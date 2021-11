El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a su performance en el debate televisivo de anoche, en el que tuvo varios cruces con sus contendores y no mostró la misma solvencia de los anteriores. El aspirante reconoció que fue “duro” y que su nombre fue el más mencionado por sus contendores, a la vez que explicó su lapsus sobre el PIB tendencial y aseguró que sigue su campaña “con la misma humildad”.

Tras participar de un encuentro esta mañana con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Kast comentó que “yo creo que fue una muy buena reunión, yo pude asistir junto a mis asesores en áreas tributarias, económicas, en temas sociales, y abordamos temas de urgencias sociales. Ustedes bien vieron ayer el debate que fue un debate de temas importantes, pero más bien temas habituales y del pasado y no abordamos esas urgencias sociales como puede ser el tema de la educación, de la vivienda, y sobre todo temas que hoy nos afligen como es el tema del orden, la paz, desarrollo, el progreso”.

Pese a ello, indicó que “por lejos saqué el número premiado ayer, fui mencionado por todos, yo creo que eso en parte es, porque las encuestas han reflejado que tenemos una gran posibilidad de pasar a la segunda vuelta, eso recién lo vamos a saber el domingo, pero genera la inquietud en el resto de mostrar diferencias o tratar de repuntar en las últimas semanas. Nosotros seguimos con la misma humildad de siempre, enfrentando todos los temas, conversando de todos aquellos, reconociendo cuando hay algo que puede que no esté bien logrado en lo que uno pueda decir o en lo que uno pueda haber escrito, pero fue así, puede que haya sido duro, pero bueno”.

Asimismo, el ex diputado indicó que “estamos abiertos a buscar las mejores fórmulas para sacar adelante las urgencias sociales, si tenemos que hacer un ajuste en algún momento lo vamos a hacer, no tenemos ningún problema, pero la señal nuestra es hacer un estado eficiente, pequeño y austero, bajar los impuestos, disminuir el tamaño del Estado y eso sí se puede”.

Consultado por una de las pregunta que se le hizo durante el debate, respecto al cálculo del PIB tendencia para Chile, Kast aclaró que “cuando uno a veces no entiende bien la pregunta, puede dar una respuesta o dar respuesta, porque depende si usted le dicen crecimiento, PIB tendencial, crecimiento, cada uno tiene una manera de interpretar el crecimiento”.

“Yo siempre he hablado de crecimiento, y la proyección del crecimiento es de un 2% y ustedes me habrán visto en otras entrevistas hablar de crecimiento proyectado del 2%, cuando me hablan del PIB tendencial es un concepto técnico que quizás no manejo. Pero déjeme decirle que eso no va a cambiar toda la campaña (…) quizás no entendí el concepto, pero sí entiendo el fondo”, sostuvo.

En relación a si fue el más golpeado ayer durante el debate, el abanderado comentó que “yo creo que el gran derrotado ayer fue el país, porque no hablamos de los temas esenciales, no se mencionó la palabra delincuencia, terrorismo, narcotráfico, la palabra migración, pobreza, el tema de salud no estuvo. Yo entiendo que los periodistas tienen que buscar los temas que más les importan, harán sus paneles, pero yo no logro captar por qué no pudimos hablar de otros temas. Por lo tanto, en los debates a uno le puede ir bien, más o menos, mal, eso la verdad es que a mí eso no me afecta tanto”.

En relación a su diálogo con una de las periodistas del foro ayer, explicó que “estábamos hablando de una supuesta discriminación, de un trato no adecuado a las mujeres y eso sí que es violento, porque yo soy muy respetuoso de las mujeres, yo sí quiero que les vaya bien, y cuando se ponen ciertas palabras y conceptos uno trata de aclararlos”.

“Mi primera pregunta era saber si ella era casada, porque siendo casada y si ella quisiera postular a un proyecto Fosis, siendo casada y no siendo jefa de hogar no podía, iba en el contexto de la respuesta. Yo claramente nunca he querido ofender a nadie, yo no soy una persona que trate de generar tensión con los periodistas o debates, yo hago preguntas cuando a mí me hacen preguntas que siento que a veces buscan un objetivo distinto y las sacan de contexto, pero no pasó a mayores y después también pudimos reírnos de otros puntos”, afirmó.

Respecto a las termoeléctricas, Kast precisó que “yo al menos dije que no iba a inaugurar nuevas termoeléctricas, y en el programa se habla de que se instalarán nuevas termoeléctricas, esas deberían cumplir con todas las condiciones para no contaminar. Yo al menos no quiero inaugurar termoeléctricas nuevas”.

