El derrotismo que ha estado acompañando al gobierno en las elecciones, donde quedó demostrado en el plebiscito, donde se la jugaron completamente, fue la antesala de otras derrotas como también la fallida reforma tributaria, y para que decir el rechazo aplastante y contundente de la última elección de consejeros constitucionales, que definitivamente marcó otro fracaso rotundo al gobierno de Boric, que aún no logra superar y que en las encuestas marcan un paupérrimo apoyo.

Mientras no asuman que la gente está pidiendo seguridad, no más delincuencia, no más inmigrantes ilegales, más apoyo a Carabineros, una economía que entregue certezas, inversiones que permitan incrementar los empleos, seguiremos siendo el país que menos está creciendo en la región, después de haber sido el país guaripola, hoy estamos irreconocible a nivel internacional, y perdiendo oportunidades tan importantes como el Litio, por dar prioridad a una ideología añeja y fracasada.

Hoy estamos frente a una nueva reforma previsional, enviada al congreso, que va totalmente en contra de lo que las personas se manifestaron de ese fallido primer proceso constituyente, donde se decía “ tu platita ya no es tu platita”, y la gente respondió “con mi plata no”.

Es sorprendente la urgencia del gobierno para que se apruebe la reforma previsional, que tiene tantas falencias, como también ideas nefastas y que no sintonizan con los deseos de la mayoría de las personas que solo quieren tener mejores pensiones, que sus ahorros no sean embargables, que no sean estatizados, que exista la libertad de elegir administrador, que se mantenga la herencia, y que el 6% adicional, que será de cargo del empleador, vaya directamente a la cuenta de capitalización individual de cotización obligatoria de cada trabajador, y que el gobierno se niega a todo ello.

Dicho lo anterior, la soberbia de los jóvenes que gobiernan les juega en contra y les nubla la memoria, ya que, al parecer, no recuerdan lo que dijeron anteriormente ni menos las votaciones que emitieron y que hoy no pueden borrar, donde rechazaban todo lo que el gobierno anterior enviaba para mejorar las pensiones. Hoy les parece inconcebible, el solo hecho de un posible rechazo a una reforma previsional, que, por lo conocido, deja mucho que desear y no sintoniza con lo que las personas requieren.

La PGU, sigue siendo el mayor aporte del gobierno anterior, que va directo a los adultos mayores de 65 años, que se encuentra financiado y requiere implementarse a $ 250.000 como lo prometió en su campaña Boric y que esperamos se concrete y no haya sido palabras al viento de un idealista que por diversas circunstancias hoy se encuentra al mando de nuestro país.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

