”.

A su juicio, hablar de Wallmapu “hace alusión a una soberanía que implicaría que Chile no controlaría esos territorios y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Más que un error político, es un error absoluto hablar de Wallmapu en un territorio que hoy pertenece a Chile. No es real y es una aspiración que nosotros no compartimos”.

