Este lunes se entregó una nueva encuesta Cadem, la que mostró importantes movimientos al consolidar el avance del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el segundo lugar, y mostrar por primera vez al abanderado de la UDI y RN, Sebastián Sichel, en el cuarto puesto de las preferencias.

El análisis, que se realizó entre el miércoles 6 y viernes 8 de octubre en 704 casos efectivos en todas las regiones del país, dejó al postulante del FA y PC, Gabriel Boric, en el primer lugar con 21%, dos puntos menos que la semana pasada. Kast, en tanto, recortó distancia ya que subió del 15% al 18%.

La modificación más importante se registró en la pelea por el tercer y cuarto lugar, ya que la candidata de la DC, PS y PPD, Yasna Provoste, logró 13% y desplazó al representante del oficialismo al cuarto lugar con 10%.

Más atrás se ubican Franco Parisi (6%), Marco Enríquez-Ominami (4%) y Eduardo Artés (1%). El 27% no sabe, no responde o no votaría.

Cadem destacó que el ex diputado de la UDI completa un alza de 11 puntos desde el 30 de julio, mientras el ex presidente de BancoEstado registra una caída de 14 puntos en el mismo periodo.

En cuanto a las expectativas presidenciales, un 34% de los encuestados cree que Boric será el próximo presidente (3 puntos menos que el estudio anterior), mientras que un 17% apunta a Provoste como la eventual próxima mandataria.

Kast también subió en este índice, ya que pasó del 9% al 15%. Sichel, por su parte, descendió desde el 17% al 14%.

